'మామా - ఈ వీకెండ్ అలా లాంగ్ రైడ్ వెళ్లొద్దామా? : నగరంలో ట్రెండవుతున్న 'కమ్యూనిటీ బైక్ రైడింగ్'
వారంతాల్లో సినిమాలు, పబ్లకు గుడ్బై చెబుతున్న యువత - నగరానికి 100 కిలీమీటర్లలో పరిధిలోని పర్యాటక, సందర్శనీయ ప్రాంతాలకు రైడ్లు - భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ చైతన్యానికి కృషి
Published : June 30, 2026 at 1:00 PM IST
Increasing Community Bike Riding Trend In Hyderabad : ఒకప్పుడు వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు నగరంలో యూత్ ఎక్కువగా సినిమాలు, పబ్లకు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేస్తుండే వారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ సంస్కృతికి గుడ్ బై చెప్పేసి, కొత్తగా 'కమ్యూనిటీ బైక్ రైడింగ్' ట్రెండ్కు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవారంతా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఓ గ్రూప్గా ఏర్పడి, లాంగ్ రైడ్స్ను ఆస్వాదిస్తున్నారు. వారాంతాల్లో ఓ టైంకు అంతా ఒక దగ్గర చేరుకుని, నగరానికి 80 నుంచి 100 కిలోమీటర్లలో ఉన్న పర్యాటక, సందర్శనీయ ప్రాంతాలను చుట్టి వస్తున్నారు.
ప్రయాణ పరిధిని మరింత పెంచే అవకాశం : రైడర్స్ ఇప్పటి వరకు భువనగిరి, పోచారం, అనంతగిరి హిల్స్, కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్, మెదక్ వంటి ప్రాంతాలను చుట్టేశారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆ ప్రయాణ పరిధిని మరింతగా పెంచాలని అనుకుంటున్నారు. ఈ లాంగ్ డ్రైవ్లో ప్రొఫెషనల్ బైకర్లతో పాటు బైక్ లేదా స్కూటీ ఉన్నవారు కూడా పాల్గొనవచ్చు. వీరితో పాటు పిలియన్ రైడర్ అంటే వెనక కూర్చునే వారు కూడా ఈ రైడ్లను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఆసక్తి ఉన్న వారందరినీ వీళ్లు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఆహ్వానిస్తున్నారు. ట్రిప్ వివరాలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నారు.
భద్రతకు మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యం : లాంగ్ డ్రైవ్లకు ఎంత సేఫ్గా వెళుతున్నామో, అంతే సేఫ్గా ఇంటికి చేరుకోవాలి కదా! అందుకే రైడర్లంతా భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. లాంగ్ డ్రైవ్లకు వచ్చేవారందరికీ హెల్మెట్తో పాటు ఇతర రక్షణ కవచాలు అవసరమని తెలిపారు. నిర్వాహకులు ప్రతి ట్రిప్కు ముందు రోడ్డు భద్రత, వ్యక్తిగత భద్రతపై అవగాహన కల్పిస్తారు. అత్యవసర పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని వీరి వెంట వైద్య, మెకానికల్ సహాయక బృందాలను తీసుకుని వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ ఎవరి ఖర్చులు వారే పెట్టుకుంటూ స్వేచ్ఛగా ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు. రేసింగ్లు, ర్యాష్ డ్రైవింగ్లకు విరుద్ధంగా ఈ రైడ్లు ఉంటాయని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.
ఈ రైడ్లు చైతన్యానికి కృషి : అయితే ఒకే రకమైన ఆసక్తులు ఉన్నవారు కలుసుకోవడానికి ఇదో చక్కని వేదికగా మారింది. ఈ లాంగ్ డ్రైవ్లు కేవలం వినోదానికే పరిమితం కావటం లేదు. సామాజిక మార్పులకు కూడా ఈ గ్రూప్లు కృషి చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ యునైటెడ్ బైకర్స్ ఆధ్వర్యంలో గతేడాది 270 మందికి పైగా బైకర్లతో 'ఇండియన్ ప్రైడ్ రైడ్స్' నిర్వహించారు. మానసిక ఆరోగ్యం, డ్రగ్స్ రహిత సమాజంపై అవగాహన కల్పించటం ఈ రైడ్ ముఖ్య ఉద్దేశం. 'ది డిస్టింగ్విష్డ్ జెంటిల్మెన్ రైడ్'ను ఏటా నిర్వహిస్తారు. ఇది పురుషుల ఆరోగ్యంపై అవగాహన అందించేందుకు కృషి చేస్తుంది. ఈ ఏడాది ఈ రైడ్లో 500 మందికి పైగా బైకర్లు పాల్గొన్నారు.
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