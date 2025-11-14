ఓర్వకల్లులో సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీ పరిశ్రమ - రాష్ట్రంలో నాలుగైదేళ్లలో రూ.82 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు
కుప్పంలో పాదరక్షల తయారీ యూనిట్ తైవాన్ సంస్థతో ఒప్పందం - రూ.15 వేల కోట్లతో హీరో ఫ్యూచర్ ఎనర్జీస్
Europe Partnership Roundtable at Visakhapatnam Huge Investments to Andhra Pradesh : పెట్టుబడుల సదస్సుకు ముందే జరిగిన ఎంఓయూల ద్వారా భారీ పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి రానున్నాయి. పలు కీలక సంస్థలు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చాయి. రెన్యూ పవర్, ‘హీరో ఫ్యూచర్ ఎనర్జీస్’, యాక్సిస్ ఎనర్జీ’ ఉన్నాయి. ఓర్వకల్లులో సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీ పరిశ్రమ, కుప్పంలో పాదరక్షల తయారీ యూనిట్ కి తైవాన్ సంస్థలు ముందుకు వచ్చాయి.
రాష్ట్రంలో వచ్చే నాలుగైదేళ్లలో వివిధ రకాల హరిత ఇంధన ప్రాజెక్టుల్లో రూ.82వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెడతామని రెన్యూ ఎనర్జీ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్, సీఈఓ సుమంత్ సిన్హా తెలిపారు. ఏపీ ప్రభుత్వంతో గురువారం 60వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆ సంస్థ ఎంఓయూలు చేసుకుంది. విశాఖకు సమీపంలో వేఫర్ల తయారీ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుచేస్తామని సుమంత్ సిన్హా అన్నారు. ఏదైనా పోర్టుకు సమీపంలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రాజెక్టు పెడతామన్నారు. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో హరిత ఇంధన ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటుచేస్తామన్నారు.
పునరుత్పాదకత విద్యుత్తు రంగంలో 4 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ‘హీరో ఫ్యూచర్ ఎనర్జీస్’ సంస్థ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. రూ.15 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, కర్నూలు జిల్లాల్లో విద్యుత్తు ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఈ సంస్థ ముందుకు వచ్చింది. సంస్థ సీఎండీ రాహుల్ ముంజాల్ గురువారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో విశాఖలో భేటీ అయ్యారు. సీఎం సమక్షంలో ఆయా పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ఒప్పందాలను హీరో ఫ్యూచర్ ఎనర్జీస్ సంస్థ, ఈడీబీ (ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు) ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. మరో వైపు రామాయపట్నం వద్ద అత్యాధునిక ఫర్నిచర్ల తయారీ ప్లాంటు ఏర్పాటుకు స్వీడన్కు చెందిన ‘జూల్’ గ్రూప్ ముందుకు వచ్చింది. ఆ సంస్థ వ్యవస్థాపకులు, సీఈవో టామ్ ఓలాండర్ ముఖ్యమంత్రితో భేటీ అయ్యారు. రూ.300 కోట్లతో యూనిట్ ఏర్పాటు చేయనున్నామని చెప్పారు. రామాయపట్నం పోర్టు సమీపంలో 500 ఎకరాల్లో ఫర్నీచర్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని సీఎం సూచించారు. ప్రముఖ ఆట బొమ్మల తయారీ సంస్థ ‘పాల్స్ప్లష్’ అధ్యక్షులు అజయ్ సిన్హా ముఖ్యమంత్రిని కలిసి అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి వద్ద టాయ్పార్కు ఏర్పాటుపై చర్చించారు. చైనా తరహాలో ఆటబొమ్మల తయారీకి సంబంధించిన ఎకోసిస్టమ్ను తయారు చేసేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నామని చెప్పారు. బొమ్మల తయారీలో స్థానికంగా ఉన్న మహిళలకు ఉపాధి కల్పించాలని సంస్థ ప్రతినిధులను సీఎం కోరారు.
ప్రముఖ ఎరువుల తయారీ సంస్థ ‘కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్’ ప్రతినిధులు చంద్రబాబుతో గురువారం విశాఖలో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో 2వేల కోట్లతో గ్రీన్ అమ్మోనియా, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, ఎరువుల ఉత్పత్తి విస్తరణ సహా మరికొన్ని ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. మురుగప్ప గ్రూప్నకు చెందిన ఈ సంస్థకు విశాఖ, కాకినాడలో ఎరువుల తయారీ యూనిట్లు ఉన్నాయి. వాటికి కొనసాగింపుగా ఈ పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లు తెలిపారు.
కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు సమీపంలో జాయింట్ వెంచర్ ద్వారా ఎడ్వాన్స్డ్ బ్యాటరీ తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటుకు ఈ-జౌల్ ఇండియా ముందుకు వచ్చింది. 19వేల 500 కోట్ల పెట్టుబడితో 23 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీ, క్యాథోడ్ యాక్టివ్ మెటీరియల్ తయారీ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమక్షంలో ఆర్థిక అభివృద్ధి బోర్డు(ఈడీబీ)తో గురువారం ఒప్పందం చేసుకుంది. పెట్టుబడుల సదస్సులో భాగంగా భారత్లోని తైపీ ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్ సెంటర్ ప్రతినిధి, రాయబారి ముమిన్చెన్ నేతృత్వంలోని తైవాన్ ప్రతినిధుల బృందం ముఖ్యమంత్రిని కలిసి పలు అంశాలపై చర్చించింది. కుప్పంలో 400 కోట్లతో పారిశ్రామిక పార్కు ఏర్పాటుకు అలీజియన్స్ సంస్థ ఒప్పందం చేసుకుంది. పాదరక్షల తయారీ సంస్థ పౌ చెన్ గ్రూప్ ఓ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఓర్వకల్లులో ఇమేజ్ సెన్సర్ యూనిట్ల ఉత్పత్తికి క్రియేటివ్ సెన్సర్ ఇంక్ సంస్థ ఆసక్తి వ్యక్తం చేసింది. సెమీకండక్టర్ మిషన్ కింద ప్రోత్సాహకాలు అందించాలని కోరింది. రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లు, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ వాహన తయారీ, ఈవీ బ్యాటరీ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని తైవాన్ సంస్థల్ని ముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానించారు.
ఏబీసీ క్లీన్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, యాక్సిస్ ఎనర్జీ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లు సంయుక్తంగా 1,10,250 కోట్ల పెట్టుబడితో 7,000 మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయని యాక్సిస్ ఎనర్జీ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సీఈవో శ్రీరమేష్ తెలిపారు.
