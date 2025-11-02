ETV Bharat / state

'ఇండియా జాయ్'​ 8వ ఎడిషన్ ప్రారంభం​ - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఈటీవీ బాల భారత్​ స్టాల్​

సినీ యానిమేషన్​, గేమింగ్​ వంటి సృజనాత్మక రంగాల హబ్​గా హైదరాబాద్​ - హెచ్​ఐసీసీ వేదికగా ఇండియా జాయ్​ 8వ ఎడిషన్​ ప్రారంభం - ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీధర్​బాబు

India Joy 8th Edition in Hyderabad
India Joy 8th Edition in Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 9:28 AM IST

India Joy 8th Edition in Hyderabad : బాహుబలి, హనుమాన్, మిరాయ్ ఏంటి సినిమాలు పేర్లు చెప్తున్నాం అనుకుంటున్నారా? ఈ పేర్లు వినగానే మనకు గుర్తొచ్చేది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్. సినిమాని ఓస్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో VFXది ముఖ్యపాత్ర. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మనమూ ముందుకెళ్లాలి. అందులో భాగంగానే తెలుగువారికి ఆనిమేషన్, వీఎఫ్‌ఎక్స్, గేమింగ్,కామికాన్, హ్యాకథాన్‌ తదితర అంశాల్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి వాటిపై అవగాహన కల్పిస్తోంది ఇండియా జాయ్.

'ఇండియా జాయ్'​ 8వ ఎడిషన్ ప్రారంభం​ - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఈటీవీ బాల భారత్​ స్టాల్​ (ETV)

యానిమేషన్​ హబ్​గా హైదరాబాద్​ : సినీ యానిమేషన్‌, గేమింగ్‌ వంటి సృజనాత్మక రంగాల హబ్‌గా హైదరాబాద్‌ను అభివృద్ధి చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు అన్నారు. యానిమేషన్‌, గేమింగ్‌ రంగాల ఉత్పత్తులకి కేంద్రంగా నిలిచే ఇమేజ్‌ టవర్‌ను వచ్చే ఏడాది రాష్ట్రంలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు తెలిపారు.

రాష్ట్రప్రభుత్వం యానిమేషన్‌ అండ్‌ గేమింగ్‌ అసోసియేషన్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌ మాదాపూర్‌లోని హెచ్​ఐసీసీ వేదికగా "ఇండియా జాయ్‌ 8వ ఎడిషన్‌ను" మంత్రి ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్‌ను యానిమేషన్ హబ్‌గా తయారుచేసేలా ప్రభుత్వం ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు సహకారం అందిస్తుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. కృత్రిమ మేధ వంటి వాటిని బెటర్ ఎక్సీపీరియన్స్‌ కోసం ఉపయోగించేలా కృషి చేయాలని ఎఫ్‌డీసీ ఛైర్మన్ దిల్‌రాజ్ పిలుపునిచ్చారు.

"రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఇమేజ్​ టవర్స్​ పూర్తిస్థాయిలో నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ ఇమేజ్​ టవర్స్​లో గేమర్స్​కి, క్రియేటర్స్​కి, మూవీ ఫీల్డ్​కు సంబంధించిన అనేక మందికి నూతన ఆవిష్కరణలు చేయడానికి ఆష్కారం ఉంది. ఇందుకోసం తమ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఆలోచన చేస్తోంది. దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో కార్యరూపం దాల్చుతూ హైదరాబాద్​ను గేమింగ్​ కేంద్రంగా నిలపాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం." - శ్రీధర్​ బాబు, ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి

"రాబోయే జనరేషన్​కు ఇటు ఏఐ కానీ అటు వీఎఫ్​ఎక్స్​ అండ్​ యానిమేషన్​ అండ్​ ఏఐ సిటీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుంది. ఏఐలో ఒక యూనివర్సిటీని కూడా తీసుకురావాలని ఆలోచన ఉంది. ఫ్యూచర్​ సిటీ, ఏఐ సిటీలతో హైదరాబాద్​కు సరికొత్త హంగులు రాబోతున్నాయి." - దిల్​రాజు, ఎఫ్​డీసీ ఛైర్మన్​

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఈటీవీ బాల భారత్​ స్టాల్​ : యానిమేషన్​ రంగం ప్రస్తుతం బౌన్స్​లో ఉంది. దాన్ని కెరీర్​గా ఎంచుకున్నవారికి పలు విలువైన అంశాలు నేర్చుకునేలా ఈ ఎక్స్​పో ఉపయోగపడనుంది. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఉపయోగపడేలా యానిమేషన్​ విభాగం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. ఈటీవీ బాల భారత్​ స్టాల్​ ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

విభిన్న గెటప్​లలో పలువురు సందర్శకులు : ఫిల్మ్​ మేకింగ్​ నేర్చుకునే వారికి ఉపయుక్తంగా ఉండేలా ఫిల్మ్​ ప్రొడక్షన్​ సమయంలో ఉపయోగించే వివిధ రకాల కెమెరాలు, లెన్స్​లకు సంబంధించిన విషయాలు ఫిల్మ్​ మేకర్స్​ దృష్టిని ఆకర్షించాయి. వాటితో పాటు ఎలాంటి త్రీడీ సాంకేతికత ఉపయోగిస్తే చిన్నచిన్న సెట్​లను భారీగా తయారు చేయవచ్చో వివరించే స్టాల్​ చాలా మందిని ఆకట్టుకుంది. ఇవి మాత్రమే కాకుండా యానిమేషన్, గేమింగ్​, హ్యాకథాన్​, కామికోన్​, డేసీటూన్స్​కి సంబంధించి ప్రత్యేక సెషన్లు నిర్వహించారు. పలువురు సందర్శకులు విభిన్న గెటప్​లలో సందడి చేశారు.

ఆస్కార్​ అకాడమీలో నిజామాబాద్ కుర్రోడు - ఆసక్తే అతడిని అంతస్థాయికి చేర్చింది

యానిమేషన్, గ్రాఫిక్స్‌ డిజైనింగ్​లో రూ.లక్షల్లో పారితోషికాలు - జేఎన్‌ఏఎఫ్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో కోర్సులు

