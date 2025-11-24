'అంధ మహిళ'ల టీ20 ప్రపంచకప్లో అదరగొట్టిన తెలుగమ్మాయిలు
మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ గెలిచి నెల తిరగకముందే మరో ప్రపంచకప్ సొంతం - టీ20 ప్రపంచకప్ విజేతలుగా అంధ మహిళలు - జట్టులో ఇద్దరు తెలుగమ్మాయిలు కెప్టెన్ దీపిక, కరుణ కుమారి
AP Girls Captain Deepika and Karuna Kumari Successful Story : క్రికెట్లో భారతీయ అమ్మాయిలు అదరగొడుతున్నారు. వన్డే ప్రపంచకప్ గెలిచి నెల తిరగకముందే మరో ప్రపంచకప్ మన సొంతమైంది. ఈసారి అంధ మహిళలు టీ20 ప్రపంచకప్ విజేతలుగా నిలిచారు. ఈ విభాగంలో ఇదే మొట్టమొదటి ప్రపంచకప్. భారత జట్టులో ఇద్దరు తెలుగమ్మాయిలు ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు కెప్టెన్ దీపిక కాగా, మరొకరు కరుణ కుమారి.
గోరు తగలడం కంటి చూపు పోయింది : ఆంధ్ర- కర్ణాటక సరిహద్దులోని సత్యసాయి జిల్లా అమరాపురం మండలం తంబాలహట్టికి చెందిన వ్యవసాయ కూలీలు చిక్కతిమ్మప్ప, చిత్తమ్మ దంపతుల సంతానం దీపిక. తమ జీవితాల్లో వచ్చిన వెలుగుగా భావించి ఆమెకా పేరు పెట్టారు. కానీ వాళ్ల ఆనందం నెలలైనా నిలవలేదు. చేతి వేలు గోరు తగలడంతో అయిదు నెలల ప్రాయంలోనే దీపికకు ఒక కంటి చూపు పోయింది. కొన్నాళ్లు బాధపడ్డా, తర్వాత నుంచి పాపకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వడం కోసం ఎంత కష్టమైనా పడాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
తంబాలహట్టి సత్యసాయి జిల్లా, అమరాపురం మండలం పరిధిలోకి వస్తుంది. సరిహద్దు గ్రామం కావడంతో కర్ణాటకలో విద్యాభ్యాసాన్ని సాగించింది దీపిక. నాలుగో తరగతి వరకు ఓ సాధారణ పాఠశాలలో చదువుకుంది. అంధురాలంటూ అందరూ ఏడిపించడంతో తల్లిదండ్రులతో చెప్పి బాధపడేది. దీపిక భవిష్యత్తు గురించి తల్లిదండ్రులకు ఆందోళనగా ఉండేది. తన కాళ్ల మీద తాను నిలిచేందుకు అన్ని విధాలా సాయపడాలనుకున్నారు.
మైసూరు అంధుల పాఠశాలలో చేర్పించి కూలి పనులు చేస్తూ ఆర్థికంగా అండనిచ్చారు. ఎనిమిదో తరగతి తర్వాత నుంచి క్రికెట్లోనూ శిక్షణ తీసుకుంది దీపిక. పదో తరగతిలో ఉండగా అంధుల రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని సెంచరీ చేసింది. 2019లో జాతీయ అంధుల మహిళల జట్టు ప్రారంభమైంది. అదే సమయంలో కర్ణాటక జట్టు కెప్టెన్గా ఎంపికైంది. ఆపై భారత జట్టులో చోటు సంపాదించింది.
2023లో ఇంగ్లండ్లో ప్రపంచ అంధుల మహిళల క్రికెట్ టీ-20 వరల్డ్ గేమ్స్(ఐబీఎస్ఏ)లో పాల్గొని అద్భుత ఆటతీరు కనబర్చింది. దాంతో క్రికెట్ కోటాలో ముంబయిలోని ఆదాయపు పన్ను శాఖ కార్యాలయంలో ఉద్యోగం వచ్చింది. తాజా ప్రపంచకప్లో కెప్టెన్గా, బ్యాటర్గా రాణించి జట్టు గెలుపులో కీలకంగా మారింది. లీగ్ దశలో పాకిస్థాన్పై 45 పరుగులు చేసింది. సెమీ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై 58 బంతుల్లో 91పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడి మ్యాచ్ను గెలిపించింది.
ఆడటానికి వెళ్లిన ప్రతిసారీ దెబ్బలు : ఊహ తెలిసినప్పట్నుంచీ వైకల్యం ప్రతిభకు అడ్డంకి కాదని నిరూపించాలనే తపనతో పెరిగింది పంగి కరుణ కుమారి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పాడేరు మండలంలోని వంట్ల మామిడి గ్రామం ఈమెది. నాన్న రాంబాబు, అమ్మ సంధ్య. చిన్నప్పటి నుంచి ఈమెకి క్రికెట్ అంటే ఇష్టం. కానీ, ఆడటానికి వెళ్లిన ప్రతిసారీ దెబ్బలు తగిలేవట. ఏడో తరగతి వరకూ స్థానిక పాఠశాలలోనే చదువుకుంది. బోర్డు, పాఠ్య పుస్తకాల్లోని అక్షరాల్ని గుర్తించలేక ఇబ్బందులు పడేదట. దాంతో మధ్యలోనే చదువు ఆపేసింది.
తనలాంటి పిల్లలకి విశాఖలో పాఠశాల ఉందని తెలుసుకుని అక్కడకు వెళ్లి చదువుకోవాలనుకుంది. కానీ, తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోలేదు. ‘ఇంటికి దూరంగా వసతి గృహంలోనే ఉండి చదువుకోవాలి. అసలే రోజులు బాలేవు’ అని భయపడ్డారట. అయినా ఆమె వెనకడుగు వేయలేదు. వాళ్లని ఒప్పించి విశాఖపట్నంలోని ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఫర్ విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ (బాలికల)లో చేరింది. అక్కడే కోచ్ రవికుమార్ తనకు పరిచయమైంది. క్రికెట్ మీద తనకున్న ఇష్టాన్ని ఆయనకు వివరించింది.
‘ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంటే క్రికెట్ ఆడొచ్చని చెప్పారు కోచ్. ఆ రోజు నా ఆనందానికి అవధుల్లేవు. ఎలాగైనా ఆటలో రాణించాలనుకున్నా. కానీ నాది బి1(80శాతం అంధత్వం) విభాగం. కేవలం శబ్దంతో మాత్రమే బంతి రాకను గుర్తించాలి. అలా గుర్తించలేక రోజూ దెబ్బలతోనే గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు వచ్చేదాన్ని’ అనే కరుణ తక్కువ సమయంలోనే నైపుణ్యాల్ని అందిపుచ్చుకుంది.
హైదరాబాద్, బెంగళూరు, దిల్లీల్లో పలు మ్యాచ్లు ఆడి గెలుపొందింది. ఆ విజయాలే ఆమెకు భారత జట్టులో అవకాశాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి. బెంగళూరులో ప్రపంచకప్ సెలక్షన్కు వెళ్లినప్పుడు 70 బంతుల్లో 114 పరుగులు చేసి తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంది. అవకాశం వచ్చాకా ఆర్థిక కష్టాలు వెంటాడాయి. దాంతో తన పరిస్థితిని వివరిస్తూ పలువురు దాతల్ని సంప్రదించింది. వాళ్ల సహాయంతో వెళ్లి భారత్ తరఫున టీ20 ప్రపంచకప్లో మెరిసింది.
