తెలుగు సినీ పరిశ్రమను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యం - గ్లోబల్ సమిట్లో 'ఇండియా జాయ్'
India Joy 2026 : తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్లో భాగంగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో డిసెంబరు 7 నుంచి 13 వరకు ఇండియా జాయ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 8:35 AM IST
ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో భాగంగా ఇండియా జాయ్ నిర్వహణకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. తెలుగు సినీ పరిశ్రమను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో డిసెంబరు 7 నుంచి 13 వరకు ఫ్యూచర్సిటీలో ఇండియా జాయ్-2026కు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. సుమారు లక్ష మందికి పైగా సందర్శకులు 200కుపైగా ఎగ్జిబిటర్లతోపాటు వందకుపైగా అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు పాల్గొనేలా ప్రణాళిక చేస్తున్నారు. డిసెంబరు 9న కీరవాణి సంగీత విభావరి జరగనుంది. ఇండియా జాయ్కు మద్దతు ప్రకటించిన సినీ ప్రముఖులు, పూర్తిస్థాయిలో భాగస్వామ్యం అవుతామని తెలిపారు.
ఫ్యూచర్ సిటీలో ఇండియాజాయ్-2026
సినిమా, యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ రంగాలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకొచ్చే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. గ్లోబల్ సమిట్లో భాగంగా డిసెంబరు 7 నుంచి 13 వరకు ఫ్యూచర్ సిటీలో ఇండియాజాయ్-2026 నిర్వహించనున్నారు. సినిమాలు, ఏవీజీసీ-ఎక్స్ఆర్, గేమింగ్, సంగీత కచేరీలు, ప్రముఖులు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు ఇండియా జాయ్లో ఉంటాయి.
ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థలు హాజరు
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, నెట్ఫ్లిక్స్, డిస్నీ, సోనీ, అడోబ్, డీఎన్ఈజీ, ఈఏ స్పోర్ట్స్, యూబీసాఫ్ట్, తదితర 200కు పైగా ఎగ్జిబిటర్లు, సంస్థలు పాల్గొననున్నాయి. వెంచర్ క్యాపిటల్ సంస్థలు, ఓటీటీ వేదికలు, అంతర్జాతీయ స్టూడియోలకు చెందిన సుమారు 100 మందికిపైగా పెట్టుబడిదారులు, కొనుగోలుదారులు హాజరుకానున్నారు.
వీఎఫ్ఎక్స్ సమిట్, కామిక్ కాన్, ఇండీ గేమ్ ఉత్సవ్, ఓటీటీ పల్స్, ఇండీవుడ్ ఫిల్మ్ మార్కెట్, ఇండియన్ ఫిల్మ్ కాన్క్లేవ్, హైదరాబాద్ ఏఐ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సహా 15కు పైగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. డిసెంబరు 9న ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎం.ఎం.కీరవాణి సంగీత కచేరీ నిర్వహిస్తారు.
మద్దతు ప్రకటించిన సినీ ప్రముఖులు
ఇండియా జాయ్ నిర్వహణ సన్నాహాల్లో భాగంగా సచివాలయంలో తెలుగు సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు, ఏవీజీసీ-ఎక్స్ఆర్ రంగ ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఇండియా జాయ్కు మద్దతు ప్రకటించిన సినీ, యానిమేషన్ రంగాల ప్రముఖులు తాము పూర్తిస్థాయిలో భాగస్వామ్యులవుతామని తెలిపారు. ఇండియా జాయ్-2026 నిర్వహణపై ప్రభుత్వ ప్రణాళికలను ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్స్ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి అనుదీప్ దురిశెట్టి వివరించారు.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అంతర్జాతీయ స్థాయికి
ఆరెంజ్ ఎకానమీని ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు హైదరాబాద్కు అపార అవకాశాలున్నాయని అనుదీప్ పేర్కొన్నారు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని టీజీఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్ దిల్రాజు తెలిపారు. సినీ, సృజనాత్మక రంగాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు స్వాగతిస్తున్నామని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అధ్యక్షుడు డి.సురేశ్బాబు చెప్పారు. సి.కల్యాణ్, వి.ఎన్.ఆదిత్య, మాదాల రవి, దర్శకులు హరీశ్ శంకర్, సాయి రాజేశ్, రాహుల్ రవీంద్ర సమావేశానికి హాజరై ఇండియాజాయ్ నిర్వహణకు మద్దతు తెలిపారు.
INDIA JOY 2022: డిజిటల్ రంగంపై ఆసక్తి ఉంటే.. ఇండియా జాయ్-2022 ప్రదర్శన మీ కోసమే..