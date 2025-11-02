'ఇండియా జాయ్' 8వ ఎడిషన్ ప్రారంభం - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఈటీవీ బాల భారత్ స్టాల్
సినీ యానిమేషన్, గేమింగ్ వంటి సృజనాత్మక రంగాల హబ్గా హైదరాబాద్ - హెచ్ఐసీసీ వేదికగా ఇండియా జాయ్ 8వ ఎడిషన్ ప్రారంభం - ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీధర్బాబు
Published : November 2, 2025 at 9:28 AM IST
India Joy 8th Edition in Hyderabad : బాహుబలి, హనుమాన్, మిరాయ్ ఏంటి సినిమాలు పేర్లు చెప్తున్నాం అనుకుంటున్నారా? ఈ పేర్లు వినగానే మనకు గుర్తొచ్చేది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్. సినిమాని ఓస్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో VFXది ముఖ్యపాత్ర. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మనమూ ముందుకెళ్లాలి. అందులో భాగంగానే తెలుగువారికి ఆనిమేషన్, వీఎఫ్ఎక్స్, గేమింగ్,కామికాన్, హ్యాకథాన్ తదితర అంశాల్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి వాటిపై అవగాహన కల్పిస్తోంది ఇండియా జాయ్.
యానిమేషన్ హబ్గా హైదరాబాద్ : సినీ యానిమేషన్, గేమింగ్ వంటి సృజనాత్మక రంగాల హబ్గా హైదరాబాద్ను అభివృద్ధి చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు అన్నారు. యానిమేషన్, గేమింగ్ రంగాల ఉత్పత్తులకి కేంద్రంగా నిలిచే ఇమేజ్ టవర్ను వచ్చే ఏడాది రాష్ట్రంలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు తెలిపారు.
రాష్ట్రప్రభుత్వం యానిమేషన్ అండ్ గేమింగ్ అసోసియేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ మాదాపూర్లోని హెచ్ఐసీసీ వేదికగా "ఇండియా జాయ్ 8వ ఎడిషన్ను" మంత్రి ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్ను యానిమేషన్ హబ్గా తయారుచేసేలా ప్రభుత్వం ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు సహకారం అందిస్తుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. కృత్రిమ మేధ వంటి వాటిని బెటర్ ఎక్సీపీరియన్స్ కోసం ఉపయోగించేలా కృషి చేయాలని ఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్ దిల్రాజ్ పిలుపునిచ్చారు.
"రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఇమేజ్ టవర్స్ పూర్తిస్థాయిలో నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ ఇమేజ్ టవర్స్లో గేమర్స్కి, క్రియేటర్స్కి, మూవీ ఫీల్డ్కు సంబంధించిన అనేక మందికి నూతన ఆవిష్కరణలు చేయడానికి ఆష్కారం ఉంది. ఇందుకోసం తమ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఆలోచన చేస్తోంది. దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో కార్యరూపం దాల్చుతూ హైదరాబాద్ను గేమింగ్ కేంద్రంగా నిలపాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం." - శ్రీధర్ బాబు, ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి
"రాబోయే జనరేషన్కు ఇటు ఏఐ కానీ అటు వీఎఫ్ఎక్స్ అండ్ యానిమేషన్ అండ్ ఏఐ సిటీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుంది. ఏఐలో ఒక యూనివర్సిటీని కూడా తీసుకురావాలని ఆలోచన ఉంది. ఫ్యూచర్ సిటీ, ఏఐ సిటీలతో హైదరాబాద్కు సరికొత్త హంగులు రాబోతున్నాయి." - దిల్రాజు, ఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఈటీవీ బాల భారత్ స్టాల్ : యానిమేషన్ రంగం ప్రస్తుతం బౌన్స్లో ఉంది. దాన్ని కెరీర్గా ఎంచుకున్నవారికి పలు విలువైన అంశాలు నేర్చుకునేలా ఈ ఎక్స్పో ఉపయోగపడనుంది. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఉపయోగపడేలా యానిమేషన్ విభాగం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. ఈటీవీ బాల భారత్ స్టాల్ ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
విభిన్న గెటప్లలో పలువురు సందర్శకులు : ఫిల్మ్ మేకింగ్ నేర్చుకునే వారికి ఉపయుక్తంగా ఉండేలా ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ సమయంలో ఉపయోగించే వివిధ రకాల కెమెరాలు, లెన్స్లకు సంబంధించిన విషయాలు ఫిల్మ్ మేకర్స్ దృష్టిని ఆకర్షించాయి. వాటితో పాటు ఎలాంటి త్రీడీ సాంకేతికత ఉపయోగిస్తే చిన్నచిన్న సెట్లను భారీగా తయారు చేయవచ్చో వివరించే స్టాల్ చాలా మందిని ఆకట్టుకుంది. ఇవి మాత్రమే కాకుండా యానిమేషన్, గేమింగ్, హ్యాకథాన్, కామికోన్, డేసీటూన్స్కి సంబంధించి ప్రత్యేక సెషన్లు నిర్వహించారు. పలువురు సందర్శకులు విభిన్న గెటప్లలో సందడి చేశారు.
