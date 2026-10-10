40 ప్రశ్నలతో రెండో దశ జనగణన - షెడ్యూల్ రిలీజ్
భారత జనగణన రెండో దశ షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా ఆన్లైన్ స్వీయగణను 2027 జనవరి 10 నుంచి జనవరి 24 వరకు అవకాశం కల్పించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 6:48 PM IST
Census 2027 Second Phase : దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే జనాభా ఎంతమంది ఉన్నారో స్పష్టంగా లెక్క తెలియడం ఎంతో ముఖ్యం. ఎందుకంటే, సంక్షేమ పథకాల అమలుతో పాటు అనేక అంశాలకు ఇవే ప్రామాణికం. పరిపాలనా వ్యవస్థ సులభతరం చేసేందుకు ఇవి దోహదపడతాయి. ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే జనగణన జరగాల్సి ఉన్నా కరోనా కారణంగా వాయిదా పడింది. అప్పటి నుంచి మేధోమథనం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు జనాభా లెక్కలను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిని రెండు విడుతల్లో డిజిటల్ విధానంలో 2027 నాటికి పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
తొలిదశలో గృహాల లిస్టింగ్, గణన (2026 ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్) చేపట్టారు. ఈ మేరకు ఏప్రిల్ 1న ఇది ప్రారంభమైంది. మొత్తం 33 ప్రశ్నల ఆధారంగా వివరాలు నమోదు చేశారు. ఏపీలో ఏప్రిల్ 16 నుంచి ఏప్రిల్ 30 వరకూ ప్రజలు స్వయంగా ఆన్లైన్లో తమ ఇళ్లకు సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఆ తర్వాత మే 1 నుంచి మే 30 వరకూ ఎన్యుమరేటర్ అధికారులు ఇంటింటికీ వెళ్లి భౌతికంగా ఇళ్ల గణన ప్రక్రియను చేపట్టారు.
ఇందులో భాగంగా ఎన్ని ఇళ్లు ఉన్నాయి? అందులో బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ వివరాలు నమోదు చేశారు. అంటే ఫ్లోరింగ్, వాల్, రూఫ్, విద్యుత్ సౌకర్యాలు వంటివి ఉన్నాయా అన్నది చెక్ చేశారు. అలాగే సెల్ఫోన్స్, టీవీలు, రేడియోలు సహా ఇతరత్రా గ్యాడ్జెట్లు, ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం వంటివి నమోదు చేశారు. ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లు ఇతర వాహనాలతో పాటు తృణ ధాన్యాల వినియోగం, తాగునీటి వనరులు, మరుగుదొడ్లు వాడకం, వంటగది సౌకర్యాలు, వంటకు వినియోగించే ఇంధనం వివరాలు సేకరించారు. ఒకవేళ ఇంటి నంబర్లు లేకపోతే జనగణన ప్రక్రియ కింద ప్రత్యేక నంబర్లు వేసి ఇళ్ల జాబితాలో చేర్చారు.
ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు రెండో దశలో జనాభా లెక్కల సేకరణ (2027 ఫిబ్రవరి- మార్చి 1)ను నిర్వహించేందుకు షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఈ మేరకు ఆన్లైన్ స్వీయగణనను 2027 జనవరి 10 నుంచి జనవరి 24 వరకు అవకాశం కల్పించారు. ఈ 15 రోజుల వ్యవధిలో ఈ స్వీయగణన నమోదుకు వీలుంది. ఇంటింటి గణనకు 2027 జనవరి 25 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు వ్యవధి ఇచ్చారు. 35 రోజుల పాటు ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించనున్నారు.
రివిజనల్ రౌండ్ కూడా ఇందులో భాగంగా ఉంటుంది. దీనిని 2027 మార్చి 1 నుంచి మార్చి 5 వరకు ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్నారు. ఈమేరకు జనగణన విభాగం తాజా వివరాలు ప్రకటించింది. మొత్తం 55 రోజుల పాటు రెండోదశ జనగణన నిర్వహిస్తారు. కులగణన కూడా ఈ సమయంలో చేపట్టనున్నారు.
AP Census 2027 : మరోవైపు శుక్రవారం నాడు సచివాలయంలో అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో భారత రిజిస్ట్రార్ జనరల్, జనగణన కమిషనర్ మృత్యుంజయకుమార్ నారాయణ్ సమావేశాన్నినిర్వహించారు. మొదటి దశలో గృహ జాబితాలు, గణన ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తిచేసిన అధికారుల్ని అభినందించారు. అదే స్ఫూర్తితో రెండో దశ కూడా నిర్వహించాలని కోరారు. రెండో దశలో 40 ప్రశ్నలకు సంబంధించిన వివరాలు సేకరించాలని చెప్పారు. మతం, కులం, దివ్యాంగత్వం, వృత్తి తదితర సున్నితమైన అంశాలపై వివరాలు సేకరించేటప్పుడు ప్రజల భావాలను గౌరవించాలన్నారు. జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రతి ఒక్కరూ ఇందులో పాల్గొనేలా చూడాలని సూచించారు. ఈ మేరకు అధికార యంత్రాంగం అంతా సిద్దంగా ఉండాలని, వారికి అవసరమైన శిక్షణాకార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని మృత్యుంజయకుమార్ నారాయణ్ నిర్దేశించారు.
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