తెలంగాణలో పెరిగిన ఎండ తీవ్రత - ఆ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు

తెలంగాణలో మొదలైన భానుడి భగభగలు - 39 డిగ్రీలను తాకిన ఎండలు - నేడు 6 జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ

Weather Temperature in Telangana
Weather Conditions in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 2:01 PM IST

Weather Conditions in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత మార్చి నెల మొదటి వారంలోనే ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాదిలో తొలిసారి గురువారం ములుగు జిల్లాలోని మంగపేటలో గరిష్ఠంగా 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఆదిలాబాద్‌ అర్బన్, ఖమ్మం అర్బన్‌, ధర్మపురి ప్రాంతాల్లోనూ 38.9 డిగ్రీలు, మరో 14 జిల్లాల్లో 38.5 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ కంటే ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

తెలంగాణ వ్యాప్తంగానూ ఎండ తీవ్రత మరింత పెరిగింది. మధ్యాహ్నం పూట ఆరు బయటకు వచ్చిన వారు తట్టుకోలేక వెంటనే నీడపట్టుకు వెళ్తున్నారు. రెండు రోజులుగా అనేక ప్రాంతాల్లో సాధారణం కన్నా 2.2 డిగ్రీల వరకు అధికంగా ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతోంది. ఈరోజు 6 జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీలపైన నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని ఇప్పటికే భారత వాతావరణ శాఖ ఔట్‌లుక్‌ రిపోర్టు సూచించింది. ఈ వారంలో చాలా జిల్లాల్లో సాధారణం కన్నా 1 నుంచి 1.5 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

మూడో వారం కంటే ముందే : మార్చి నెలలో సాధారణంగా మూడో వారం తరువాత ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. దీనికి భిన్నంగా ఈ ఏడాది మొదటి వారమే సూర్యుడు జనాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. మార్చి 20లోపు గత పదేళ్లలో అత్యధికంగా 2022 మార్చి 18న నల్గొండలో 43.5, భద్రాచలంలో 42.8 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి : ఎండల తీవ్రత నుంచి రక్షణకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు కీలకంగా సూచించింది. మధ్యాహ్నం పూట ఆరుబయటకు రాకుండా నీడపట్టున మాత్రమే ఉండాలని, సమయానికి తగినంత నీరు తాగాలని పేర్కొంది. ఎండ తీవ్రతకు వృద్ధులు, చిన్నారులు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉన్నందున చల్లని ప్రాంతాల్లో సేదతీరాలని సూచించింది.

నేడు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు ఉన్న జిల్లాలు (40 డిగ్రీలకు పైన ఉష్ణోగ్రతలు) ఇవే : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ములుగు, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట.

27 జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు (40 డిగ్రీల లోపు) : పైన 6 జిల్లాలు మినహా మిగిలిన 27 జిల్లాలకు శుక్రవారం అధికారులు ఎల్లో అలర్ట్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వీటిలో మహబూబాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, జోగులాంబ గద్వాల, వనపర్తి జిల్లాల్లో 39.5 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలిపారు.

"ఉత్తర భారతదేశం నుంచి తెలంగాణ వైపు గాలులు వీస్తున్నాయి. గాలుల్లో తేమ శాతం తక్కువగా ఉంటుండటంతో సాధారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి. గాలి కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉన్నా వేడి మాత్రం ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. రాష్ట్రంపై ఒక ద్రోణి ప్రభావం కొనసాగుతోంది. దీనివల్ల కొన్ని ప్రాంతాలకు వేడి నుంచి ఉపశమనం కలిగినా, నాలుగు రోజుల తరువాత ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి" -ధర్మరాజు, హైదరాబాద్ వాతావరణశాఖ అధికారి

కరెంట్ బిల్లు తక్కువగా రావాలంటే : ఈ సీజన్​లో ప్రజలు కూలర్లు, ఏసీల వినియోగానికి పోటీ పడటం సహజమే. ప్రభుత్వం గృహజ్యోతి పథకం కింద తెల్ల రేషన్​కార్డుదారులకు నెలకు 200 యూనిట్ల వరకు జీరో బిల్లులు జారీ చేసి ఖర్చును భరిస్తోంది. ఇంతకంటే ఒక్క యూనిట్​ ఎక్కువైనా మొత్తం బిల్లు కచ్చితంగా చెల్లించాల్సిందే. అందువల్ల పరిమితి మించకుండా వేసవిలో వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందే ఏసీ, కూలర్, ఫ్యాన్​లను జాగ్రత్తగా వినియోగిస్తే ఇటు ఎండ నుంచి, అటు కరెంటు బిల్లు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు మరి.

