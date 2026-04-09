పరీక్షలు పూర్తివ్వగానే మెడలో తాళి - కన్నవారికి కడుపుకోత మిగులుస్తున్న పిల్లలు

ఆ మూడు నెలల్లో అదృశ్యాలు అనేకం - రోజురోజుకు పెరుగుతున్న బాల్య వివాహాలు - ఓవైపు భర్తను వదిలేసి భార్య - మరోవైపు తల్లిదండ్రులను వదిలేసి వెళ్లిపోతున్న విద్యార్థినులు

Etv BharatChild Marriages Increasing in YSR Kadapa
Child Marriages Increasing in YSR Kadapa (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 4:48 PM IST

Increasing Child Marriages in YSR Kadapa : వైఎస్సాఆర్ జిల్లాలో అదృశ్యం కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఒకవైపు పోలీసులు అదృశ్యమైన వ్యక్తులను వెతికి పట్టుకొచ్చి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగిస్తున్నారు. మరోవైపు విద్యార్థినుల నుంచి వివాహితల వరకు చాలామంది కన్పించకుండానే పోతున్నారు. భర్తను వదిలేసి భార్య, తల్లిదండ్రులను వదిలేసి విద్యార్థినులు వెళ్లిపోతున్నారు.

ముఖ్యంగా విద్యార్థినులు ప్రేమ పేరుతో ఇంటికి దూరమవుతున్నారు. తర్వాత తాము మోసపోయామని గ్రహించి ఫిర్యాదు చేయడానికి పోలీస్ స్టేషన్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కొంతమంది తమ వివాదాలను స్థానిక పెద్దల సమక్షంలో జరిగే పంచాయితీల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. బాలికలు అయితే తెలిసీ తెలియని వయసులో తాము ఇష్టపడిన వారితో వెళ్లామని పోలీసులకు చెబుతున్నారు. కష్టపడి పెంచిన తల్లిదండ్రులను సైతం కాదని ఇష్టపడిన వాడితోనే వెళ్లిపోతామని అంటున్నారు.

ఆ మూడు నెలల్లో అదృశ్యాలు అనేకం : ఇలాంటి వారిని పోలీసులు ప్రభుత్వ వసతి సదనాలకు తరలిస్తున్నారు. జిల్లాలో ఇటువంటి మిస్సింగ్ కేసులు ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లోనే అధికంగా ఉంటున్నాయి. ఇందులో బాలికలు ఎక్కువగా కన్పించకుండా పోతుండటం గమనార్హం. ఇలా పరీక్షలు పూర్తి అవ్వగానే కొందరు చెప్పాపెట్టకుండా ఇంట్లో నుంచి పారిపోతున్నారు. ఆ తర్వాతా వివాహాలు చేసుకుని రక్షణ కోసం పోలీసు స్టేషన్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

ఇలాంటి ఘటనల్లో కన్నవారికి కడుపుకోత మిగులుతోంది. ఏళ్ల తరబడి పెంచి పెద్దచేసి ప్రయోజకులు అవుతారనుకున్న పిల్లలు ఇలా చేయడం తల్లిదండ్రులను బాధ పెడుతోంది. తమను కాదని రెండు, మూడు ఏళ్ల కిందట పరిచయమైన వారితో వెళ్లిపోతామని చెబుతున్నారని కన్నవారు కంటనీరు పెడుతున్నారు. ఇటువంటి మిస్సింగ్ కేసు ఘటనలు జిల్లాలోని ప్రతి పోలీసు స్టేషన్​లోను కూడా సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తున్నాయి.

టెక్నాలజీ ఆధారంగా గుర్తించి : మదనపల్లె గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ బాలిక రోజూ ఆటోలో మదనపల్లె వచ్చేది. స్థానిక పాఠశాలలో 9వ తరగతి చదువుతుంది. ఆటో డ్రైవర్​తో ప్రేమలో పడి, అతనితో పాటే వెళ్లిపోయింది. దీంతో పోలీసులకు బాలిక కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు సాంకేతికత ఆధారంగా వారి ఆచూకీని గుర్తించారు. ఆటో డ్రైవర్​ను అరెస్టు చేశారు. పోక్సో కేసులో జైలుకు తరలించారు.

కుటుంబ సభ్యుల వేధింపులు ఎక్కువై : మదనపల్లె పట్టణానికి చెందిన యువతికి ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఓ వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ విషయం ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా అతడిని పెళ్లి చేసుకుంది ఆ యువతి. అయితే కొన్ని రోజులు గడిచాయి. ఆ తర్వాత అతను, అతని కుటుంబసభ్యుల వేధింపులు ఎక్కువైపోయాయి. కన్నవారికి ఆ బాధ చెప్పుకోలేక, అత్తవారింట్లో అనుభవిస్తున్న చిత్రహింసలను భరించలేకపోక ఆ యువతి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు రూరల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో, ఆమె భర్త, అతని తల్లిని అరెస్టు చేశారు.

పోలీసులకు ఇదో పెద్ద తలనొప్పి : ఇటీవల కాలంలో జిల్లాలో అదృశ్యమైన కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఇది పోలీసులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతోంది. కన్పించకుండా వెళ్లిపోయిన వారిని పట్టుకుని రావడం, వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం పోలీసులకు భారంగా మారుతోంది. మైనర్లు అయితే వారికి నచ్చజెప్పేందుకు పోలీసులు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

2025 జనవరి నుంచి 2026 మధ్య కాలంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తంగా 466 మంది వ్యక్తులు వ్యక్తులు కన్పించకుండా పోయారు. వీరిలో 427 మంది ఆచూకీని పోలీసులు కనిపెట్టారు. వారిని వెతికి పట్టుకుని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. మిగిలిన 39 మంది కోసం గాలింపు చర్యలు పోలీసుల కొనసాగుతున్నాయి.

