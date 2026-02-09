రాష్ట్రంలో భానుడి భగభగలు మొదలు - కావలిలో గరిష్ఠంగా 35 డిగ్రీలు
ఏపీలో ఎండలు మొదలయ్యాయ్ - శీతాకాలం పూర్తి కాకముందే ప్రతాపం చూపుతున్న భానుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 9:56 AM IST
INCREASING TEMPERATURES IN AP: శీతాకాలం పూర్తి కాకముందే రాష్ట్రంలో భానుడు తన ప్రతాపం చూపుతున్నాడు. క్రమంగా ఎండ తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఆదివారం రాష్ట్రంలో సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉష్టోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. కావలిలో అత్యధికంగా 35 డిగ్రీల ఉష్టోగ్రత నమోదైంది.
రాష్ట్రంలోని దక్షిణ కోస్తాలో రాబోయే 2 రోజుల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 2-3 డిగ్రీలు అధికంగా నమోదయ్యే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. రాయలసీమలోని జిల్లాల్లో మాత్రం కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 2-4 డిగ్రీలు తగ్గొచ్చని పేర్కొంది. బాపట్ల, నరసాపురం, కావలి, ఒంగోలు తదితర ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే 2-4 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాంలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 2-3 డిగ్రీలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 2-4 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదవుతాయని అంచనా వేస్తోంది.