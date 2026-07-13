టీనేజీలో గర్భం దాల్చుతున్న బాలికలు - రోజురోజుకి పెరుగుతున్న కేసులు
రహస్యంగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో అబార్షన్లు - కొత్తగూడెం సర్వజనాసుపత్రిలో 32 బాధితుల గుర్తింపు - ఆసుపత్రి ఆవరణలో, శిశుగృహల్లో వదిలేసిన వెళ్తున్న తీరు - కారణాలు ఇవే!
Published : July 13, 2026 at 11:24 AM IST
Girls Becoming pregnant during Teenage : ప్రేమ పేరుతో మోసపోతున్నారు. తెలిసీతెలియని వయసులోనే అనేక మంది బాలికలు గర్భం దాల్చుతున్నారు. దీంతో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలతోపాటు కొన్నిసార్లు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఆస్పత్రులో ఇలాంటి ఘటనలు అనేకం కనిపిస్తున్నాయి. ఇది కేవలం ఒకరిద్దరి సమస్య కాదు. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి.
ఖమ్మం సర్వజన ఆసుపత్రిలో ఇలాంటి పరిస్థితి కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపించింది. ప్రసూతి వార్డులో అక్కడున్న తల్లులందరి కళ్లలో తమ బిడ్డను చూసుకున్న ఆనందం కనిపిస్తుంటే, కొందరి కళ్లలో మాత్రం ఏదో భయం, అనుమానం కనిపిస్తోంది. దీనికి కారణం ఆమెకు పదహారేళ్లు కూడా నిండలేదు. కానీ అప్పుడే గర్భం దాల్చింది.
ఖమ్మంలో వెలుగులోకి కేసులు : ఇది కేవలం ఒకరిద్దరి సమస్య కాదు. ఖమ్మం జిల్లాలోని ఆసుపత్రిలో గడిచిన ఏడాదిన్నరలో ఇలాంటి కేసులు 16 వరకు నమోదు అయ్యాయి. వీరిలో 10 మంది మైనర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అలాగే కొత్తగూడెం సర్వజనాసుపత్రిలో సుమారు 32 మంది బాధితులను గుర్తించారు. ఇక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఎన్ని కాన్పులు జరుగుతున్నయో లెక్కేలేదు. టీనేజీలోనే పిల్లలు తల్లులుగా మారుతుండటంతో బాధిత కుటుంబాలు ఆవేదన చెందుతున్నాయి.
దయనీయంగా పరిస్థితులు : ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో బలిపశువులుగా మారుతున్నది మాత్రం అభంశుభం తెలియని పసికందులు. బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే దిక్కుతోచని స్థితిలో కొందరు ఆసుపత్రి ఆవరణలోనే వదిలేసి వెళ్తున్నారు. మరి కొంతమంది శిశుగృహలకు అప్పగిస్తున్నారు. శిశుగృహల్లోకి చేరుతున్న అనాథ పిల్లలో సగం మంది ఇలా జన్మించినవారనే గుర్తించారు.
ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది? :
- ఈ విధమైన తప్పులు చేయడానికి ప్రధాన కారణం స్మార్ట్ఫోన్లని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంటర్నెట్ ద్వారా వారంతా వయసుకు మించిన విషయాలను తెలుసుకుంటున్నారని అన్నారు.
- ప్రస్తుతం ఉన్న ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రవర్తనను గమనించట్లేదు. వారికి తగిన సమయం కేటాయించలేకపోతున్నారు. ఫలితంగా ఇలాంటి అనర్థాలు జరుగుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
- కొంతమంది టీనేజ్లో ఏర్పడే శారీరక మార్పులతో ఆకర్షణకు గురై గర్భం దాల్చుతున్నారు. ఆసుపత్రులో జరుగుతున్న నాలుగైదు కాన్పుల నేపథ్యం ఇదే.
రహస్యంగా ఉంచుతూ : గర్భం దాల్చాక ఆ బాలికలు, యువతుల కుంటుంబాలు కుంగిపోతున్నాయి. దాంతో వారు ఊరు విడిచి వెళ్లిపోతున్నారు. సమాజంలో ఎక్కడ పరువుపోతుందన్న ఉద్దేశంతో ఎవరికి తెలియకుండా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో అబార్షన్లు చేయిస్తున్నారు. అయితే చాలామంది బాలికలు అయిదు, ఆరో నెలలు వచ్చేదాకా విషయం దాచిస పెడుతున్నారు. దీంతో వారి ప్రాణాలకు ప్రమాదం కలుగుతోంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ప్రాణాలకు హానికలగకుండా ప్రసూతి దాకా డాక్టర్లు తీసుకెళ్తున్నారు.
శరీరంలో వచ్చే మార్పులపై అవగాహన : ఆకర్షణకు అసలైన ప్రేమకు మధ్య తేడా తెలియకపోవటం వల్లే ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని ఖమ్మం సర్వజనాసుపత్రి డాక్టర్ సౌమ్య అంటున్నారు. పాఠశాలలోనే విద్యార్థులకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ గురించి అవగాహన కల్పించాలని చెప్పారు. అలాగే టీనేజీ సమయంలో శరీరంలో వచ్చే మార్పుల గురించి వారికి అర్థం అయ్యేలా చెప్పాలి. తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటూ వారి భవిష్యత్తు సురక్షితంగా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నారు.
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