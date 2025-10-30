ETV Bharat / state

నల్లమడ వాగు ఉగ్రరూపం - ఆందోళనలో రైతులు

వాగు ఉద్ధృతి మరో మూడు అడుగులు పెరిగితే - కాకుమాను మండలం గార్లపాడు వద్ద పొంచివున్న ప్రమాదం

Increased Flood Levels in Nallamada Vagu at Guntur District
Increased Flood Levels in Nallamada Vagu at Guntur District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Increased Flood Levels in Nallamada Vagu at Guntur District: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల పరిధిలో నల్లమడ వాగు ఉగ్రరూపం దాల్చింది. భారీ వర్షాలకు చిన్న చిన్న వాగుల నుంచి వరద నల్లమడ వాగులోకి ప్రవేశించటంతో ప్రవాహ ఉద్ధృతి పెరిగింది. దీంతో కాకుమాను మండలం కొండపాటూరు, అప్పాపురం ప్రాంతాల్లో నల్లమడ వాగు కట్టలు తక్కువ ఎత్తు ఉన్న చోట నీరు పొంగి పొర్లి సమీపంలోని పంటపొలాలను ముంచెత్తింది.

వాగు సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. ఫలితంగా వరద పొలాల్లోకి చేరి తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నల్లమడ వాగు, కొమ్మమూరు కాలవ కలిసిన ప్రాంతంలో ప్రవాహం కట్టపై నుంచి పొంగి వరి పొలాలను ముంచింది. పెదనందిపాడు, గార్లపాడు సమీపంలోనూ కట్టలు ధ్వంసమయ్యాయి.

నల్లమడ వాగు ఉగ్రరూపం - ఆందోళనలో రైతులు (ETV)

వరద పెరిగితే గండి పడే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వాగు ఉద్ధృతి మరో మూడు అడుగులు పెరిగితే కాకుమాను మండలం గార్లపాడు వద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉంది. వాగు సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని రైతులు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇటీవల దీనికి సంబంధించి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తోంది.

నల్లమడ వాగు ఉద్దృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వరద పెరిగితే గండి పడే ప్రమాదం ఉంది. గతంలో ఎన్నోసార్లు వాగు సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని చెప్పినా నామమాత్రంగానే చేశారు. వరద నీరు పొలాల్లోకి చేరడంతో తీవ్ర నష్టం వచ్చింది. - రైతులు

దెబ్బతిన్న పంటలు: మొంథా తుపాను తమను నట్టేట ముంచిందని రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లడంతో గ్రామంలో వరి, పత్తి పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బ తిన్నాయి. చేతికొచ్చిన దశలో పంట నీటిపాలవడంతో రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వమే నష్టపోయిన పంటలకు పరిహారం ప్రకటించి ఆదుకోవాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.

మునేరుకు భారీగా వరద: మరోవైపు తెలంగాణలో కురిసిన వర్షాలకు మునేరుకు భారీగా వరద వస్తోంది. గంట గంటకు వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతోంది. వత్సవాయి మండలం పోలంపల్లి ఆనకట్ట నుంచి రాత్రి 8 గంటల సమయంలో 44,953 క్యూసెక్కుల వరద దిగువకు ప్రవహించింది. విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవేపై చిల్లకల్లు నుంచి వైరా వైపు వెళ్లే రోడ్డుపై రాకపోకలు నిలిచి పోయాయి. ఆర్డీవో కె. బాలకృష్ణ కాజ్‌వేను పరిశీలించి అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. లక్షన్నర నుంచి 1.80 లక్షల క్యూసెక్కుల వరకు వరద వస్తోందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

దీంతో వత్సవాయి, పెనుగంచిప్రోలు, నందిగామ మండలాల్లో మునేరు పరివాహక ప్రాంతాల్లో రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు ముందస్తు హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు. పెనుగంచిప్రోలు, నందిగామ, అనాసాగరలోని మునేరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న ప్రజల్ని అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. మూడు మండలాల్లో మునేరు పక్కనున్న వరిపైర్లు ముంపునకు గురయ్యే అవకాశం ఉండటంతో రైతులు భయాందోళన చెందుతున్నారు.

తుపాన్ల లక్షణాలు మారిపోతున్నాయ్‌ - గందరగోళానికి గురిచేసిన ‘మొంథా’

వరద ఉద్ధృతితో కొట్టుకువచ్చిన మూడు పడవలు - సంగం బ్యారేజికి తప్పిన ముప్పు

