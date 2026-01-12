ETV Bharat / state

ఈ రైళ్లలో కాలు పెట్టే పరిస్థితి కూడా లేదు - జనరల్​లో వెళ్లాలనుకుంటే జాగ్రత్త

సాధారణ బోగీల్లో రెట్టింపు సంఖ్యలో ప్రయాణికులు - దేవగిరి ఎక్స్‌ప్రెస్, దానాపూర్, గోదావరి, పద్మావతి, నారాయణాద్రి, విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్, తెలంగాణ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ తదితర రైళ్లన్నింటిలోనూ కాలు పెట్టలేనంతగా రద్దీ

Train Journey Become Nightmare
Train Journey Become Nightmare (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 10:16 AM IST

Train Journey Become Nightmare : రైళ్ల రద్దు, ఉన్న సాధారణ బోగీలకు రెట్టింపు ప్రయాణిస్తుండటంతో రైలు ప్రయాణం నరకప్రాయమవుతోంది. డిమాండ్​తు అనుగుణంగా సాధారణ బోగీల సంఖ్య పెంచకపోవడంతో వందలాది మంది కిక్కిరిసి ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. దేవగిరి ఎక్స్‌ప్రెస్, దానాపూర్, గోదావరి, పద్మావతి, నారాయణాద్రి, విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్, తెలంగాణ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ తదితర రైళ్లన్నింటిలోనూ కాలు పెట్టలేనంతగా రద్దీ ఉంటోంది. ప్రయాణికులు చాలా ప్రమాదకరమైన రీతిలో నిలబడి గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటున్నారు

రెట్టింపు సంఖ్యలో ప్రయాణికులు : సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, నాంపల్లి స్టేషన్ల నుంచి నిత్యం రాకపోకలు సాగిస్తున్న 250 రైళ్లలో సుమారు 100 వరకు ప్యాసింజర్, 150ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లున్నాయి. ఇందులో సుమారు 2లక్షల మంది సాధారణ ప్రయాణికులే ఉండటం గమనార్హం. ప్రస్తుతం 24 లేదా 18 బోగీలున్న రైళ్లలో 3 నుంచి 4 సాధారణ బోగీలుండగా ప్రయాణికులు రెట్టింపు సంఖ్యలో ఉంటున్నారు. 10 శాతం రైళ్లలో మాత్రమే సాధారణ బోగీలు పెంచడంతో రద్దీకి సరిపోవడం లేదు. సంక్రాంతికి ఊళ్లకు వెళ్తున్న ప్రయాణికులు అధికంగా ఉండడమే ఇందుకు కారణం.

రద్దుతో పెరుగుతున్న రద్దీ : ప్యాసింజర్‌ రైళ్లను ఎక్స్‌ప్రెస్‌లుగా మార్చేయడం, జనరల్‌ బోగీలను దశలవారీగా ఒకటి, రెండుకి తగ్గించేయడం సాధారణ ప్రయాణికులు, శ్రామికులు తీవ్ర అవస్థలు పడేలా చేస్తోంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, చెన్నై, బెంగళూరు, భువనేశ్వర్, ముంబయి ఇలా వివిధ ప్రాంతాలకు కొన్ని వందల రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఏ రైలు చూసినా ఒకటి లేదా రెండు జనరల్‌ బోగీలు మాత్రమే ఉంటున్నాయి. నగరం నుంచి రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించే పుష్‌పుల్, ప్యాసింజర్‌ రైళ్లను తరచూ రద్దు చేయడంతో ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. నిర్వహణ పనుల పేరుతో వారం పాటు రద్దు చేస్తుండటంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తుతోంది.

  • మహబూబ్‌నగర్, జడ్చర్ల, షాద్‌నగర్‌ ఇతర స్టేషన్ల నుంచి 1500 మందికిపైగా ప్రయాణికులు నగరానికి రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. కానీ మహబూబ్‌నగర్‌ నుంచి కాచిగూడకు వచ్చే రైళ్లు తరచూ రద్దవుతున్నాయి.
  • సికింద్రాబాద్‌ నుంచి ముంబయి వెళ్లే దేవగిరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో నాలుగు సాధారణ బోగీలు సికింద్రాబాద్‌లోనే కిక్కిరిసిపోతున్నాయి.

మరిన్ని రైళ్లు కావాలి : మరోవైపు సంక్రాంతి పండగ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా హైదరాబాద్-విజయవాడ మధ్య పది ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఛైర్ కార్, జనరల్ బోగీలతో నడిచే ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రకటించింది. పండగకు ముందు, తరువాత రోజుల్లో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రాకపోకలు సాగించనున్నట్లు ప్రకటించింది. పండుగ సందర్భంగా మరిన్ని రైళ్లు నడపాలని దూరప్రాంత వాసులు కోరుతున్నారు.

  • ఈ నెల 11, 12, 13, 18, 19 తేదీల్లో ఉదయం 6.10 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు ప్రత్యేక రైళ్లు నడవవున్నాయి.
  • ఈ నెల 10, 11, 12, 17, 19 తేదీల్లో మధ్యాహ్నం 2.40 గంటలకు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్‌కు ప్రత్యేక రైళ్లు నడవవున్నాయి.
  • రిజర్వేషన్ చేసుకోని వారి కోసం రైళ్లలో సగానికి పైగా జనరల్ బోగీలు ఏర్పాటు చేశారని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది.

టైమ్​ టేబుల్​ ఉన్నా తప్పని ఇబ్బందులు : రైల్వే శాఖ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం, రైల్వే నెట్‌వర్క్ ఆధునీకరణలో భాగంగా పలు రైళ్ల రాకపోకల్లో మార్పులు చేసి కొత్త టైమ్‌ టేబుల్‌ను రూపొందించినట్లు తెలిపింది. అయినా ప్రయాణికులు ఆఖరి క్షణం వరకు వెయిటింగ్​ లిస్ట్​లో ఉంటూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అలాగే ప్రయాణికులు పండుగ వేళ ఇంట్లో ఉండాలనే కోరికతో అత్యంత రద్దీగా ఉన్న రైలులో కూడా ప్రయాణం చేసేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారు. కానీ, అటువంటి ప్రయాణాలలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం.

