శత్రు దేశాల యుద్ధ నౌకలే లక్ష్యంగా మిసైల్ - గణతంత్ర వేడుకల్లో తొలిసారి ప్రదర్శన
హైదరాబాద్లోని అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ లేబొరేటరీలో అభివృద్ధి చేసిన ఎల్ఆర్ఏఎస్హెచ్ఎం - సముద్రజలాల్లో వేగంగా ప్రయాణించే యుద్ధనౌకలను 100 శాతం ధ్వంసం చేస్తుంది
India Lrashm Missile Debuts on Republic Day: సముద్రం పై సుదూరంగా ఉన్న శత్రు దేశాల యుద్ధనౌకలను నాశనం చేసేందుకు సిద్ధం చేసిన దేశ తొలి లాంగ్రేంజ్ యాంటీ షిప్ హైపర్సోనిక్ గ్లైడ్ మిసైల్ (LRASHM) మొదటిసారి కనిపించనుంది. దిల్లీలో నేడు గణతంత్ర వేడుకల కవాతులో దీనిని ప్రదర్శిస్తారు. ఈ క్షిపణి 1500 కిలోమీటర్ల పరిధిని కలిగి ఉంటుంది. కాగా గంటకు 6,100 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. హైదరాబాద్లోని అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ లేబొరేటరీలో ఎల్ఆర్ఏఎస్హెచ్ఎంను అభివృద్ధి చేసింది. దీన్ని 2024 నవంబర్లో ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించారు. ఇందులో విజయం సాధించడంతో మరో 2 ఏళ్లలో సైన్యంలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
క్షిపణి ప్రత్యేకతలు ఇవీ:-
- సముద్రజలాల్లో వేగంగా ప్రయాణించే యుద్ధనౌకలను యాంటీ షిప్ హైపర్సోనిక్ గ్లైడ్ మిసైల్ కచ్చితంగా గుర్తించి 100 శాతం ధ్వంసం చేస్తుంది.
- ఈ క్షిపణిని హైపర్సోనిక్ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. దీన్ని శత్రుదేశ యుద్ధనౌక గుర్తించేలోపే పని ముగిసిపోతుంది. ఇందుకుగానూ ఏరో డైనమిక్ డిజైన్తో ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు.
- యాంటీ షిప్ హైపర్సోనిక్ గ్లైడ్ మిసైల్ (LRASHM)ను ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన మొబైల్ లాంఛర్ నుంచి ప్రయోగిస్తారు.
- ‘బూస్ట్ అండ్ గ్లైడ్’ సాంకేతికతను దీనికి వినియోగించారు. ప్రయోగించిన మరుక్షణమే గరిష్ఠ వేగంతో దూసుకు వెళ్తుంది.
- భూ ఉపరితలాలపై ఉన్న లక్ష్యాలనూ సునాయాసంగా ఛేదిస్తుంది.
- శత్రుదేశ రాడార్లు, ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు దీని రాకను గుర్తించలేవు.
- ఎలాంటి యుద్ధనౌకలు అయినా క్షణాల్లో ధ్వంసం చేస్తుంది.
- దీనికున్న మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అతి తక్కువ ఎత్తులోనే ప్రయాణిస్తూ లక్ష్యాలను చేరుకుంటుంది. అన్ని రకాల పేలోడ్లను కూడా మోసుకెళ్లగలదు.
ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ తెలుగువారే: డీఆర్డీవో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టుకు 5 ఏళ్లుగా తెలుగువారైన ఎ.ప్రసాద్గౌడ్ డైరెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నంద్యాల జిల్లా డోన్కు చెందిన ఆయన 30 సంవత్సరాల క్రితం డీఆర్డీవోలో చేరి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నారు.
త్రివిధ దళాలకు ఉపయోగపడేలా:-
'హైపర్సోనిక్ క్షిపణి సుదూరంలోని లక్ష్యాలను మరింత వేగంగా, అత్యంత కచ్చితత్వంతో ఛేదిస్తుంది. ఈ పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి వాయుసేన, పదాతి దళాల అవసరాలకు వీలుగా ఉండేందుకు మరిన్ని రకాల క్షిపణి వ్యవస్థలను తీర్చిదిద్దుతున్నాం.' - ఎ.ప్రసాద్గౌడ్, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్, ఎల్ఆర్ఏఎస్హెచ్ఎం ప్రాజెక్ట్
ఈ టెక్నాలజీ ఎలా పనిచేస్తుంది? :- శబ్ద వేగానికి 5 రెట్ల కంటే అధిక వేగంతో ఈ క్షిపణి ప్రయాణించగలదు. అంటే సుమారు గంటకు 6,200 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో దూసుకెళ్తాది అన్నమాట. ఈ క్షిపణుల సాంకేతికతకు పదును పెడితే గంటకు 24,140 కి.మీ. వేగాన్నీ అందుకోగలవు. అంత స్పీడ్లో కూడా శత్రు దేశాల రాడార్లు, గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలకు దొరక్కుండా తన దిశను మార్చుకునే సామర్థ్యం దీని గ్లైడ్ వెహికల్కు ఉంది. దీనికి ఘన ఇంధన ఇంజిన్ అమర్చారు. దాంతో సుమారు 30 కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి రాకెట్ ఇంజిన్ విడిపోతుంది. దీనికి అమర్చిన గ్లైడ్ వెహికల్ లక్ష్యం దిశాగా దూసుకుపోతుంది.
అదే ఖండాంతర క్షిపణులు అయితే భూమి నుంచి చాలా ఎత్తుకు వెళ్లి బాలిస్టిక్ గమనంలో లక్ష్యంపై పడతాయి. వీటిని రాడార్లు ట్రాక్ చేయడం తేలిక. కానీ, హైపర్ సోనిక్ క్షిపణి ఇందుకు పూర్తి భిన్నం. ఇది రాడార్ పరిధిలోకి వచ్చే సరికే శత్రువు స్పందించడానికి అతి స్వల్ప సమయం ఉంటుంది. దీంతో లక్ష్యాన్ని తేలిగ్గా ఛేదించేస్తుంది.
ప్రచ్ఛన్న యుద్ధ కాలంలో ధ్వని వేగంతో పోటీ పడే ఆయుధాల కోసం సోవియట్ యూనియన్, అమెరికా తీవ్రంగా ప్రయత్నించాయి. అదే సమయంలో ఐక్యరాజ్య సమితి బాహ్య అంతరిక్ష ఒప్పందంలోని లొసుగులను వాడుకొని దిగువ భూకక్ష్యను పాక్షికంగా ఉపయోగించుకొనే ఫోబ్స్ (ఫ్రాక్షనల్ ఆర్బిటల్ బంబార్డ్మెంట్ సిస్టమ్) ఆయుధాలను తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాయి. సోవియట్ విచ్ఛిన్నం తర్వాత అమెరికా ఆ ప్రాజెక్టుల నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. రష్యా సైతం తగిన నిధులు లేకపోవడంతో వాటిని అటకెక్కించింది. 1972లో చేసుకొన్న క్షిపణి నిరోధక ఒప్పందం నుంచి 2002లో అమెరికా, రష్యాలు బయటకు వచ్చేశాయి.
అనంతరం క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడంపై అమెరికా దృష్టి పెట్టింది. రక్షణ వ్యవస్థలను ఛేదించి దాడి చేసే హైపర్సోనిక్ ఆయుధాలను రష్యా అభివృద్ధి చేసింది. వాటి నుంచి పుట్టుకు వచ్చిందే ‘అవన్గార్డ్’ క్షిపణి. చైనా సైతం మొట్టమొదటిసారి 2017లో డీఎఫ్-17 మధ్యశ్రేణి క్షిపణిపై అమర్చిన హైపర్ సోనిక్ ఆయుధాన్ని పరీక్షించింది. చైనా లాంగ్ మార్చ్ రాకెట్తో ఫోబ్స్ను పోలిన ఆయుధాన్ని పరిశీలించింది. అమెరికా సైతం తాజాగా హైపర్ సోనిక్ పరిజ్ఞానాన్ని విజయవంతంగా పరీక్షించింది.
