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'మామా - ఈ వీకెండ్​ అలా లాంగ్ రైడ్​​ వెళ్లొద్దామా? : నగరంలో ట్రెండవుతున్న 'కమ్యూనిటీ బైక్​ రైడింగ్'​

వారంతాల్లో సినిమాలు, పబ్​లకు గుడ్​బై చెబుతున్న యువత - నగరానికి 100 కిలీమీటర్లలో పరిధిలోని పర్యాటక, సందర్శనీయ ప్రాంతాలకు రైడ్లు - భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ చైతన్యానికి కృషి

HYDERABAD NEW WEEKEND TREND
HYDERABAD NEW WEEKEND TREND (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 1:00 PM IST

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Increasing Community Bike Riding Trend In Hyderabad : ఒకప్పుడు వీకెండ్​ వచ్చిందంటే చాలు నగరంలో యూత్​ ఎక్కువగా సినిమాలు, పబ్​లకు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేస్తుండే వారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ సంస్కృతికి గుడ్​ బై చెప్పేసి, కొత్తగా 'కమ్యూనిటీ బైక్​ రైడింగ్​' ట్రెండ్​కు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవారంతా సోషల్​ మీడియా ద్వారా ఓ గ్రూప్​గా ఏర్పడి, లాంగ్​ రైడ్స్​ను ఆస్వాదిస్తున్నారు. వారాంతాల్లో ఓ టైంకు అంతా ఒక దగ్గర చేరుకుని, నగరానికి 80 నుంచి 100 కిలోమీటర్లలో ఉన్న పర్యాటక, సందర్శనీయ ప్రాంతాలను చుట్టి వస్తున్నారు.

ప్రయాణ పరిధిని మరింత పెంచే అవకాశం : రైడర్స్​ ఇప్పటి వరకు భువనగిరి, పోచారం, అనంతగిరి హిల్స్​, కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్​, మెదక్​ వంటి ప్రాంతాలను చుట్టేశారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆ ప్రయాణ పరిధిని మరింతగా పెంచాలని అనుకుంటున్నారు. ఈ లాంగ్​ డ్రైవ్​లో ప్రొఫెషనల్​ బైకర్లతో పాటు బైక్​ లేదా స్కూటీ ఉన్నవారు కూడా పాల్గొనవచ్చు. వీరితో పాటు పిలియన్​ రైడర్​ అంటే వెనక కూర్చునే వారు కూడా ఈ రైడ్లను ఎంజాయ్​ చేయొచ్చు. ఆసక్తి ఉన్న వారందరినీ వీళ్లు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఆహ్వానిస్తున్నారు. ట్రిప్​ వివరాలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్​ చేస్తున్నారు.

భద్రతకు మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యం : లాంగ్​ డ్రైవ్​లకు ఎంత సేఫ్​గా వెళుతున్నామో, అంతే సేఫ్​గా ఇంటికి చేరుకోవాలి కదా! అందుకే రైడర్లంతా భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. లాంగ్ డ్రైవ్​లకు వచ్చేవారందరికీ హెల్మెట్​తో పాటు ఇతర రక్షణ కవచాలు అవసరమని తెలిపారు. నిర్వాహకులు ప్రతి ట్రిప్​కు ముందు రోడ్డు భద్రత, వ్యక్తిగత భద్రతపై అవగాహన కల్పిస్తారు. అత్యవసర పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని వీరి వెంట వైద్య, మెకానికల్‌ సహాయక బృందాలను తీసుకుని వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ ఎవరి ఖర్చులు వారే పెట్టుకుంటూ స్వేచ్ఛగా ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు. రేసింగ్​లు, ర్యాష్​ డ్రైవింగ్​లకు విరుద్ధంగా ఈ రైడ్లు ఉంటాయని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.

ఈ రైడ్లు చైతన్యానికి కృషి : అయితే ఒకే రకమైన ఆసక్తులు ఉన్నవారు కలుసుకోవడానికి ఇదో చక్కని వేదికగా మారింది. ఈ లాంగ్​ డ్రైవ్​లు కేవలం వినోదానికే పరిమితం కావటం లేదు. సామాజిక మార్పులకు కూడా ఈ గ్రూప్​లు కృషి చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్‌ యునైటెడ్‌ బైకర్స్‌ ఆధ్వర్యంలో గతేడాది 270 మందికి పైగా బైకర్లతో 'ఇండియన్‌ ప్రైడ్‌ రైడ్స్‌' నిర్వహించారు. మానసిక ఆరోగ్యం, డ్రగ్స్‌ రహిత సమాజంపై అవగాహన కల్పించటం ఈ రైడ్​ ముఖ్య ఉద్దేశం. 'ది డిస్టింగ్విష్డ్‌ జెంటిల్‌మెన్‌ రైడ్‌'ను ఏటా నిర్వహిస్తారు. ఇది పురుషుల ఆరోగ్యంపై అవగాహన అందించేందుకు కృషి చేస్తుంది. ఈ ఏడాది ఈ రైడ్​లో 500 మందికి పైగా బైకర్లు పాల్గొన్నారు.

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TAGGED:

COMMUNITY BIKE RIDING TREND
LONG BIKE RIDING TREND IN HYD
INCREASING COMMUNITY BIKE RIDING
నగరంలో బైక్​ రైడింగ్​ ట్రెండ్​
HYDERABAD NEW WEEKEND TREND

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