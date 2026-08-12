ఏ దేశానికైనా రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతా - మీ ప్రేమనురాగాల 'రాఖీలకు' వారధినవుతా
అన్నాచెల్లెళ్ల అనురాగానికి ప్రతిక రాఖీ పండగ - సోదరీ, సోదరులు ప్రేమనురాగాలు పంచుకునే వేడుక- ఏడాదంతా ఎక్కడున్నా కలుసుకునే పర్వదినం - తపాలా ద్వారా విదేశాలకు రాఖీలు పంపే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 6:23 PM IST
India Post Rakhi Services 2026 : అన్నా చెల్లెళ్లు, అక్కా తమ్ముళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీక 'రక్షాబంధన్'. దీనినే 'రాఖీ పౌర్ణమి' జంధ్యాలపూర్ణిమ, భద్రా అని కూడా పిలుస్తారు. కన్నడిగులు నార్లీపూర్ణిమ అని, మలయాళీలు, తమిళులు పౌవతి పూర్ణిమ పేర్లతో జరుపుతారు. ప్రతి ఏటా శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు ఈ పండగను జరుపుతారు. ఇంటి ఆడపడుచును మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భావించి ఆదరించే సంస్కృతి మనది. దానికి ఘనమైన నిదర్శనమే ఈ పర్వదినం.
ఈ పర్వదినాన సోదరీమణులు తమ సోదరులకు రాఖీ కడతారు. రాఖీ అంటే 'రక్షణ' అని అర్ధం. తమ సోదరులకు ఎలాంటి ఆపదలు, అవాంతరాలు లేకుండా జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలని కోరుకుంటూ ప్రతి ఆడపడుచు తన అన్నదమ్ములకు కట్టే 'రక్ష'ను రాఖీ అంటారు. ఈ సందర్భంగా తమ శ్రేయస్సును, అభ్యున్నతిని కోరుకునే అక్కాచెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములు కానుకలిచ్చి సంతోష పెట్టడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అలాగే వారిని రక్షిస్తామని హామీ ఇస్తారు.
తరాలు మారినా, యుగాలు గడిచినా వన్నె తరగనిది ఈ పర్వదినం. ఇక రాఖీ పండగ వస్తుందంటే చాలు నెల రోజుల ముందు నుంచే తీరొక్క డిజైన్ల రాఖీలతో మార్కెట్లు కళకళలాడుతుంటాయి. అలాంటి పండగ ఈ నెలాఖరున రానుంది. ఆ రోజున అక్కాచెల్లెళ్లు తమ అన్నదమ్ములకు ప్రేమతో వారు సంతోషంగా, క్షేమంగా ఉండాలని రాఖీని కడతారు. అయితే ఉద్యోగం, వ్యాపారం, చదువు నిమిత్తం అనేక మంది విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు.
India Post Rakhi Mail 2026 : ఇటువంటి వారికి తమ సోదరీమణులు రాఖీలను పంపించేందుకు తపాలా శాఖ సేవలందిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 135 దేశాలకు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్డ్ ప్యాకెట్ సర్వీస్ (ఐటీపీఎస్) ద్వారా ఈ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తోంది. జిల్లాలోని అన్ని తపాలా శాఖ కార్యాలయాల్లో ఈ అవకాశం ఉంది. ప్రైవేటు కొరియర్ ఛార్జీల కంటే తక్కువ ధరలోనే రాఖీలను బట్వాడా చేస్తోంది.
12 రోజులలోపు : రాఖీ ప్యాకెట్లు గరిష్ఠంగా 12 రోజులలోపు ఆయా దేశాలకు చేరనుండగా, కొన్ని దేశాలకు మూడు, నాలుగు రోజుల్లోనే వెళ్తాయని తపాలా శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఆన్లైన్ ట్రాక్, ట్రేస్ సౌకర్యంతో గమ్యస్థానం చేరే వరకు ఆన్లైన్లో తెలుసుకోవచ్చు. నీటిలో తడిసినా పాడవ్వకుండా సురక్షిత ప్యాకింగ్తో పంపేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు తపాలా శాఖల నుంచి రాఖీలను విదేశాలకు పంపిస్తున్నారు.
దేశాలవారీగా ఛార్జీలు (గరిష్ఠ బరువు 5 కిలోలకు రూ.లలో)
- అమెరికా (400), ఆస్ట్రేలియా (395), కెనడా (360)
- జపాన్ (310), శ్రీలంక (305), ఇండోనేషియా (305)
- జర్మనీ (245), యూకే (200), మలేషియా (190)
- సింగపూర్ (185), చైనా (185)
ఈ ఏడాది రాఖీ ఎప్పుడంటే?
ఈ ఏడాది (2026) రక్షాబంధన్ను ఆగస్టు 28న వస్తోంది. రాఖీ కట్టేటప్పుడు పఠించాల్సిన మంత్రం ఏంటంటే?
యేన బద్ధో బలీ రాజా
దానవేంద్రో మహాబలః|
తేన త్వాం ప్రతిబధ్నామి
రక్షే మా చల మా చల||
ఈ మంత్రం అర్థమేంటంటే?
- ఏ రక్షాసూత్రంతో మహాబలవంతుడైన దానవేంద్రుడు బలిచక్రవర్తి బంధింపబడ్డాడో, అదే రక్షాసూత్రంతో నిన్ను బంధిస్తున్నాను. ఓ రక్షా! నీవు స్థిరంగా ఉండి, నిన్ను ధరించిన వ్యక్తిని ఎల్లప్పుడూ రక్షించు. ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తూ రక్షాసూత్రాన్ని కట్టడం వల్ల అది కేవలం అలంకార దారంగా కాకుండా, దైవసంకల్పం, పరస్పర రక్షణ, ధర్మబద్ధమైన అనుబంధానికి ప్రతీకగా మారుతుంది.
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