ప్రభుత్వ క్రీడా విద్యార్థులపై ఫీజుల భారం - ఈ నెల నుంచే అమలు
హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ క్రీడా సముదాయాల్లో శిక్షణ - విద్యార్థులు, యువ క్రీడాకారులపై ఫీజుల పెంపు ఆర్థిక భారం - అడ్మిషన్ ఫీజులతో పాటు నెలవారీ శిక్షణ రుసుములు భారీగా పెంపు
Published : September 8, 2026 at 10:39 PM IST
Increase in Fees on Sportspersons : హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ క్రీడా సముదాయాల్లో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులు, యువ క్రీడాకారులపై ఫీజుల పెంపు ఆర్థిక భారాన్ని మోపుతోంది. ఎల్బీ స్టేడియం, గచ్చిబౌలి స్టేడియం, సరూర్నగర్ ఇండోర్ స్టేడియం, జింఖానా గ్రౌండ్స్, హుస్సేన్సాగర్ వాటర్ స్పోర్ట్స్, సైక్లింగ్ వెలోడ్రోమ్, కేవీబీఆర్ ఇండోర్ స్టేడియం తదితర ప్రాంతాల్లో అడ్మిషన్ ఫీజులతో పాటు నెలవారీ శిక్షణ రుసుములను భారీగా పెంచారు. కొత్త ఫీజులను ఈ నెల నుంచే అమలు చేస్తున్నారు.
వేలాది మంది శిక్షణ : క్రీడాకారులకు మెరుగైన శిక్షణ అందించి రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీలకు సిద్ధం చేయడమే లక్ష్యంగా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ వివిధ క్రీడల్లో శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో నిపుణులైన కోచ్ల పర్యవేక్షణలో విద్యార్థులు శిక్షణ పొందుతున్నారు. గచ్చిబౌలి స్టేడియంలోనే సుమారు 800 మంది రోజూ వివిధ క్రీడల్లో శిక్షణ తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇతర ప్రధాన క్రీడా ప్రాంగణాల్లోనూ పెద్ద సంఖ్యలో క్రీడాకారులు వస్తున్నారు.
భారీగా పెరిగిన రుసుములు : ఎల్బీ స్టేడియంలో అండర్-14 క్రికెట్కు నెలవారీ ఫీజు రూ.960 కాగా, 14 ఏళ్లు పైబడిన వారికి రూ.1,440గా నిర్ణయించారు. ఫుట్బాల్కు అండర్-14లో రూ.600, ఆపై వయసు వారికి రూ.1,440గా ఉంది. కరాటేకు రూ.640, రూ.960గా, లాన్ టెన్నిస్కు రూ.1,600, రూ.2,400గా ఫీజులు నిర్ణయించారు. స్విమ్మింగ్కు అండర్-14 వారికి రూ.2,400, పై వయసు వారికి రూ.3,600గా పెంచారు.
తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన : సరూర్నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో బ్యాడ్మింటన్కు రూ.1,600, రూ.2,400గా, షూటింగ్ రేంజ్లో అండర్-14 వారికి రూ.3,000, పై వయసు వారికి రూ.4,500గా ఫీజు నిర్ణయించారు. దీంతో పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చే క్రీడాకారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఫీజులు అందుబాటులో లేకపోతే ప్రతిభ ఉన్న విద్యార్థులు శిక్షణకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉందని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
20 ఏళ్ల తర్వాత పెంపు : గచ్చిబౌలి స్టేడియం పరిపాలనాధికారి కె. మధు మాట్లాడుతూ దాదాపు 20 ఏళ్ల తర్వాత ఉన్నతాధికారుల నిర్ణయం మేరకు ఫీజులు పెంచినట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఉచితంగా, ఎయిడెడ్ విద్యార్థులకు రాయితీతో శిక్షణ కొనసాగుతుందని చెప్పారు. గతంలో రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడాకారులకు మాత్రమే ఉచిత శిక్షణ ఉండగా, ఇకపై జిల్లా స్థాయి క్రీడాకారులకు కూడా ఉచిత శిక్షణ అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు.