విక్రమ్-1 ప్రయోగాత్మక పరీక్షకు సర్వం సిద్ధం - నింగిలోకి వరంగల్ సూక్ష్మ కళాఖండాలు
ఆర్బిటాల్ రాకెట్ విక్రమ్-1ను రూపొందించిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ - సూక్ష్మశిల్పాలు కూడా నింగిలోకి - ఈ సూక్ష్మ శిల్పాలకు స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ హీటింగ్, వైబ్రేషన్ పరీక్షలు
Published : July 18, 2026 at 10:08 AM IST
India First Private Orbital Rocket The Vikram-1 : విక్రమ్-1 ప్రయోగాత్మక పరీక్షకు సర్వం సిద్ధమైంది. మిషన్ ఆగమన్ పేరిట జరుగుతున్న ఈ ప్రయోగంపై దేశవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది. స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటాల్ రాకెట్ విక్రమ్-1 ఈరోజు ఉదయం 11:30 గంటలకు శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి అంతరిక్ష ప్రయోగం చేయనున్నారు.
ఈ రాకెట్తో పాటు అంతర్జాతీయ మైక్రో ఆర్టిస్ట్గా గుర్తింపు పొందిన వరంగల్కు చెందిన మట్టెవాడ అజయ్ కుమార్ రూపొందించిన సూక్ష్మ శిల్పాలు (సర్ సీవీ రామన్, విక్రమ్ సారాభాయ్, అబ్దుల్ కలాం) కూడా రాకెట్లో ప్రయాణించనున్నాయి. సర్ సీవీ రామన్, విక్రమ్ సారాభాయ్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాంల సూక్ష్మరూపాలను అజయ్కుమార్ సుందరంగా చెక్కారు.
ఒక్కో ప్రతిమ బియ్యం గింజ కంటే చిన్నదిగా, సూది రంధ్రంలో ఇమిడేంత పరిమాణంలో అద్భుతంగా చెక్కారు. స్కైరూట్ సంస్థ సూచన మేరకు రాకెట్లో పంపేందుకు వీలైన పదార్థాలతోనే వీటిని రూపొందించినట్లు అజయ్ కుమార్ తెలిపారు. సిరామిక్ పౌడర్, కార్బన్ ఫైబర్, వెండి, బంగారం తదితర మిశ్రమాలను ఉపయోగించినట్లు వివరించారు.
ఫిబ్రవరిలోనే కంప్లీట్ : మూడేళ్ల క్రితమే అజయ్ కుమార్ రాకెట్ నిర్మాణ సంస్థతో సంప్రదించిన క్రమంలో సూక్ష్మ శిల్పాలు అంతరిక్షంలోకి పంపే ఆలోచన చేశారు. ఈ క్రమంలోనే అజయ్ కుమార్ వీటిని తయారు చేసి ఫిబ్రవరిలో స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థకు అప్పగించారు. వారు తొలుత సూచించినట్లు రాకెట్లో పంపేందుకు వీలుగా ఉండే పదార్థాలతోనే ఈ సూక్ష్మ శిల్పాలను తయారు చేశారు. సిరామిక్ పౌడర్, వెండి, కార్బన్ ఫైబర్, బంగారం మిశ్రమాలను వాడినట్లు చెప్పారు.
స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ ఈ సూక్ష్మ శిల్పాలకు హీటింగ్, వైబ్రేషన్ పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం రాకెట్ పేలోడ్లో అమర్చారు. దీని ద్వారా అంతరిక్షంలోకి పంపేందుకు సిద్ధం చేశారు. ఈ శిల్పాలు నింగిలోకి వెళ్లే క్షణాలను వీక్షించేందుకు అజయ్ కుమార్ కుటుంబాన్ని రాకెట్ నిర్మాణ సంస్థ స్కైరూట్ శ్రీహరికోటకు ఆహ్వానించింది.
Thank you, Hon. Prime Minister Modiji! 🙏🇮🇳— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 18, 2026
This historic milestone has been made possible by your vision for India’s space sector and the transformative reforms that opened new frontiers for private space innovation in the country.
Grateful for your leadership and… https://t.co/a7upwFAFqP
మోదీ చేతి రాతతో వందేమాతరం : ఈ రాకెట్ తుది దశ తనిఖీలను శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతంగా ముగించారు. విక్రమ్-1 రాకెట్ సాంకేతిక పేలోడ్లతో పాటు ప్రధాని మోదీ తన చేతిరాతతో వందేమాతరం అని రాసి పంపిన ప్రత్యేక పోస్ట్కార్డును కూడా స్పేస్లోకి తీసుకెళ్లనుంది. ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ స్కైరూట్ బృంద సభ్యులు, శాస్త్రవేత్తలు, భారతీయ వ్యోమగాములు, ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్లు ఇతరులు పంపిన డజన్ల కొద్దీ చేతిరాత పోస్ట్కార్డులను సైతం ప్రత్యేక పేలోడ్ బాక్స్లో భద్రపరిచారు. వీటితో పాటు కాస్మోస్ డైమండ్స్ సంస్థ రూపొందించిన కాస్మిక్ బ్లూమ్ ఆర్ట్వర్క్ కూడా ఈ పేలోడ్లో ప్రయాణం చేయనుంది. అంతరిక్ష రంగంలో దేశ అభివృద్ధికి దోహదపడిన మహనీయులను గౌరవించడమే దీని వెనకున్న ప్రధాన ఉద్దేశమని స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ పేర్కొంది.
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