వ్యవసాయం చేయకపోయినా కనీసం సాయమైనా చేయాలని - రైతన్నకు అండగా హార్టికల్చర్ విద్యార్థులు
Agricultural Students Field Visit : ఐసీఏఆర్ విద్యార్థులు సిద్దిపేట జిల్లా ములుగులోని హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీని సందర్శించారు. కొత్త వంగడాల సృష్టి, అధిక లాభాల బాట రూపకల్పనే ధ్యేయంగా విద్యార్థుల కృషి చేస్తామని తెలిపారు.
Published : November 2, 2026 at 9:54 AM IST
వారందరికీ వ్యవసాయ రంగం అంటే ఇష్టం. రైతులు, సమాజానికి ఏదో చేయాలనే తపన. దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్నకు అండగా నిలవాలనేదే వారి తాపత్రయం. అందుకే చదువులోనూ వ్యవసాయ రంగాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు. కొత్త వంగడాల సృష్టి, అధిక లాభాల బాట పట్టే పంటల రూపకల్పనే ధ్యేయంగా పని చేస్తున్నారు. చదువులో భాగంగా బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ విద్యార్థులు క్షేత్రస్థాయి పర్యటనకు వచ్చారు.
రైతులకు సాయం చేయాలనే సంకల్పంతో
వ్యవసాయం చేయకపోయినా రైతులకు సాయం చేయాలనే సంకల్పం వారి మది నిండా ఉంది. అందుకే వ్యవసాయ రంగాన్ని ఎంచుకొని ముందుకు సాగుతున్నారు ఇక్కడ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేస్తున్న విద్యార్థులు. దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించే కామన్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో వారంతా అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచారు. ఇంటర్ విద్య అభ్యసించిన తర్వాత సీయూఈటీ అనే ప్రత్యేక కోర్సు చదువుతున్నారు.
"వెదురు, ఎర్రచందనం, మహాగని, టేకు వంటి కలప గురించి వీరికి వివరించాం. హార్టీకల్చర్లో భాగంగా మామిడి గ్రాఫ్టింగ్ ఎలా చేయాలి? మామిడిలో రకాలెన్ని? రూట్ స్టాక్ ప్రాముఖ్యత, ఎన్ని రోజులకు రైతులకు మొక్కలను ఇవ్వాలి. వీటి సక్సెస్ రేట్ ఎంత అనే విషయాలను వివరించాం" - ఆశిష్, ఉద్యానవన శాస్త్రవేత్త
కలప గురించి వివరణ
శిక్షణలో భాగంగా హైదరాబాద్ బీరంగూడలోని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ నుంచి వచ్చినట్లు ఉద్యానవన శాస్త్రవేత్త ఆశిష్ తెలిపారు. వెదురు, ఎర్రచందనం, మహాగని, టేకు వంటి కలప గురించి వివరించారు. మామిడిలో ఎన్ని జాతులు ఉంటాయి. అంటు కట్టే పద్ధతి ఇలా అనేక అంశాలను వివరించినట్లు పేర్కొన్నారు.
"ఇప్పటి వరకు క్లాస్ రూమ్లో విన్న పాఠాలన్నింటినీ ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకున్నాం. ఎర్ర చందనం ఎలా పెరుగుతుంది? దాని బెడ్ను ఎలా రూపొందించాలి? వాటిని ఏయే ధరలకు రైతులకు విక్రయించాలో తెలుసుకున్నాం. తర్వాత వెదురు, మహాగని మొక్కల గురించి తెలుసుకున్నాం" - విద్యార్థులు
సమాజానికి తమ వంతు కృషి
ములుగు హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీని సందర్శించిన విద్యార్థులు అక్కడ చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నట్లు వివరించారు. ఉద్యాన శాస్త్రవేత్తలు చాలా చక్కగా వివరించారని పేర్కొన్నారు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం వల్ల సమాజానికి తమ వంతు కృషి చేస్తామని వారువెల్లడించారు.
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