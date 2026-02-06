ETV Bharat / state

సైబర్ నేరాలపై ఫిర్యాదులకు 'ఏఐ సైబర్ సారథి' - దేశంలోనే తొలిసారిగా తెలంగాణలో

దేశంలోనే తొలిసారిగా ఏఐ ఆధారిత వాయిస్‌ ఏజెంట్‌ - సంభాషణను ఫిర్యాదుగా రూపొందించే పరిజ్ఞానం - రోజుకు సగటున 1,400 కాల్స్​ - సైబర్​ సారథిని అభివద్ధి చేసిన టీజీసీఎస్​బీ

AI Based Voice agent for Cybercrime Complaint
AI Based Voice agent for Cybercrime Complaint (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 7:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AI Based Voice agent for Cybercrime Complaint : సైబర్​ నేరాల బాధితులు ఫిర్యాదు కోసం నేషనల్​ సైబర్​ క్రైమ్​ హెల్ప్​లైన్​ నంబర్​ 1930కు ఫోన్​ కాల్​ చేస్తే లైన్​ సులభంగా దొరకడం లేదా? చాలా సేపు ఫోన్​ చేసి విసిగిపోతున్నారా? ఇకపై ఇలాంటి ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం కలగనుంది. తెలంగాణ సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్​బీ) దేశంలోనే మొదటిసారిగా ఏఐ ఆధారిత వాయిస్​ ఏజెంట్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. బాధితుల మాటలకు అనుగుణంగా స్పందిస్తూ ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా వివరాలను స్వీకరించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దీని పని ఇది. ఈ వ్యవస్థను గురువారం లాంఛనంగా ప్రారంభించింది. త్వరలోనే ఇది ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది.

రోజుకు సగటున 1400 ఫోన్‌కాల్స్‌ : సాధారణంగా సైబర్​ నేరాల బాధితులు 1930 ఫోన్​ చేసి ఫిర్యాదు చేస్తారు. లేదంటే నేషనల్​ సైబర్​ క్రైమ్​ రిపోర్టింగ్​ పోర్టల్​ (ఎన్​సీఆర్​పీ)లో లాగిన్​ అయి వివరాలు నమోదు చేస్తారు. రాష్ట్రం నుంచి బాధితులు 1930కు ఫోన్​ చేస్తే టీజీసీఎస్​బీ కాల్​ సెంటర్​కు కనెక్ట్​ అవుతుంది. ఈ కాల్​ సెంటర్​లో ప్రస్తుతం 15 మంది మూడు షిఫ్టుల్లో ఫిర్యాదులను స్వీకరిస్తున్నారు.

ఈ కాల్​ సెంటర్​కు రోజుకు సగటున 1,400 కాల్స్​ వస్తున్నాయి. ఒక్కో ఫిర్యాదును ఎన్​సీఆర్​పీలో నమోదు చేసేందుకు 20 నిమిషాల వరకు పడుతోంది. దీంతో పలువురు బాధితులు చాలా సేపు కాల్​ వెయిటింగ్​లో ఉండాల్సి వస్తోంది. ఇప్పటికే మెషిన్​ లెర్నింగ్​ పరిజ్ఞానంతో కూడిన చాట్​బాట్​ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్న టీజీసీఎస్​బీ ఇటీవల ఏఐ ఆధారిత వాయిస్​ ఏజెంట్​ సైబర్​ సారథిని అభివృద్ధి చేసింది.

సైబర్‌ సారథి ఎలా పనిచేస్తుందంటే? :

  • బాధితులు 1930కు కాల్​ చేసిన సందర్భంలో బిజీ కారణంగా కాల్​ ఏజెంట్లు స్పందించే అవకాశం లేకపోతే ఏఐ ఆధారిత వాయిస్​ ఏజెంట్​ సైబర్​ సారథికి కాల్​ కనెక్ట్​ అవుతుంది.
  • సైబర్​ సారిథి బాధితుల మాటలు వింటుంది. ఫిర్యాదు నమోదు చేసేందుకు అవసరమైన సమాచారాన్ని అడిగి సేకరిస్తుంది. సంభాషణను సైబర్​ క్రైమ్​ ఫిర్యాదుగా మార్చేస్తుంది.
  • వెంటనే బాధితులు సొమ్ము పోగొట్టుకున్నట్లు తెలిపే బ్యాంకు లావాదేవీలకు సంబంధించిన స్క్రీన్​ షాట్లను, మెసేజ్​లను, ఇంకా ఏదైనా డిజిటల్​ ఆధారాల్ని వాట్సప్​ ద్వారా తెప్పిస్తుంది. ఆ వివరాల ఆధారంగా ఏఐ ఆధారిత ఫిర్యాదును నమోదు చేస్తుంది.

పెరుగుతున్న నేరాల సంఖ్య : ప్రస్తుతం పోలీసింగ్​ మారిపోయింది. సైబర్​ నేరాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. పాలన, ప్రజాసేవలు, కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై ప్రభావం చూపే సైబర్​ ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడానికి బలమైన సమన్వయం అవసరం. సైబర్​ నేరాలను ఎదుర్కోవడంలో దర్యాప్తు సంస్థలకు అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ఇటీవల వేగంగా మారుతున్న నేరవిధానాల కారణంగా ఈ తరహా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోందన్నారు.

డిజిటల్‌ కార్యక్రమాల ప్రారంభం : టీజీఎస్​బీ అభివృద్ధి చేసిన డిజిటల్​ కార్యక్రమాలను సదస్సులో ప్రారంభించారు. ఏఐ ఆధారిత బహుభాషా సైబర్​క్రైమ్​ రిపోర్టింగ్​, సహాయక వ్యవస్థ 1930 వేగవంతమైన, ఏకీకృత సైబర్​ నేరాల దర్యాప్తు కోసం రూపొందించిన ప్లాట్​ఫాం సెంటినల్​ పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి డిజిటల్​ సాక్ష్యాలను ఆటోమేటెడ్​ విధానంలో ప్రాసెస్​ చేసేందుకు రూపొందించిన ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థ(సి-సైట్​)ను సీెస్​ ఆవిష్కరించారు. ఈ సదస్సు కోసం టీజీసీఎస్​బీ కొద్దిరోజుల క్రితం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. దేశవ్యాప్తంగా 500కి పైగా బృందాలు దరఖాస్తులు చేసుకున్నాయి. విజేతగా నిలిచిన క్యూపాస్​ నెక్ట్స్​జెన్ టెక్నాలజీస్​ ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్​ సంస్థకు రూ.5 లక్షలు అందించారు.

ఏఐ ఏజెంట్స్‌ వచ్చేస్తున్నాయ్ - ఈ ఉద్యోగాలకు నిజంగా ఇబ్బందేనా?

సైబర్​ క్రైం​ సీఐకే సైబరాసురుల టోకరా - టీటీడీ దర్శనం పేరిట రూ.1.62 లక్షలు కాజేత

TAGGED:

CYBER CRIME COMPLAINT
CYBER CRIME HELPLINE NUMBER
CYBER SARATHI COMPLAINTS
సైబర్​ సారథి పని విధానం
AI BASED VOICE CYBER SAARTHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.