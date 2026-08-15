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ఘనంగా పంద్రాగస్టు వేడుకలు - తెలంగాణవ్యాప్తంగా రెపరెపలాడిన మువ్వన్నెల జెండా

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఘనంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - గోల్కొండ కోటపై జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేసిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - ఖమ్మంలో స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి

Independence Day Celebration 2026
Independence Day Celebration 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 10:38 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 12:25 PM IST

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Independence Day Celebration 2026 : తెలంగాణలో 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. లోక్​భవన్​లో గవర్నర్​ శివప్రతాప్​ శుక్లా, గోల్కొండ కోటలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించగా, ఖమ్మంలో జరిగిన వేడుకల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పాల్గొన్నారు. ఆయా జిల్లాల్లో మంత్రులు పతాకావిష్కరణలు చేశారు. అటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అధికారులు, ఇటు పార్టీ కార్యాలయాల్లో ప్రజా ప్రతినిధులు మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేశారు.

80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని లోక్ భవన్‌లో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. జెండా ఎగురవేసిన అనంతరం ఆయన పోలీస్ సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. గోల్కొండ కోటలో అధికారికంగా జరిగిన పంద్రాగస్టు వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి జెండా ఎగురవేశారు. అంతకుముందు సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్‌లో అమర జవాన్ల స్థూపం వద్ద సీఎం నివాళులర్పించారు.

జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి (ETV Bhatat)

ఆధునిక వైద్య కేంద్రాలుగా మారుస్తున్నాం : ఖమ్మంలో జరిగిన స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి పాల్గొన్నారు. జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి స్వాతంత్య్ర సమరయోధులకు నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల స్ఫూర్తితో ప్రజా పాలన కొనసాగిస్తున్నామని భట్టి తెలిపారు. ఈసారి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు పెరిగాయని, వారిని మరింత ప్రోత్సహించేలా రూ.200 కోట్ల నిధులతో యంగ్ ఇండియా స్కూళ్లను నిర్మిస్తున్నామని అన్నారు. నాణ్యమైన వైద్య సేవలను ప్రజలకు ఉచితంగా అందిస్తున్నామని, క్యాథలాగ్‌ ల్యాబ్‌ల్లో ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నామని వివరించారు. జిల్లా ఆస్పత్రులను ఆధునిక వైద్య కేంద్రాలుగా మారుస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.

జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన గడ్డం ప్రసాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ ప్రాంగణంలో సభాపతి గడ్డం ప్రసాద్​కుమార్ జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. ఆయనతో పాటు పలువురు శాసనసభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు, కౌన్సిల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ వి.నరసింహా చార్యులు, అసెంబ్లీ సెక్రటరీ రేండ్ల తిరుపతి, అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. శాసన మండలిలో మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి జెండావందనం చేశారు.

యాదగిరిగుట్టలో 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్య వేడుకల్లో పాల్గొని జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల ఆశయాలకు అనుగుణంగా దేశ అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు బాధ్యతను నిర్వర్తించాలని పిలుపునిచ్చారు.

బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్, ఎంపీలు లక్ష్మణ్, ఈటల రాజేందర్, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ పాల్గొన్నారు. హైకోర్టు సీజే అపరేశ్​ కుమార్‌ సింగ్‌ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు.

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Last Updated : August 15, 2026 at 12:25 PM IST

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY
80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
REVANTH REDDY FLAG HOISTING
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION 2026

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