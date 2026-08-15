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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మువ్వన్నెల రెపరెపలు - పలు దేవాలయాల్లో ఘనంగా పంద్రాగస్టు వేడుకలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు - టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు - ఇంద్రకీలాద్రిపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన ఈవో శీనానాయక్

Independence Day Celebrations 2026
Independence Day Celebrations 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 5:07 PM IST

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Independence Day Celebrations 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. వేడుకల్లో భాగంగా త్రివర్ణ పతాకాన్ని పలువురు ప్రజాప్రతినిధుల, అధికారులు ఆవిష్కరించారు. అనంతరం పోలీసుల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. పలు దేవాలయాల్లోనూ మువ్వన్నెల జెండా రెపరెపలాడింది. ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించిన నృత్యాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.

మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే నినాదంతో భక్తులకు సేవలందిస్తున్నట్లు టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు తెలిపారు. తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరితో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్‌ నాయుడు త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి భద్రతా సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ప్రతిభ కనబరిచిన 38 మంది అధికారులు, 287 మంది ఉద్యోగులకు శ్రీవారి వెండి డాలర్‌, ప్రశంశాపత్రాలు అందించారు. 62 మంది విద్యార్థులకు నగదు పురస్కారాలు అందజేశారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మువ్వన్నెల రెపరెపలు (ETV Bharat)

Independence Day in Indrakeeladri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానంలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ఆలయ రాజగోపురం ప్రాంగణంలో ఈవో శీనానాయక్ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం భద్రతా సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించి, గతేడాది కాలంలో దేవస్థానం సాధించిన అభివృద్ధి, వార్షిక ప్రగతి నివేదికను ప్రజల ముందుంచారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన ఐవీఆర్‌ఎస్ సర్వేలో భక్తుల సంతృప్తిలో ఇంద్రకీలాద్రికి ప్రథమస్థానం దక్కడం గర్వకారణమని ఈవో శీనానాయక్ తెలిపారు. గత పదేళ్లుగా ఆక్రమణలో ఉన్న రథం సెంటర్‌లోని దేవస్థానం భూమిని స్వాధీనం చేసుకుని, అక్కడ భక్తుల సేవా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. దసరా మహోత్సవాల్లో 18 లక్షల మందికి, ఆషాఢ మాసంలో రికార్డు స్థాయిలో 6 లక్షల మందికి పైగా భక్తులకు (సారె సమర్పణ) మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించినట్లు వివరించారు. 250 మందికి పైగా చిన్నారులకు ఉచితంగా సామూహిక అక్షరాభ్యాసాలు నిర్వహించినట్లు చెప్పారు.

నూతన లడ్డూ పోటు, అన్నప్రసాద భవనాల నిర్మాణ పనులు దాదాపు పూర్తి కావొచ్చాయని శీనానాయక్​ చెప్పారు. కృష్ణానది హారతులకు శాశ్వత కట్టడాలు నిర్మిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. సాంకేతికతను జోడిస్తూ, భక్తుల సౌలభ్యం కోసం 'మనమిత్ర' వాట్సాప్ సేవలతో పాటు కియోస్క్‌లను అందుబాటులోకి తెచ్చామని స్పష్టంచేశారు.

Independence Day 2026 in AP : స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల త్యాగాలు చిరస్మరణీయమని దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ అన్నారు. దేవాదాయ శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అమ్మవారి దర్శనార్థం వచ్చే ప్రతి సామాన్య భక్తుడికి నాణ్యమైన సేవలు, సంతృప్తికరమైన దర్శనం అందించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. రానున్న దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను మరింత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో పని చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

ఈ క్రమంలోనే విధుల్లో అంకితభావం, విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన వివిధ విభాగాలకు చెందిన 50 మంది ఆలయ సిబ్బందికి (అర్చకులు, కార్యాలయ, ఇంజినీరింగ్, సెక్యూరిటీ, పారిశుద్ధ్య, కేశఖండన, వేద పాఠశాల విభాగాలు) ఛైర్మన్, ఈవోల చేతుల మీదుగా ప్రశంసా పత్రాలు ప్రదానం చేశారు. ఉన్నతాధికారుల చేతుల మీదుగా పురస్కారాలు అందుకోవడంతో సిబ్బంది హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో గాంధీ బొమ్మల సెంటర్​లోని శ్రీ దాసాంజనేయస్వామి, వెంకటేశ్వరస్వామి వారి విగ్రహాలకు మువ్వన్నెల అలంకారం చేశారు. జాతీయ జెండా రంగులతో అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులు దైవ నామస్మరణతో పాటు భారత్ మాతాకీ జై అంటూ నినాదాలు చేశారు.

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