ప్రైవేటుకు 'నై', సర్కారుకు 'సై' - ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పెరుగుతున్న బాలికల సంఖ్య
‘ప్రైవేటు’ కంటే సర్కారు విద్యా సంస్థల్లోనే ఎక్కువ మంది విద్యార్థినులు - కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పాఠశాలలో 3 వేల మందికి పైగా అమ్మాయిలు - ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా ప్రభుత్వ చదువులకే ప్రాధాన్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 12:16 PM IST
Girls Development in Government Schools : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బాలికలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలను పరిశీలించినా, విద్యార్థినుల సంఖ్య అధికంగానే కనిపిస్తోంది. ఓ వైపు విద్య పై సమాజంలో అవగాహన పెరుగుతోంది. మరోవైపు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకాల వల్ల బాలికా విద్యకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది.
మన విద్యా వ్యవస్థలో మరో ఆసక్తికరమైన అంశం కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బాలురు కంటే బాలికల సంఖ్య గణనీయంగా ఉంది. ఫలితంగా ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో బాలికల కంటే బాలురు సంఖ్య అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మన సమాజంలో నెలకొని ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆలోచనలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రాథమిక స్థాయిలో బాలబాలికల మధ్య వ్యత్యాసం తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ ఉన్నత పాఠశాల స్థాయికి వెళ్లేసరికి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బాలికలు సంఖ్య, ప్రైవేటు బడుల్లో బాలుర సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్లో కలిపి ఈ సంవత్సరం బాలికలు 17.34 లక్షల మంది చేరగా, కేవలం 15.47 లక్షల మంది బాలురు మాత్రమే చేరారు. దీనికి విరుద్ధంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో బాలుర సంఖ్య 19.81 లక్షల మంది ఉండగా, 15.59 లక్షల మంది బాలికలు చదువుతున్నారు. క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలో ఆసక్తికరమైన వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని బాలికల ఉన్నత పాఠశాలల్లో అత్యధికంగా విద్యార్థినులు చదువుతున్నారు. ఒక్క ఎమ్మిగనూరులోని మాచాని సోమప్ప బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో 3,323 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. డోన్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలల్లో 1,137 ఉండగా, ఆదోని బాలికల ఉన్నత స్కూల్లో 1,724 మంది అమ్మాయిలు చదువుతున్నారు. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా బాలికలు చదువుతున్న పాఠశాలగా ఎమ్మిగనూరు నిలిచింది. దీనికి సమీపంలోని బీసీ సంక్షేమ వసతి గృహం నుంచే సుమారు 500 మంది విద్యార్థినులు వస్తుండటం గమనార్హం. ప్రతి ఏడాది కొత్త ప్రవేశాలు 800 మందికి పైగా పొందుతున్నారు. ఏ తరగతి గదిని చూసినప్పటికీ విద్యార్థినులతో కిక్కిరిసి కనిపిస్తోంది. బాలికలకు ప్రత్యేకంగా ఉండడంతో తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ప్రవేశాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. ఈ పాఠశాలలోను కూడా అనేక సమస్యలు విద్యార్థిలను వేధిస్తున్నాయి.
విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నా సమస్యలు:-
- ఎమ్మిగనూరు బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో మరుగుదొడ్ల కొరత ఉంది. దీంతో విద్యార్థినులు వరుసలో నిల్చోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
- 50 సెక్షన్లకు గానూ ప్రతి సెక్షన్కు ఒక తరగతి చొప్పున 50 గదులు అవసరం అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రస్తుతం 35 మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులోనూ 18 శిథిలావస్థ స్థితికి చేరాయి.
- చాలా వరకు తరగతుల్లో గదుల కొరత ఉండడం చేత ఒక్కో క్లాస్లో 70-80 మంది పిల్లల్ని కిక్కిరిసేలా కూర్చేబెడుతున్నారు.
- వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 8 గదులను అసంపూర్తిగా వదిలేశారు. ప్రస్తుతం వాటిని తరగతులకు వినియోగిస్తున్నారు.
- 15 తరగతులను చెట్ల కింద, వరండాలో నిర్వహిస్తున్నారు.
- ప్రత్యేక ల్యాబ్లు, లైబ్రరీల కోసం మరిన్ని గదులు కావాల్సి ఉంది. దీంతో ప్రస్తుతం వీటిల్లోనూ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు.
- భోజనశాల, వంటలు చేసేందుకు ప్రత్యేక గదుల కొరత ఉంది. దీంతో పిల్లలు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ప్రభుత్వ బడులపైనే మక్కువ: ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా బాలికల కోసం ఉన్నత పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కస్తూర్బాగాంధీ బాలికా విద్యాలయాలు, ఆదర్శ పాఠశాలల్లో వారికి హాస్టల్ సదుపాయం, అలాగే ప్రత్యేకంగా బాలికల కోసం సంక్షేమ వసతి గృహాలను కూడా ప్రవేశ పెట్టింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా బాలికల విద్య పట్ల అవగాహన క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఉచిత పాఠ్య పుస్తకాలు, విద్యార్థి మిత్ర కిట్లు, తల్లికి వందనం వంటి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు తల్లిదండ్రులను ఎంతోగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అన్ని సదుపాయాలతో ఆవాసాలకు సమీపంలోనే ప్రభుత్వ బడులు ఉండడం కూడా ఇందుకు గల మరో కారణంగా చెప్పచ్చు.
ఇప్పటికీ సురక్షితం కాదని కొందరూ భావిస్తున్నారు: ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా కొంతమంది అమ్మాయిలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పంపిస్తున్నారు. బాలురును మాత్రం ప్రైవేటు బడులకు పంపిస్తున్నారు. అమ్మాయిలను వసతి గృహాల్లోనే ఉంచుతున్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో చదివించడాన్ని ఇప్పటికీ సురక్షితం కాదని కొందరూ భావిస్తున్నారు. కర్నూలు పశ్చిమ ప్రాంతం, మరికొన్ని ఇతర ప్రాంతాల్లో బాల్య వివాహాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. దీంతో వారిని ఎంత చదివించినా పెళ్లి చేసి, పంపించాలి అనే దృక్పథం నేటికీ కొనసాగుతోంది. ప్రాథమిక స్థాయిలో ఫీజులు తక్కువగా ఉండటం వల్ల కొంతమంది బాలికలను ప్రైవేటు బడుల్లో జాయిన్ చేయిస్తున్నారు. తర్వాత అధిక ఫీజులతో ప్రభుత్వ ఉన్నత స్కూళ్లల్లోనే అమ్మాయిలను చేర్పిస్తున్నారు.
