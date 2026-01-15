ETV Bharat / state

గతేడాది కన్నా మెరుగ్గా - తొలి మూడు త్రైమాసికాలకు పెరిగిన రాష్ట్ర రాబడి

కిందటి ఆర్థిక సంవత్సరం కన్నా 4% అధికం - రాష్ట్ర సొంత రాబడి డిసెంబరు నెలాఖరు వరకు కిందటి ఏడాది రూ.65,102 కోట్లు వస్తే ఈ సంవత్సరం రూ.67,409 కోట్లు

First Three Quarters of Financial Year Analysis
First Three Quarters of Financial Year Analysis (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 1:24 PM IST

First Three Quarters of Financial Year Analysis : ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొమ్మిది నెలలు గడిచిపోయాయి. ఈ సమయంలో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి గతేడాది కన్నా మెరుగ్గా ఉందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఏప్రిల్‌ నుంచి డిసెంబరు నెలాఖరు వరకు మూడు త్రైమాసికాల్లో కలిపి కిందటి ఏడాదితో పోలిస్తే రాష్ట్ర సొంత రాబడి 4% పెరిగింది. రాష్ట్ర సొంత రాబడి డిసెంబరు నెలాఖరు వరకు కిందటి ఏడాది రూ.65,102 కోట్లు వస్తే ఈ సంవత్సరం రూ.67,409 కోట్లకు పెరిగింది. ప్రత్యేక మార్జిన్‌తో కలిపి కిందటి ఏడాది రూ.71,097 కోట్లు వస్తే ఈసారి రూ.74,163 కోట్ల మేర రాష్ట్ర సొంత రాబడిని సాధించారు.

ఉన్నత లక్ష్యాలు-4% అదనపు రాబడి : లక్ష్యాలు ఉన్నతంగా ఉంటే ఫలితాలూ అలా సాధించవచ్చనేది ఒక నమ్మకం. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో సొంత రాబడి లక్ష్యాలు భారీగా విధించారు. 2023-24తో పోలిస్తే 2024-25లో లక్ష్యాలు 2.8% నుంచి 3% మాత్రమే పెరిగాయి. అదే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో లక్ష్యాలు 29% నుంచి 30% వరకు పెంచేశారు. ప్రస్తుతం 4% అదనపు రాబడి సాధ్యమైంది. చివరి మూడు నెలల ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో చూడాలి.

గనుల రంగంలో రాబడి పెరిగింది : కిందటి ఆర్థిక సంవత్సరం కన్నా స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్లు, గనుల శాఖల రాబడి అధికంగా ఉంది. రిజిస్ట్రేషన్ల విభాగంలో కిందటి ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి మూడు త్రైమాసికాల్లో రూ.6,389 కోట్లు వస్తే ప్రస్తుతం రూ.8,082 కోట్లకు పెరిగింది. అంటే 26% అధిక రాబడి వచ్చింది. గనుల రంగంలో గతేడాది రూ.1,648 కోట్ల రాబడి రాగా ఈ సంవత్సరం అది రూ.2,152 కోట్లకు అంటే 31% పెరిగింది.

ఎక్సైజ్‌ రాబడి తగ్గింది : వాణిజ్య పన్నుల విభాగంలో కిందటి ఆర్థిక సంవత్సరం రూ.37,107 కోట్లు సాధిస్తే ఈసారి రూ.38,233 కోట్ల రాబడి వచ్చింది. 3% మేర అదనపు రాబడి సాధ్యమయింది. ఎక్సైజ్‌ రాబడి తగ్గింది. కిందటి ఆర్థిక సంవత్సరం రూ.20,375 కోట్లు వస్తే ప్రస్తుతం అది రూ.19,868 కోట్లకే పరిమితమైంది. రాబడిలో తగ్గుదల 2% ఉంది. వాహనాల పన్నుల రూపేణా ఆదాయం పెరిగింది. కిందటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.3,361 కోట్లు వస్తే ఈసారి రూ.3,558 కోట్లు వచ్చింది.

డిసెంబరులో లక్ష్యం కన్నా 10% అధికం : రాష్ట్ర సొంత రాబడిలో డిసెంబరులో మంచి ఫలితాలు వచ్చాయి. ఎనిమిది విభాగాల రాబడి కలిపి అక్టోబరులో రూ.8,203 కోట్లు, నవంబరులో రూ.8,334 కోట్లు, డిసెంబరులో రూ.8437 కోట్లు వచ్చింది. అక్టోబరులో దసరా, దీపావళి పండుగల దృష్ట్యా వ్యాపార కార్యకలాపాలు ఎక్కువ ఉంటాయని లక్ష్యం ఎక్కువగా ఉంది. ఆ లక్ష్యంతో పోలిస్తే 20% రాబడి తగ్గింది. నవంబరులో లక్ష్యంతో పోలిస్తే 6% రాబడి పెరిగింది. డిసెంబరులో లక్ష్యం కన్నా 10% అధికంగా రాబడి సాధించారు.

లక్ష్యాలు ఇలా అధికం (అంకెలు రూ. కోట్లలో) ( పోలిక శాతాల్లో)
అంశం2023-242024-25పెరుగుదల2025-26పెరుగుదల

పన్నురాబడి

పన్నేతర రాబడి

85,922

7,432

86,435

6,692

4.1%

-10.1%

1,16907

8,261

13%

23%

రాష్ట్ర సొంత రాబడి93,35496,1273.0%1,25,16830%
ప్రత్యేక మార్జిన్​8,1918,2180.3%9,04010%
మార్జిన్​తో కలిపి రాష్ట్ర సొంత రాబడి1,01,5451,04,3452.8%1,34,20829%

కిందటి ఏడాది ఎంత?

ఈ ఏడాది ఎంత సాధించామంటే

అంశం2024-25 (రూ. కోట్లలో)2025-26 (రూ. కోట్లలో)తేడా

పన్ను రాబడి

పన్నేతర రాబడి

61,564

3,539

63,288

4,120

3%

16%

రాష్ట్ర సొంత రాబడి65,10267,4094%
ప్రత్యేక మార్జిన్​5,9956,75313%
ప్రత్యేక మార్జిన్​తో కలిపి సొంత రాబడి71,09774,1634%

2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్ర సొంత రాబడి రూ.67,235 కోట్లు

వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంస విధానాలు - నేటికీ ఆర్థికంగా కోలుకోని చిన్న పరిశ్రమలు

