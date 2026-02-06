సైబర్ నేరాలపై ఫిర్యాదులకు 'ఏఐ సైబర్ సారథి' - దేశంలోనే తొలిసారిగా తెలంగాణలో
దేశంలోనే తొలిసారిగా ఏఐ ఆధారిత వాయిస్ ఏజెంట్ - సంభాషణను ఫిర్యాదుగా రూపొందించే పరిజ్ఞానం - రోజుకు సగటున 1,400 కాల్స్ - సైబర్ సారథిని అభివద్ధి చేసిన టీజీసీఎస్బీ
Published : February 6, 2026 at 7:41 AM IST
AI Based Voice agent for Cybercrime Complaint : సైబర్ నేరాల బాధితులు ఫిర్యాదు కోసం నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1930కు ఫోన్ కాల్ చేస్తే లైన్ సులభంగా దొరకడం లేదా? చాలా సేపు ఫోన్ చేసి విసిగిపోతున్నారా? ఇకపై ఇలాంటి ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం కలగనుంది. తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్బీ) దేశంలోనే మొదటిసారిగా ఏఐ ఆధారిత వాయిస్ ఏజెంట్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. బాధితుల మాటలకు అనుగుణంగా స్పందిస్తూ ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా వివరాలను స్వీకరించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దీని పని ఇది. ఈ వ్యవస్థను గురువారం లాంఛనంగా ప్రారంభించింది. త్వరలోనే ఇది ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది.
రోజుకు సగటున 1400 ఫోన్కాల్స్ : సాధారణంగా సైబర్ నేరాల బాధితులు 1930 ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేస్తారు. లేదంటే నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ (ఎన్సీఆర్పీ)లో లాగిన్ అయి వివరాలు నమోదు చేస్తారు. రాష్ట్రం నుంచి బాధితులు 1930కు ఫోన్ చేస్తే టీజీసీఎస్బీ కాల్ సెంటర్కు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ కాల్ సెంటర్లో ప్రస్తుతం 15 మంది మూడు షిఫ్టుల్లో ఫిర్యాదులను స్వీకరిస్తున్నారు.
ఈ కాల్ సెంటర్కు రోజుకు సగటున 1,400 కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఒక్కో ఫిర్యాదును ఎన్సీఆర్పీలో నమోదు చేసేందుకు 20 నిమిషాల వరకు పడుతోంది. దీంతో పలువురు బాధితులు చాలా సేపు కాల్ వెయిటింగ్లో ఉండాల్సి వస్తోంది. ఇప్పటికే మెషిన్ లెర్నింగ్ పరిజ్ఞానంతో కూడిన చాట్బాట్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్న టీజీసీఎస్బీ ఇటీవల ఏఐ ఆధారిత వాయిస్ ఏజెంట్ సైబర్ సారథిని అభివృద్ధి చేసింది.
సైబర్ సారథి ఎలా పనిచేస్తుందంటే? :
- బాధితులు 1930కు కాల్ చేసిన సందర్భంలో బిజీ కారణంగా కాల్ ఏజెంట్లు స్పందించే అవకాశం లేకపోతే ఏఐ ఆధారిత వాయిస్ ఏజెంట్ సైబర్ సారథికి కాల్ కనెక్ట్ అవుతుంది.
- సైబర్ సారిథి బాధితుల మాటలు వింటుంది. ఫిర్యాదు నమోదు చేసేందుకు అవసరమైన సమాచారాన్ని అడిగి సేకరిస్తుంది. సంభాషణను సైబర్ క్రైమ్ ఫిర్యాదుగా మార్చేస్తుంది.
- వెంటనే బాధితులు సొమ్ము పోగొట్టుకున్నట్లు తెలిపే బ్యాంకు లావాదేవీలకు సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్లను, మెసేజ్లను, ఇంకా ఏదైనా డిజిటల్ ఆధారాల్ని వాట్సప్ ద్వారా తెప్పిస్తుంది. ఆ వివరాల ఆధారంగా ఏఐ ఆధారిత ఫిర్యాదును నమోదు చేస్తుంది.
పెరుగుతున్న నేరాల సంఖ్య : ప్రస్తుతం పోలీసింగ్ మారిపోయింది. సైబర్ నేరాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. పాలన, ప్రజాసేవలు, కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై ప్రభావం చూపే సైబర్ ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడానికి బలమైన సమన్వయం అవసరం. సైబర్ నేరాలను ఎదుర్కోవడంలో దర్యాప్తు సంస్థలకు అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ఇటీవల వేగంగా మారుతున్న నేరవిధానాల కారణంగా ఈ తరహా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోందన్నారు.
డిజిటల్ కార్యక్రమాల ప్రారంభం : టీజీఎస్బీ అభివృద్ధి చేసిన డిజిటల్ కార్యక్రమాలను సదస్సులో ప్రారంభించారు. ఏఐ ఆధారిత బహుభాషా సైబర్క్రైమ్ రిపోర్టింగ్, సహాయక వ్యవస్థ 1930 వేగవంతమైన, ఏకీకృత సైబర్ నేరాల దర్యాప్తు కోసం రూపొందించిన ప్లాట్ఫాం సెంటినల్ పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి డిజిటల్ సాక్ష్యాలను ఆటోమేటెడ్ విధానంలో ప్రాసెస్ చేసేందుకు రూపొందించిన ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థ(సి-సైట్)ను సీెస్ ఆవిష్కరించారు. ఈ సదస్సు కోసం టీజీసీఎస్బీ కొద్దిరోజుల క్రితం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. దేశవ్యాప్తంగా 500కి పైగా బృందాలు దరఖాస్తులు చేసుకున్నాయి. విజేతగా నిలిచిన క్యూపాస్ నెక్ట్స్జెన్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు రూ.5 లక్షలు అందించారు.
ఏఐ ఏజెంట్స్ వచ్చేస్తున్నాయ్ - ఈ ఉద్యోగాలకు నిజంగా ఇబ్బందేనా?
సైబర్ క్రైం సీఐకే సైబరాసురుల టోకరా - టీటీడీ దర్శనం పేరిట రూ.1.62 లక్షలు కాజేత