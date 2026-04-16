పేదరికానికి కులం కూడా ఓ కారణమే! - సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో షాకింగ్ నిజాలు
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ మంది పేదలు - వార్షికాదాయం లక్షలోపు ఉన్నవి 1.1 కోట్ల కుటుంబాలు - కుటుంబ సర్వే నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందించిన స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ
Published : April 16, 2026 at 12:01 PM IST
Key Highlights Family Survey Report to Government : ఆర్థిక పరిస్థితులు వెనకబాటుకు ప్రధాన కారణమైనా, కులం అనేది పేదరికానికి సంబంధించి అన్ని స్థాయుల్లోనూ బలమైన ప్రభావం చూపిస్తోందని స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ వెల్లడించింది. పేదరికమనేది కులంతో బలంగా ముడిపడిన అంశమని తెలిపింది. తెలంగాణ సామాజిక, ఆర్థిక, కుటుంబ సర్వే నివేదికను అధ్యయనం చేసిన స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
నివేదికలో ఏముందంటే? : దేశంలో కులం లేదు, కేవలం పేదరికం మాత్రమే ఉంది. పేదరికానికి కులాన్ని కలిపి అణచివేతకు గురవుతున్నారని కొందరు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. అయితే ఇప్పటికీ వెనకబాటుకు, పేదరికానికి కులం ప్రధాన కారణమని బలంగా చెప్పేవారూ ఉన్నారు. నిపుణుల కమిటీ ఈ విషయమై సమగ్ర సర్వే నివేదిక ద్వారా అధ్యయనం చేసింది. ఆ ఆధ్యయనంలో తెలుసుకున్న విషయాలివే!
- పట్టణ ప్రాంతాల కన్నా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ మంది పేదలు నివసిస్తున్నారని, పట్టణాలతో పోల్చితే గ్రామాల్లో భూమి యాజమాన్యం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ పేదలు అక్కడే ఎక్కువగా ఉన్నారని తేలింది.
- జనరల్ కులాల కన్నా బీసీలు, బీసీల కన్నా ఎస్టీలు, ఎస్టీల కన్నా ఎస్సీల పేద కుటుంబాలు జీవనోపాధి సూచికల్లో వెనకబడి ఉన్నాయి.
సర్వేలో వార్షిక ఆదాయాన్ని పరిశీలిస్తే :
- సర్వేలో కుటుంబాల వార్షికాదాయాన్ని గణకులు అడిగినప్పుడు 12 రకాల ఆదాయ పరిమితుల్లో ఆయా కుటుంబాలు ఏడాదికి రూ.50 వేల నుంచి రూ.కోటికి పైగా ఉందని వెల్లడించాయి.
- పేదరికాన్ని పరిశీలించేందుకు సర్వేలో రూ.లక్ష కన్నా తక్కువ ఆదాయం కలిగిన కుటుంబాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే దాదాపు 1.1 కోటి కుటుంబాలున్నాయి. వాటిలో 63.4 లక్షలు బీసీ, 21.5 లక్షల ఎస్సీ, 14.3 లక్షల ఎస్టీ, 9.2 లక్షల జనరల్ కులాలున్నాయి.
- రాష్ట్రంలోని మొత్తం 242 కులాల్లో బీసీల్లో యాదవులు, ముదిరాజ్లు, ఎస్సీలో మాదిగలు, ఎస్టీల్లో లంబాడీలే ఎక్కువ పేదలుగా ఉన్నారు. వీరిందరికీ సంవత్సరానికి రూ.లక్షలోపు వార్షిక ఆదాయం వస్తుంది. ఇందులో 1.1 కోట్ల కుటుంబాల్లో 40 శాతం వరకు వీరు, మిగత నాలుగు కులాల జనాభా 33 శాతం మాత్రమే ఉంది.
- జనరల్ కులాల్లోని పేదలకు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ పేదలకు మధ్య వెనకబాటులో వ్యత్యాసాలు, అసమానతలు పోల్చేందుకు 14 రకాల సామాజిక, విద్య, ఉద్యోగాలు, జీవన ప్రమాణాల సూచికలను పరిశీలించగా, మిగతా వర్గాల్లో కులం ఎంత ముఖ్యమైందో పేదల్లోనూ కుల ప్రభావం అంతే బలంగా ఉంది.
|పేదరికం ఇలా..
|కేటగిరీ
|పేదరిక (శాతం)
|బీసీ
|58.4
|ఎస్సీ
|19.7
|ఎస్టీ
|13.2
|జనరల్
|8.5
అట్టడుగున ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలు :
- వెనకబాటు సూచీ అందరి పేదల్లో ఒకేలా లేదు. రూ.లక్ష కన్నా ఆదాయం తక్కువ ఉన్న కుటుంబాల్లో 13 రకాల వెనకబాటు అంశాలు పరిశీలించినప్పుడు విద్య నుంచి మరుగుదొడ్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, విద్యుత్తు సౌకర్యం కలిగిన గృహాలు, రోజువారీ వేతన కార్మికులు, బాల కార్మికులు, కులాంతర వివాహాలు, ఆర్థిక రుణ భారాల వరకు ప్రతి దానిలోని జనరల్ కులాల కన్నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలు అధ్వానస్థితిలో ఉన్నారు.
- పేద కుటుంబాల్లోని జనరల్ కులాలకు చెందిన 40 శాతం మంది పిల్లలు ప్రైవేటు స్కూల్స్లో చదువుతున్నారు. ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుతున్న పేద కుటుంబాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇదే పరిస్థితులు ఉన్నాయి.
- సంవత్సరానికి రూ.లక్ష ఆదాయం కలిగిన 56 కులాల్లో పేదల వెనుకబాటు సూచీని పరిశీలిస్తే, వెలమల్లో తక్కువ వెనకబాటు ఉంటే ఎస్సీ బేడల్లో అత్యధిక వెనకబాటు కనబడుతుంది.
