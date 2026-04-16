రిపోర్ట్ : రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా వెనకబడింది ఆ కులస్థులే - అతి తక్కువగా వెనకబడింది ఏ కులమంటే?

116 పాయింట్లతో ఎస్సీ దక్కలి కులం అత్యంత వెనుకబాటు - 11 పథకాలను విశ్లేషించిన స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ - 4 శాతం మారు 14 లక్షల మంది ఏ కులం కాదని సమాచారం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 16, 2026 at 9:10 AM IST

Updated : April 16, 2026 at 9:16 AM IST

Independent Expert Committee Recommemdations : రాష్ట్రంలో ఎస్సీ దక్కలి కులం అత్యధికంగా, కాపు కులం అతి తక్కువగా వెనకబడి ఉన్నట్లు స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ విశ్లేషించింది. ఎస్సీ, ఎస్టీలు ఓసీల కన్నా సుమారు మూడు రెట్లు వెనకబడి ఉన్నట్లు తెలిపింది. సుమారు 67 శాతం జనాభా, రాష్ట్ర సగటు కన్నా ఎక్కువ వెనకబాటు తనంతో ఉన్నట్లు వివరించింది. ఎస్టీల్లో 99 శాతం, ఎస్సీల్లో 97 శాతం, బీసీల్లో 71 శాతం రాష్ట్ర సగటు కన్నా వెనకబడి ఉన్నారని, ఇది కులాల మధ్య అసమానతలను స్పష్టంగా వెల్లడిస్తోందని కమిటీ పేర్కొంది.

గతేడాదిలో నిపుణుల కమిటీ ఏర్పాటు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన సీపెక్ సర్వే ఆధారంగా స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ పలు ఆసక్తికర విశ్లేషణలతో పాటు ప్రభుత్వానికి కీలక సిఫార్సులు చేసింది. సీపెక్ సర్వేను అధ్యయనం చేసి, సిఫార్సులు చేసేందుకు జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీని గతేడాది మార్చి 12న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించింది. ఐదు సమావేశాలు నిర్వహించిన నిపుణుల కమిటీ, గతేడాది జులై 19న ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది. సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకొని 8 విభాగాల్లో 42 పారామీటర్ల ఆధారంగా కులాల వారీగా వెనకబాటు తనాన్ని అంచనా వేసింది. ఎక్కవ స్కోరు ఉంటే ఎక్కువ వెనకబడినట్లుగా పేర్కొంది.

116 పాయింట్లతో అత్యంత వెనకబడిన ఎస్సీ దక్కలి : దాని ప్రకారం రాష్ట్రంలో 116 పాయింట్లతో ఎస్సీ దక్కలి కులం అత్యంత వెనకబడిందని, 12 పాయింట్లతో కాపు కులస్థులు అతి తక్కువగా వెనకబడినట్లు విశ్లేషించింది. ఎస్సీలు 96 పాయింట్లతో వెనకబడి ఉండగా, ఎస్టీలు 95 పాయింట్లతో, బీసీలు 86, ఓసీలు 31 స్కోరుతో ఆ తర్వాత వరుసలో ఉన్నాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీలు ఓసీ కులాల కన్నా సుమారు మూడు రెట్లు వెనకబడి ఉన్నట్లు కమిటీ విశ్లేషించింది.

ఉన్నత విద్య, ఆంగ్ల మాధ్యమంలో ఓసీ కులాల కన్నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలు వెనకబడి ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ఎస్సీ, ఎస్టీలు ఎక్కువగా రోజువారీ కూలీ, వ్యవసాయ పనులు చేస్తుండగా, జనరల్ కులాలు వ్యాపార, వృత్తిపరమైన ఉద్యోగాల్లో ఆధిపత్యంలో ఉన్నట్లు కమిటీ వివరించింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలు తక్కువ స్థాయి జీవన ప్రమాణాలతో నివసిస్తున్నారని పేర్కొంది. జనరల్ కులాల వారికి మెరుగైన నాణ్యత గల భూములు, ఆస్తులు ఉన్నట్లు నివేదించింది.

ఎక్కువగా లబ్ధి పొందుతున్న ఓసీలు : సుమారు లక్ష కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్న 11 పథకాలను స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ విశ్లేషించగా, సుమారు 30 శాతం మంది లబ్ధిదారులు మాత్రమే రాష్ట్ర సగటు కన్నా తక్కువ వెనకబాటు తనంతో ఉన్నారని కమిటీ వెల్లడించింది. ఎస్సీ, ఎస్టీలు ఉచిత గృహ పథకాలు, మహిళలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకాల్లో ఎక్కువగా లబ్ధి పొందుతున్నారని తెలిపింది. రైతు భరోసా, రైతు భీమా, ఉచిత విద్యుత్ వంటి వ్యవసాయ పథకాల్లో ఎక్కువగా ఓసీలు లబ్ధి పొందుతున్నట్లు వివరించింది.

వెనకబాటు తనంతో 107 కులాలు : రాష్ట్ర సగటు స్కోరును 81గా పేర్కొన్న కమిటీ, మొత్తం 242 కులాలు 135 సగటు కన్నా ఎక్కువ స్కోరుతో వెనకబడి ఉన్నాయని తెలిపింది. వాటిలో 69 బీసీ, 41 ఎస్సీ, 25 ఎస్టీ కులాలు ఉన్నాయని, రాష్ట్ర జనాభాలో 67 శాతం ఉన్నట్లు వివరించింది. రాష్ట్ర సగటు కన్నా తక్కువ వెనకబాటు తనంతో 107 కులాలు ఉన్నాయని, వాటిలో 64 బీసీలు, 18 ఎస్సీ, ఏడు ఎస్టీ కులాలు ఉన్నట్లు కమిటీ వెల్లడించింది. ఎస్టీల్లో 99 శాతం, ఎస్సీల్లో 97 శాతం, బీసీల్లో 71 శాతం రాష్ట్ర సగటు కన్నా వెనకబడి ఉన్నారని, ఇది కులాల మధ్య అసమానతలను స్పష్టంగా వెల్లడిస్తోందని పేర్కొంది.

స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సు : రాష్ట్రంలోని 4 శాతం అంటే సుమారు 14 లక్షల మంది తమది ఏ కులం కాదని సర్వేలో చెప్పారు. ఎక్కువగా హైదరాబాద్‌లోని తక్కువ వెనకబాటుతనం ఉన్న వర్గాలకు చెందిన విద్యా వంతులు, ఉద్యోగులు తమకు కులం లేదని పేర్కొన్నారు. అయితే సర్వేలో తమది నో కాస్ట్ అని చెప్పిన వారిలో దాదాపు 43.3 శాతం మంది వద్ద కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఉన్నట్లు కమిటీ విశ్లేషించింది. జనాభా ప్రాతిపదికన కాకుండా వెనకబాటుతనం ఆధారంగా సామాజిక న్యాయం జరగాలని స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. కులాల వెనకబాటు తనం ప్రామాణికంగా సంక్షేమ విధానాలు రూపొందించాలని తెలిపింది.

