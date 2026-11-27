దాడి చేసి పరార్ - హైదరాబాద్ రౌడీషీటర్ల కొత్త రూట్! - పోలీసులకు సవాల్ విసురుతున్న నేరగాళ్లు
Rowdy Sheets In Hyderabad : హైదరాబాద్లో పాత కక్షలు, ఆధిపత్య పోరు, భూ వివాదాల నేపథ్యంలో రౌడీషీటర్లు దాడులకు పాల్పడి, ఆ తర్వాత పరారవుతున్న ఘటనలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
Published : November 27, 2026 at 12:23 PM IST
జిమ్లలో గంటల తరబడి కసరత్తులు చేయడం, వాహనాల్లో ఆయుధాలను దాచుకోవడం, బిహార్ నుంచి తుపాకులను తెప్పించుకోవడం. ఇవన్నీ రౌడీషీటర్లు తమ ప్రత్యర్థులపై పైచేయి సాధించడానికి ఉపయోగించే మార్గాలు. కుటుంబ కలహాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం, భూ వివాదాలను పరిష్కరించడం, ఖాళీ స్థలాలను ఆక్రమించడం, నకిలీ పత్రాలను సృష్టించి అడ్డు వచ్చేవారిని బెదిరించడం వంటి పనులకు పాల్పడుతుంటారు.
అవకాశం దొరికితే సుపారీ హత్యలకు కూడా వీరు వెనకాడరు. తమ ప్రాంతాల్లో ఆధిపత్యం చెలాయించాలనే కోరికతో హింసాత్మక దాడులకు దిగుతుంటారు. 'కత్తితో సహవాసం చేసేవాడు కత్తితోనే అంతమవుతాడు' అన్నట్లుగా నిరంతరం తమ ప్రాణాల మీద భయంతో బతుకుతూ, చివరకు ఒకరినొకరు చంపుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో రౌడీషీటర్ల రక్తసిక్త చరిత్రపై ప్రత్యేక కథనం.
రాజకీయ నాయకుల అనుచరులుగా హల్చల్
హైదరాబాద్లో 1,500 మందికి పైగా రౌడీషీటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది చార్మినార్, రాజేంద్రనగర్, గోల్కొండ జోన్లలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నారు. వీరిలో సుమారు 150 మంది ప్రైవేట్ సెటిల్మెంట్లు, భూ వివాదాల్లో చురుకుగా జోక్యం చేసుకుంటున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కొందరు స్థానిక రాజకీయ నాయకులకు అనుచరులుగా మారిపోయారు.
అంతేకాకుండా డబ్బుకు ఆశపడిన కొందరు పోలీస్ సిబ్బందితో కలిసి వీరు తమ అక్రమ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. చార్మినార్ సమీపంలో భూములను ఆక్రమించి, వాటిని అద్దెకు ఇవ్వడమే కాకుండా రోజువారీ మామూళ్లు వసూలు చేస్తున్నట్టు పోలీస్ ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి.
ఇటీవల 800 మందికి పైగా రౌడీ షీటర్లపై బైండ్ ఓవర్ చేశారు. వివిధ రకాల కేసులకు సంబంధించి 200 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరి అరాచకాలను అరికట్టడం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. అంతేకాకుండా రాజకీయ పలుకుబడిని ఉపయోగించి తమ పేర్లను రౌడీ షీట్ నుంచి తొలగించేలా అధికారులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. తద్వారా తమ నేర చరిత్రను చెరిపేసుకుని, స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని వీరు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోతున్న రౌడీషీటర్లు
రౌడీ షీటర్లు, నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తుల కదలికలపై పోలీసులు నిరంతరం నిఘా ఉంచుతుంటారు. టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలు, స్థానిక పోలీసులు వీరి నివాసాల్లో క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు నిర్వహిస్తుంటారు. నేర కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తేలితే వారిపై బైండోవర్ చేస్తున్నారు. కొందరు రౌడీషీటర్లు తమ కుటుంబాలతో కలిసి మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక లేదా ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలకు తరలివెళ్లి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు.
వీరు నకిలీ ఆధార్ కార్డులను ఉపయోగించి సిమ్ కార్డులను పొంది, వాటి ద్వారా తమ కుటుంబ సభ్యులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఇలా ఇతర ప్రాంతాల్లో తలదాచుకున్న 12 మంది రౌడీ షీటర్లను నగర టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.
మూడు నెలల్లోనే బయటకు వచ్చేస్తాం
ఇటీవల శంషాబాద్ సమీపంలో మాజీ రౌడీషీటర్, ఎంఐఎం నేత ముర్తుజా అలీ దారుణ హత్యకు గురికావడం కలకలం రేపింది. ఒకప్పటి అనుచరుడు జాబేర్తో ఉన్న గొడవలే ఈ హత్యకు కారణమని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఫలక్నుమా ప్రాంతంలో జరిగిన మరో ఘటనలో మీర్జా మొహ్సిన్ బేగ్ అనే వ్యక్తి మరో ఆరుగురితో కలిసి మెహబూబ్ అనే వ్యక్తిని హత్య చేశాడు. తన తల్లి అనారోగ్యానికి, తన బాబాయి మరణానికి మెహబూబే కారణమని భావించి వారు ఈ హత్యకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. పాత కక్షల నేపథ్యంలోనే వీరు హత్యలకు, హత్యాయత్నాలకు పాల్పడుతున్నారని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
బహదూర్పురాకు చెందిన ఒక రౌడీషీటర్, తన ప్రత్యర్థిని చంపే ఉద్దేశంతో కత్తిని తీసుకువెళ్తుండగా పోలీసుల తనిఖీల్లో పట్టుబడ్డాడు. రౌడీషీటర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ, కొందరు వీటిని పట్టించుకోకుండా చివరకు తమ ప్రత్యర్థుల చేతిలోనే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. జైలుకు వెళ్లినా మూడు నెలల్లోనే బయటకు వచ్చేస్తామనే నమ్మకంతోనే కొందరు వ్యక్తులు అత్యంత దారుణమైన నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని ఓ పోలీస్ అధికారి పేర్కొన్నారు.
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