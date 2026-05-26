రూ.1.1 లక్షల కోట్ల డిపాజిట్లు! - క్లెయిమ్ చేసుకునే వారు లేక బ్యాంకుల్లోనూ మూలుగుతున్న నగదు
లక్ష కోట్లను దాటిన అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లు - మీ డబ్బు-మీ హక్కు లాంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పించినా రాని ఫలితం - ఖాతాదారుల సంబంధీకులను గుర్తించడంలో అనేక సమస్యలు
Published : May 26, 2026 at 2:00 PM IST
1.1 Lack Crore Unclaimed Financial Assets in India : దేశంలో ఎవరూ పట్టించుకోకుండా మిగిలిపోతున్న ఆర్థిక ఆస్తులు రోజురోజుకు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం సమర్పించిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు నాటికి క్లెయిమ్ చేయని ఆస్తుల విలువ ఏకంగా రూ.1.1 లక్షల కోట్లకు చేరిందంటే నిధుల విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. పలు బ్యాంకులు, బీమా సంస్థలు, ఈక్విటీ మార్కెట్లలో యజమానుల జాడలేక ఈ నిధులు అంతకంతకూ పేరుకుపోతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘మీ డబ్బు-మీ హక్కు’వంటి ఎన్నో అవగాహనా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసినా, క్లెయిమ్లు మాత్రం ఆశించినంత స్థాయిలో పెరగడం లేదు.
ఎక్కడ ఎంతెంత సొమ్ము పేరుకుపోయింది? : అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లలో మొత్తం రూ.1.1 లక్షల కోట్లు ఉంటే అందులో అత్యధికంగా రూ.83 వేల కోట్లు వివిధ బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ల రూపంలో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు రూ.10,000 కోట్లు ఈక్విటీ పెట్టుబడులు, మరో రూ.14,000 కోట్లు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల రూపంలో క్లెయిమ్ చేయకుండా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం డిపాజిట్లు వివిధ నియంత్రణ సంస్థల ఆధీనంలో ఉన్నాయి. రిజర్వు బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా తన పరిధిలోని నిధులను డిపాజిటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ ఫండ్లో ఉంచగా, మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ సెబీ, ఈక్విటీ నిధులను ఇన్వెస్టర్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ అవేర్నెస్ ఫండ్ (ఐపీఈఎఫ్)లో పెట్టింది.
అసలు సమస్య ఎక్కడ? : ఈ సమస్య ప్రధానంగా 'నో యువర్ కస్టమర్' గురించి తెలుసుకోండి’ (కేవైసీ) ప్రక్రియను డిజిటల్గా కాకుండా, పత్రాల రూపంలో నిర్వహించిన పాత అకౌంట్లకు సంబంధించింది. పాన్, ఆధార్కార్డుల అనుసంధానానికి ముందు, ఖాతాలను చేతిరాతతో ఎంటర్ చేశారు. కొన్ని పేర్లలో అక్షర దోషాలు, తాత్కాలిక అడ్రస్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లబ్ధిదారులు ఆ నిధులను విత్డ్రా చేసుకోవడానికి డిజిటల్ కేవైసీని అనుసంధానించాలని చూసినప్పుడు, పాత రికార్డులకు ప్రస్తుత వివరాలకు మధ్య ఉన్న అంతరాలు ప్రస్తుతం సవాల్గా మారుతున్నాయి. పాత అకౌంట్లో నామినీ వివరాలు లేకపోవడం వల్ల, యజమాని మరణించాక వారసులు ఆఫీస్ల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది.
నిరూపణ సవాలుగా : ఇది కేవలం నిలిచిపోయిన అకౌంట్ల సమస్య ఒక్కటే కాదు. ఇది అర్హత నిరూపణ సమస్యగా మారుతోందని బ్యాంకింగ్ రంగంలోని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. వారసులకు హక్కు ఉన్నప్పటికీ, గుర్తింపు కొనసాగింపును, అర్హతను నిరూపించుకునేందుకు రకరకాల అఫిడవిట్లు, ఇండెమ్నిటీ పేపర్లు సమర్పించడం వారికి పెను భారంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా అసలైన ఖాతాదారులే ఉన్నా, వయసు పైబడటం వల్ల సంతకాలు మారడం, వేలిముద్రలు సరిగా పడకపోవడం, మతిమరుపు, నరాల సంబంధిత వ్యాధులు ఈ సమస్యను మరింత జఠిలం చేస్తున్నాయి. వాస్తవ ఖాతాదారులు మరణిస్తే, వారి వారసులకు ఆయా పెట్టుబడుల వివరాలు తెలియకపోవడం, వివరాల్లో పొరపాట్ల వల్ల కేవైసీకి సరిపోకపోవడంతో వాటి గురించి ఏ మాత్రం తెలియడం లేదని బ్యాంకు సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
అవగాహన కల్పిస్తున్నా లేని ఆశించిన ఫలితం : ప్రభుత్వం పాలసీలను సరళతరం చేస్తూ డిపాజిట్ క్లెయిమ్లను ప్రోత్సహించేందుకు ఉద్గమ్ వంటి ప్రత్యేక డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గతేడాది ఆర్బీఐ, సెబీ సంయుక్తంగా చేపట్టిన ‘మీ డబ్బు-మీ హక్కు’ పేరిట దేశ వ్యాప్తంగా అవగాహన కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించాయి. దీనిద్వారా సుమారు రూ.5,777 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను లబ్ధిదారులకు తిరిగి ఇచ్చేశారు, క్లెయిమ్ చేయని నిధులను వెలికితీయడం ప్రస్తుతం ఇంకా పెద్ద సవాలుగా మారింది.
