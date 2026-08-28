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జలుబు తగ్గదు - జ్వరం విడవదు - గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​పై 'స్వైన్‌ఫ్లూ' పంజా

హైదరాబాద్​లో పెరుగుతున్న ఇన్‌ఫ్లూయెంజా, స్వైన్‌ఫ్లూ కేసులు - నిలోఫర్​ ఆసుపత్రికి అధికంగా వస్తున్న చిన్నారులు - పిల్లల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణులు సూచనలు ఇవే!

Increasing influenza and swine flu cases
పెరుగుతున్న ఇన్‌ఫ్లూయెంజా, స్వైన్‌ఫ్లూ కేసులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 10:55 AM IST

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Increasing influenza and swine flu cases : హైదరాబాద్​ గ్రేటర్​ పరిధిలోని ప్రజలపై ఫ్లూ పంజా విసురుతోంది. అయితే చాలా మందిలో ఇన్‌ఫ్లూయెంజాతో పాటు హెచ్‌1ఎన్‌1 (స్వైన్‌ఫ్లూ) లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. చాలా మంది చిన్నారులు ఫ్లూ లక్షణాలతో నిలోఫర్​ ఆసుపత్రికి వస్తున్నారు. కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలతో ఆసుపత్రులకు వస్తున్నారని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ లక్షణాలు చిన్న పిల్లలతో పాటు పెద్దలకు కూడా ఉంటున్నాయని చెబుతున్నారు.

వైరస్‌ వ్యాప్తికి అనుకూల వాతావరణం : వానలు కురుస్తుండటంతో అంతటా తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. దీంతో ఇన్​ఫ్లూయెంజా, హెచ్​1ఎన్​1 వంటి వైరస్​లు వ్యాప్తి చెందటానికి అనువుగా ఉంటుంది. దగ్గు, తుమ్ముల ద్వారా ఈ వైరస్​లు ఒకరి నుంచి మరొకరికి సులభంగా చేరుతాయి. అలాగే వైరస్​ ఉన్న ఉపరితలాలను ముట్టుకుని మళ్లీ ఆ చేతులను తెలియకుండానే ముక్కు, నోరు, కళ్ల వద్ద పెట్టుకుంటుంటారు. దీంతో ఈ వైరస్​లు ఇతరులకు సైతం సోకుతాయి.

గదుల్లోకి వెలుతురు గాలి : వైరస్​లు ఎక్కువగా గాలి, వెలుతురు ఎక్కువగా లేని గదుల్లో ఎక్కువ సేపు ఉండి, అక్కడే వృద్ధి చెందుతాయి. అందుకే గదుల్లోకి వెలుతురు వచ్చేలా చూసుకోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. చిన్నారులు, వృద్ధులు, గర్భిణీలతో పాటు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారిలో రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి వారిపై వైరస్​ తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొన్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • ఎప్పటికప్పుడు నీళ్లు, ఓఆర్​ఎస్​, కొబ్బరి నీళ్లు అధికంగా తీసుకోవటంతో పాటు వైద్యుల సలహాతో పారాసిటమాల్‌ వాడటంతో 3-4 రోజుల్లోనే కోలుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ స్వైన్‌ఫ్లూ నిర్ధారణ అయినట్లయితే వైద్యుల సూచనలతో యాంటీ వైరల్‌ మందులు వాడాలి. వైద్యుల సూచనలు లేకుండా సొంతంగా యాంటీబయోటిక్స్, సిరప్‌లు వాడకూడదు.
  • చిన్న పిల్లలు, గర్భిణుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. 2-3 రోజులు దాటినా జ్వరం తగ్గకపోవడం, విపరీతమైన లక్షణాలు ఏవైనా కనిపిస్తే వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్పించాలి.

పిల్లల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే : జలుబు, జ్వరంతో బాధ పడుతున్న పిల్లలను స్కూళ్లకు పంపించకుండా ఇంట్లోనే విశ్రాంతి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ చిన్నపిల్లల వైద్యులు ఉషారాణి తెలిపారు. తుమ్మినప్పుడు నోటికి అడ్డుగా చేతి రుమాలు పెట్టుకోవాలని సూచించారు. అలాగే తరచూ సబ్బుతో చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మాస్కు ధరిస్తే ఇతరులకు సోకదని, అలాగే కాలుష్యం బారిన పడకుండా ఉండొచ్చని పేర్కొన్నారు.

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TAGGED:

SWINE FLU CASES RISING IN HYD
INFLUENZA CASES IN HYDERABAD
INFLUENZA AND SWINE FLU EFFECTS
పెరుగుతున్న స్వైన్‌ఫ్లూ కేసులు
INFLUENZA AND SWINE FLU CASES

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