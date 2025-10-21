ETV Bharat / state

సామాన్యులకు చేరువవుతున్న జీఎస్టీ ఫలాలు - పన్ను తగ్గింపుతో పాటు పండగ ప్రత్యేక ఆఫర్లు - ఎలక్ట్రానిక్‌ దుకాణాలు వద్ద కొనుగోళ్ల సందడి

October 21, 2025

October 21, 2025

Rush at Electronics Stores due to GST Reduction: జీఎఎస్టీ సంస్కరణల ఫలాలు నేరుగా సామాన్యులకు దక్కుతున్నాయి. తగ్గిన పన్నులకు తోడు దీపావళి పండగ ఆఫర్లతో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ధరలు దిగివచ్చాయి. ఒక్కో వస్తువుపైనా 4 వేల నుంచి 8 వేల వరకు రేట్లు తగ్గడంతో ఇదే కొనుగోలుకు మంచి సమయమని భావిస్తూ కొనుగోలుదారులు ఎగబడుతున్నారు. విజయవాడలో ఏ షాపులో చూసినా గృహోపకరణాలు, ఎయిర్ కండీషనర్లు, టీవీల కొనుగోళ్లతో సందడి మొదలైంది. ఫలితంగా మామూలు రోజుల్లో కంటే 25 శాతం రద్దీ పెరిగిందని దుకాణాల నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

జీఎస్టీ 2.O లో భాగంగా కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాలు మధ్యతరగతి, సామాన్య ప్రజలకు ఊరటనిచ్చాయి. అసలే ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, గృహోపకరణాల ధరలు అందనంత ఎత్తున దూసుకుపోతున్న తరుణంలో కేంద్రప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన జీఎస్టీ సంస్కరణలు కొనుగోలుదారులకు ఎక్కడ లేని ఉత్సాహాన్ని అందించాయి. ఎప్పుడు కొందామా అని వేచి చూసేవారికి తగ్గిన జీఎస్టీ రేట్లతో ఉపశమనం కలిగింది. స్వీట్లు, ఆహార పదార్థాల నుంచి ఎయిర్ కండీషనర్లు, టీవీలు, డిష్ వాషర్ల వరకు అన్ని వస్తువుల ధరలూ గణనీయంగా తగ్గాయి. ఈ వస్తువులపై ఇప్పటివరకు 28 శాతం ఉన్న శ్లాబును 18 శాతానికి మార్చారు. ఫలితంగా ఒక్కో వస్తువుపై 4 వేల నుంచి 8 వేల రూపాయల వరకు తగ్గుదల కన్పిస్తోంది.

సూపర్‌ జీఎస్టీతో సూపర్‌ సేవింగ్స్‌ - దిగొచ్చిన ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువుల ధరలు (ETV)

జీఎస్టీతో సూపర్‌ సేవింగ్స్‌: దీనికితోడు ఆయా దుకాణదారుల డిస్కౌంట్లు, క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్లు వినియోగదారులను మరింత ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఎప్పటినుంచో కొందామని ఎదురుచూస్తున్న వినియోగదారులకు ఈ పరిణామం సానుకూలంగా మారింది. తగ్గిన జీఎస్టీతో సుమారు 376 వస్తువుల ధరలపై ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఇప్పటి వరకు 12 శాతం పన్ను కలిగిన వివిధ నిత్యావసర వస్తువులు 5 శాతం పన్ను పరిధిలోకి వచ్చాయి. జీఎస్టీలో మార్పులు సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉందని అలానే సూపర్‌ జీఎస్టీతో సూపర్‌ సేవింగ్స్‌ లభిస్తున్నాయని కొనుగోలుదారులు చెబుతున్నారు. కేంద్రం సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుందని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

జీఎస్టీ తగ్గింపుతో ఎయిర్ కండిషినర్లు, ఎల్ఈడి టీవీలు, డిష్ వాషర్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువుల ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. తగ్గించిన రేట్లను షాపుల బయట ప్రదర్శించడంతో కొనుగోళ్లు పుంజుకున్నాయని షోరూమ్‌ల నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అలానే దీనివల్ల కొనుగోళ్లు కూడా పెరిగాయని నిర్వాహకులు అంటున్నారు. వ్యాపారం కూడా 25 నుంచి 30 శాతం వరకు పెరిగిందని తెలిపారు. కేంద్రం ప్రకటించిన నూతన జీఎస్టీ వల్ల అన్ని తరగతుల ప్రజలకు ఉపయోగకరమని ఆర్థిక పురోగతికి నాంది పలకనుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రజలకు ఎక్కువ మేలు జరిగే అవకాశముందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరికొన్ని రోజులు దుకాణాల వద్ద రద్దీ కొనసాగే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు.

