నేరాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఐటీ కారిడార్ - అసలక్కడ ఏం జరుగుతోంది?
Crime Increases in IT Corridor : రాజధాని పరిధిలోని మిగతా ప్రాంతాలతో పోలిస్తే అత్యధిక కేసులు ఐటీ కారిడార్లోనే నమోదవుతున్నాయి. కేసులు నమోదు కావడానికి సైబర్ నేరాలే ప్రధాన కారణం.
Published : October 26, 2026 at 1:43 PM IST
Crime Increases in IT Corridor : దేశ విదేశీ కంపెనీలు, అద్దాల మేడలతో రాష్ట్రానికే తలమానికంగా ఉన్న ఐటీ కారిడార్ ఇప్పుడు నేరాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారుతోంది. గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, నార్సింగి లాంటి ప్రాంతాలు సైబర్ నేరాలు, భూవివాదాలతో మోతెక్కుతున్నాయి. రాజధాని పరిధిలోని మిగతా ప్రాంతాలతో పోలిస్తే అత్యధిక కేసులు ఇక్కడే నమోదవుతున్నాయి.
గచ్చిబౌలి పరిధిలో 1900 కేసులు నమోదు
గత కొన్నేళ్లుగా నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఇక్కడే అత్యధిక కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ప్రతిరోజూ సగటున ఆరు నుంచి ఏడు ఎఫ్ఐఆర్లు ఫైల్ అవుతున్నాయంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. డయల్ 112 కు వచ్చే కాల్స్ లోనూ మాదాపూర్ ప్రాంతం నుంచే ఎక్కువ ఫిర్యాదులు ఉంటున్నాయి. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ మూడో వారం వరకు నమోదైన కేసుల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే రాజధాని పరిధిలోని నాలుగు కమిషనరేట్లలో ఐటీ కారిడార్దే పైచేయిగా ఉంది. గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఏకంగా 1900 కేసులు నమోదయ్యాయి. అలాగే నార్సింగిలో 1850, మాదాపూర్లో 1650, మియాపూర్లో 1500, రాయదుర్గంలో 1200 కేసులు ఫైల్ అయ్యాయి. ఇవన్నీ అధికారికంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైనవి మాత్రమే. ఫిర్యాదు తర్వాత రాజీపడినవి కూడా కలిపితే ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగి అవకాశం ఉంది.
కేసులు నమోదుకు ప్రధానం కారణాలు
ఐటీ కారిడార్లో ఇన్ని కేసులు నమోదు కావడానికి ప్రధాన కారణం సైబర్ నేరాలే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు, బ్యాంకింగ్ మోసాల వలలో ఎక్కువగా ఐటీ ఉద్యోగులే చిక్కుకుంటున్నారు. లక్షన్నర రూపాయల కంటే తక్కువ పోగొట్టుకున్న వారంతా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లకే వస్తుండటంతో కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇక ఐటీ కారిడార్లో ఎకరం భూమి వంద కోట్ల రూపాయల వరకు పలుకుతుండటంతో భూవివాదాలు, ఆర్థిక మోసాలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు కూడా భారీగా వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు మహిళలపై వేధింపులు, ఆత్మహత్యల కేసులు కూడా ఎక్కువగానే నమోదవుతున్నాయి.
ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో అధిక కేసులు
మరోవైపు ఐటీ కారిడార్లో అనూహ్యంగా పెరుగుతున్న జనసాంద్రత కూడా నేరాలు పెరగడానికి ఓ కారణం. కేవలం 200 గజాల స్థలం ఉన్నా అపార్ట్మెంట్లు నిర్మిస్తుండటంతో జనాభా విపరీతంగా పెరిగింది. దీనికి తోడు ఫిర్యాదు రాగానే కచ్చితంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయాలన్న ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో కేసుల సంఖ్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా నార్సింగి లాంటి ఠాణాలను విభజించి, కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదనలు ఉన్నా అవి ముందుకు సాగడం లేదు. కొత్త స్టేషన్లు వస్తేనే తమపై పని ఒత్తిడి తగ్గుతుందని పోలీసు సిబ్బంది అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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