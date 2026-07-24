'గంటకు రూ.10 లక్షలు' - హైదరాబాద్ ప్రజల నుంచి కొట్టేస్తున్న సైబర్ నేరస్థులు
హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న సైబర్ మోసాలు - గడిచిన ఆరు నెలల్లోనే రూ.436 కాజేసిన కేటుగాళ్లు - స్టాక్ ట్రేడింగ్, అధిక రాబడినిచ్చే పెట్టుబడి పథకాల ముసుగులో మోసాలు
Published : July 24, 2026 at 12:32 PM IST
Cyber Frauds In Hyderabad : గంటకు రూ. 10 లక్షలు, రోజుకు రూ. 2.4 కోట్లు, ఇది ఏదైనా కార్పొరేట్ సంస్థ ఆర్జించే ఆదాయం కాదు. హైదరాబాద్ నగర ప్రజల నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు కాజేస్తున్న సొమ్ము. అత్యాధునిక దర్యాప్తు పద్ధతులు, నిందితుల అరెస్టులు, రికవరీలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, రాజధానిలో సైబర్ నేరగాళ్ల దోపిడీ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. కొన్ని అంశాలలో కేసుల సంఖ్య తగ్గినప్పటికీ, పోగొట్టుకున్న డబ్బు విలువ మాత్రం భారీగానే ఉంది. ఈ ఏడాది మొదటి ఆరు నెలల్లోనే నగరవాసుల నుంచి రూ. 439 కోట్లు కాజేశారు. గతేడాది మూడు కమిషనరేట్ల పరిధిలో సుమారు 26,000 కేసుల్లో బాధితులు రూ.975 కోట్లు నష్టపోగా, ఈ ఆరు నెలల కాలంలో కేవలం 5,600 కేసుల్లోనే దాదాపు సగం మొత్తం నష్టపోవడం గమనార్హం.
గతంలో అలా.. ఇప్పుడు మాత్రం పక్కా డేటాతో : హైదరాబాద్లో 2020 నుంచి 2024 మధ్య సైబర్ నేరాలు క్రమంగా పెరిగాయి. కానీ 2025లో ఒక్కసారిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. 2026లో కేసుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక నష్టాలు మాత్రం గణనీయంగా ఉన్నాయి. ప్రధానంగా స్టాక్ ట్రేడింగ్, అధిక రాబడినిచ్చే పెట్టుబడి పథకాల ముసుగులో ఈ మోసాలు జరుగుతున్నాయి. ఆర్థిక నష్టాలు తగ్గకపోవడానికి 'టార్గెటెడ్ స్కామ్స్' పెరగడమే ప్రధాన కారణమని పోలీసులు చెబుతున్నారు. గతంలో సైబర్ నేరగాళ్లు యాదృచ్ఛికంగా ఫోన్ నంబర్లకు కాల్ చేయడం లేదా తమకు అందుబాటులో ఉన్న వివరాలను ఉపయోగించి డబ్బు కాజేయడానికి ప్రయత్నించేవారు.
అయితే గత రెండేళ్లుగా వారు తమ వ్యూహాన్ని మార్చి, భారీగా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న వ్యక్తులను ప్రత్యేకంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. మోసానికి పాల్పడే ముందు సైబర్ నేరగాళ్లు, బాధితుల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు. అందుకే 'డిజిటల్ అరెస్ట్' మోసాల్లో తరచుగా పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు లక్ష్యంగా మారుతున్నారు. కాల్ సెంటర్లు, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్ సపోర్ట్ వంటి సేవలను అందించే థర్డ్ పార్టీ ఏజన్సీల ద్వారా బ్యాంక్ ఖాతాదారుల సమాచారం సైబర్ నేర ముఠాల చేతికి చిక్కుతోంది.
ఎంఆర్ఎమ్ ద్వారా వేగవంతమైన రీఫండ్స్ : సైబర్ నేరాల బాధితులకు డబ్బు రీఫండ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి, కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ, ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్, ఒక నెల క్రితం 'మనీ రెస్టోరేషన్ మాడ్యూల్' విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాయి. ఈ విధానం రీఫండ్ ప్రక్రియను సరళతరం చేసినప్పటికీ, చాలా మంది ఫిర్యాదుదారులకు దీని గురించి అవగాహన లేదు. గతంలో, రీఫండ్ చేసే ప్రక్రియలో మోసపూరిత లావాదేవీలతో ముడిపడి ఉన్న ఖాతాలను హోల్డ్లో ఉంచడం, బ్యాంకులకు సమాచారం అందించడం, కోర్టు అనుమతి పొందడం వంటివి ఉండేవి, ఫలితంగా తరచుగా జాప్యం జరిగేది. మనీ రిస్టోరేషన్ మాడ్యుల్ ద్వారా వినియోగదారులకు అనుకూలంగా ఉంటుందని, మూడో పక్షం ప్రమేయాన్ని తగ్గిస్తుందని, తద్వారా నిధులను విజయవంతంగా తిరిగి పొందే అవకాశాలను పెంచుతుందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే :
- మీ సెల్ఫోన్కు గుర్తుతెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే మెసేజ్ లింకులను ఓపెన్ చేయకూడదు.
- సామాజిక మాధ్యమాల్లో అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లను అంగీకరించొద్దు.
- స్మార్ట్ఫోన్లో యాప్లు ఇన్స్టాల్ చేసేందుకు ప్లేస్టోర్, యాప్ స్టోర్లను మాత్రమే వినియోగించాలి.
- ముఖ్యంగా లింక్లను వినియోగించి యాప్లు డౌన్లోడ్ చేయకూడదు.
- రుణాలు, ఉద్యోగాలు ఇస్తామంటే నగదు చెల్లించొద్దు.
- సైబర్ క్రైమ్ విభాగానికి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్లను తెలుసుకోవాలి.
- ఎవరైనా డిజిటల్ అరెస్టు అంటే అది మోసమని గుర్తించాలి. డిజిటల్ అరెస్టు అనే పదమే లేదు.
- అపరిచిత వ్యక్తులకు ఆన్లైన్లో డబ్బులు పంపించొద్దు
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