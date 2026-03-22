ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించనున్న విశాఖ మెడ్‌టెక్ వర్సిటీ - దేశంలోనే తొలి విశ్వవిద్యాలయం

వైద్య సాంకేతిక రంగంలో ఆవిష్కరణల వేగవంతానికి ముందడుగు - మెడ్‌టెక్ జోన్, మెడ్ ఆర్థా క్యాపిటల్ సంస్థ భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు - నూతన ఆవిష్కరణలకు రూ.1000 కోట్లతో పెట్టుబడి నిధి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 2:33 PM IST

India Unveils First MedTech Versity in Visakhapatnam: దేశ వైద్య సాంకేతిక రంగంలో ఆవిష్కరణలు, పరిశోధనలు, పరికరాల తయారీని వేగవంతం చేసేందుకు ముందడుగు పడింది. తొలిసారిగా దేశంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన మెడెటెక్ క్యాపిటల్ నిధి వీటికి అయ్యే ఖర్చుకు సహాయంగా నిలవనుంది. విశాఖలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడ్ టెక్ జోన్, మెడ్ ఆర్థా క్యాపిటల్ సంస్థ భాగస్వామ్యంతో రూపొందించిన ఈ నిధి మెడ్‌టెక్‌ రంగంలో నూతన ఆవిష్కరణలు, అంకుర సంస్థలకు దోహదపడనుంది. దేశంలో మెడ్‌టెక్ ఫండింగ్ వేగవంతమవుతోంది. ఆవిష్కరణల్ని ప్రోత్సహించడానికి వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ప్రత్యేక మెడ్‌టెక్ పెట్టుబడి నిధి, మెడ్‌ ఆర్థా క్యాపిటల్‌తో కలిసి ఏర్పాటు చేయడం దీనికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

అధికంగా దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి మెడ్‌టెక్‌ రంగం ఇమేజింగ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ వంటి అధిక వృద్ధి ఉన్న రంగాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఇటీవలే ముంబయిలో మెడ్‌టెక్‌ క్యాపిటల్‌ నిధిని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్‌ ప్రారంభించడంతో ఇక కార్యకలాపాలు జోరందుకోనున్నాయి. డిజిటల్ హెల్త్ మార్గదర్శకాల్లో భాగంగా తయారీని విస్తరించడం, అధిక వృద్ధి ఉన్న మధ్య తరహా మెడ్‌టెక్ కంపెనీలు, రూ. 30-80 కోట్ల రూపాయల మధ్య వార్షికాదాయం ఉన్నవాటిపై దృష్టి సారించే ఒక కొత్త ప్రత్యేక పెట్టుబడి వేదికగా మెడ్‌టెక్‌ క్యాపిటల్‌ నిధి నిలవనుంది.

స్టార్టప్‌లకు సమకూరుస్తున్న నిధులు: అదే విధంగా ఆర్ అండ్ డీ కోసం ఒక్కో ప్రాజెక్టుకు రూ. 5-25 కోట్లు, అసాధారణ సందర్భాల్లో రూ. 50 కోట్ల వరకు అందించడానికి ఏఎన్​ఆర్​ఎఫ్, ఐసీఎంఆర్, గేట్స్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అదనపు అమ్మకాలకు ప్రోత్సాహకాలు అందించడం ద్వారా వైద్య పరికరాల దేశీయ తయారీని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో జరిగిన కేటాయింపులకు ఇది అదనపు ఫండ్‌గా నిలుస్తుంది. ప్రత్యేక వైద్య పరికరాల క్లస్టర్లలో మౌలిక సదుపాయాల కోసం ప్రభుత్వ మద్దతు, బయోటెక్నాలజీ విభాగం, బయోటెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ రీసెర్చ్ అసిస్టెన్స్ కౌన్సిల్ ద్వారా స్టార్టప్‌లకు నిధులు సమకూరుస్తుంది.

ఆరోగ్య సేవలకు ఊతం: అధిక విలువ కలిగిన డయాగ్నోస్టిక్స్, కార్డియోవాస్కులర్ పరికరాలు, ఇమేజింగ్ భాగాలు, క్యాన్సర్ సంరక్షణ పరికరాలు కరోనరీ స్టెంట్ల దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే చర్యలకు ఊతమిస్తుంది. కీలకమైన భాగాలు అనుబంధ పరికరాలు, తయారీ సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడానికి మూలధనం కోసం చూస్తున్న పరిణతి చెందిన స్టార్టప్‌లు, మధ్య తరహా సంస్థలకు ఈ నిధులు ఎక్కువగా ఉపకరించనున్నాయి.

ఈ విశ్వవిద్యాలయం అందుబాటులోకి వస్తే, ఇది భారతదేశంలోనే తొలి మెడ్‌టెక్ యూనివర్సిటీగా గుర్తింపు పొందుతుంది. ఇప్పటి వరకు దేశంలో వైద్య సాంకేతికతకు సంబంధించిన ప్రత్యేక విశ్వవిద్యాలయం లేకపోవడం గమనార్హం. ఈ కొత్త యూనివర్సిటీ ఆ లోటును భర్తీ చేస్తూ, దేశానికి మాత్రమే కాకుండా, ప్రపంచానికి కూడా ఒక మార్గదర్శకంగా నిలవనుంది.

ప్రత్యేక కోర్సులు: ఈ యూనివర్సిటీలో వైద్య సాంకేతికతకు సంబంధించిన అనేక ప్రత్యేక కోర్సులు అందించనున్నారు. ఎంబీఏ, ఎంటెక్, పీహెచ్‌ ప్రోగ్రాంలు, అలాగే భవిష్యత్తులో మరిన్ని కోర్సులు కూడా ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ కేవలం థియరీ ఆధారంగా కాకుండా, పరిశ్రమలలో పని చేసే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఆధారంగా కోర్సులు తీర్చిదిద్దనున్నారు.

పారిశ్రామిక నిపుణులే బోధకులు: ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్‌ల్లో బోధించే వారు కేవలం అకడమిక్ ప్రొఫెసర్లు మాత్రమే కాకుండా, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్‌పర్ట్స్ కూడా ఉంటారు. అంటే, పరిశ్రమల్లో ప్రత్యక్ష అనుభవం ఉన్న నిపుణులు, విద్యార్థులకు అవసరమైన ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అందిస్తారు. దీంతో విద్యార్థులు కేవలం థియరీ నాలెడ్జ్​కి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, పరిశ్రమలకు సరిపోయే ప్రాక్టికల్​ స్కిల్స్​ని సైతం పొందుతారు.

