"మ్యూల్ ఖాతాల"తో అక్రమ లావాదేవీలు - 111 నిర్దిష్ట ఖాతాల గుర్తింపు
111 ఖాతాల ద్వారా అనుమానాస్పద లావాదేవీలు - మోసపూరితంగా రూ.5.28 కోట్ల విలువైన రుణాలు - గుర్తించిన ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ - విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ కేస్పై దర్యాప్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 7:26 AM IST
Mule Accounts Active In Private Banks : నగరంలోని పలు బ్యాంకుల్లో "మ్యూల్ ఖాతాల" (rented accounts) ద్వారా అక్రమ లావాదేవీలు జరుగుతున్నట్లు నిఘా వర్గాల ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చింది. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న 'ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్' (I4C) ఈ అనుమానాస్పద ఖాతాలకు సంబంధించిన వివరాలను నగర పోలీసులకు అందించింది. సంబంధిత బ్యాంకుల్లో జరుగుతున్న ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలపై విచారణ చేపట్టాలని కూడా I4C సిఫార్సు చేసింది.
ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ : నగరంలోని వివిధ బ్యాంకుల్లో ఇటువంటి అనేక 'మ్యూల్ ఖాతాలు' బయటపడుతున్నాయి. అక్రమ లావాదేవీలను సులభతరం చేసేందుకు, మోసగాళ్లు అమాయక వ్యక్తులకు డబ్బు ఆశ చూపి వారిచే బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిపిస్తున్నారు. అయితే ఆ ఖాతాలను ఆ తర్వాత ఆ మోసగాళ్లే స్వయంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ సమస్యకు సంబంధించి I4C (ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్) నగర పోలీసులకు తరచుగా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖచే ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రత్యేక విభాగం అక్రమ లావాదేవీలను పర్యవేక్షిస్తూ తన పరిశీలనల వివరాలను చట్ట అమలు సంస్థలకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తుంటుంది.
111 ఖాతాల ద్వారా అనుమానాస్పద లావాదేవీలు : ఇటీవల I4C 111 నిర్దిష్ట ఖాతాలకు సంబంధించిన వివరాలను నగర పోలీసులకు పంపింది. నగరంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులకు చెందిన వివిధ శాఖల్లో తెరిచిన ఖాతాలను ఈ జాబితా గుర్తించింది. 18 వేర్వేరు బ్యాంకుల్లో విస్తరించి ఉన్న ఈ 111 ఖాతాల ద్వారా అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిగినట్లు I4C నిర్వహించిన నిఘాలో వెల్లడైంది. తత్ఫలితంగా ఈ ఖాతాలను స్తంభింపజేశారు (freeze), తద్వారా వాటి ద్వారా ఇకపై ఎటువంటి లావాదేవీలు జరగకుండా విజయవంతంగా నిరోధించారు. ఈ విషయాలపై విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని I4C సిఫార్సు చేసింది. ఖాతా దరఖాస్తు సమయంలో సరైన ధృవీకరణ ప్రక్రియలను (verification procedures) నిర్వహించకుండానే బ్యాంకు సిబ్బంది ఖాతాలను తెరిచేందుకు అనుమతిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
మోసపూరితంగా రూ.5.28 కోట్ల విలువైన రుణాలు : ఈ నిర్లక్ష్యానికి ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఇటీవల Axis Bankలో జరిగిన సంఘటన. అక్కడ రుణాలు పొందేందుకు నకిలీ KYC పత్రాలను ఉపయోగించి ఖాతాలు తెరిచారు. ఆ తర్వాత ఆ రుణాలను తిరిగి చెల్లించకుండా ఎగవేతకు పాల్పడ్డారు. బిగ్బాస్కెట్లో పనిచేసే ఒక కింది స్థాయి ఉద్యోగి ఒక నిర్దిష్ట బ్యాంకులో జీతం ఖాతాను తెరిచాడు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అతని ఫోటోను సేకరించి అతని ఆధార్, PAN కార్డుల వివరాలను మార్చివేసి ఆ తర్వాత అతని పేరుతో ఒక ఖాతాను తెరిచారు. మూడు వేర్వేరు శాఖల్లో ఇటువంటి మొత్తం 29 ఖాతాలను తెరవడం ద్వారా ఆ గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు మోసపూరితంగా రూ.5.28 కోట్ల విలువైన రుణాలను పొందారు.
విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ కేస్ పై దర్యాప్తు : గోప్యంగా ఉండాల్సిన కీలకమైన KYC వివరాలు మోసగాళ్ల చేతుల్లోకి చిక్కుతున్నాయి. ఈ "మ్యూల్ ఖాతాలలో " గణనీయమైన భాగం ప్రత్యేకంగా క్రికెట్ బెట్టింగ్ కోసమే వినియోగించనున్నట్లు విచారణల్లో వెల్లడైంది. అంతేకాకుండా వివిధ సైబర్ నేరాలకు సంబంధించిన నగదు బదిలీలను సులభతరం చేసే ఉద్దేశంతో ఈ అద్దె ఖాతాలను తెరుస్తున్నారు. మోసగాళ్లు అమాయక వ్యక్తులకు కమీషన్ ఇస్తామని ఆశ చూపి తద్వారా వారి తరపున ఈ ఖాతాలను తెరిచేలా వారిని ప్రేరేపిస్తున్నారు. ఇటీవల విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ స్టేషన్లో "VL Book App" కేసు దర్యాప్తు సందర్భంగా అధికారులు అటువంటి 30 'మ్యూల్ ఖాతాలను' గుర్తించారు. పందాల ద్వారా వచ్చిన సొమ్ము ఈ ఖాతాల ద్వారానే మళ్లిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. I4C అందించిన జాబితా ఆధారంగా పోలీసులు సంబంధిత బ్యాంకులకు లేఖలు రాసి అవసరమైన KYC పత్రాలను సమర్పించాల్సిందిగా కోరారు. అయితే పలు బ్యాంకులు ఈ వివరాలను సకాలంలో అందించడంలో విఫలమవుతున్నాయి.
