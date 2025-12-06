అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కాఫీ పండ్ల ధరలకు రెక్కలు - పోటీపడుతున్న వ్యాపారులు
విక్రయించేందుకు ముందుకు రాని గిరిజన రైతులు - రానున్న రోజుల్లో మరింత ధరలు పెరిగే అవకాశం
Increased Coffee Seeds Prices in International Market: ఈ ఏడాది కాఫీ పండ్ల ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. దీంతో పండ్ల సేకరణ ఊపందుకుంది. ప్రైవేటు వ్యాపారులు గిరిజన రైతుల నుంచి వీటిని అధిక ధరలకు కొనుగోలు చేసేందుకు పోటీ పడుతున్నారు. సీజను ప్రారంభం కావడంతో ప్రస్తుతం గిరిజన రైతులు పండ్ల సేకరణలోనే నిమగ్నం అయ్యారు.
చింతపల్లి కేంద్రంగా: ఇప్పటికే గిరిజన సహకార సంస్థ (GCC), ఐటీడీఏ మాక్స్ గిట్టుబాటు ధరలు ప్రకటించాయి. అరబికా పార్చిమెంటు కాఫీ పండ్ల కేజీ ధర రూ. 450, అరబికా చెర్రీ కిలో రూ.270, రొబస్టా చెర్రీ ధర కిలో రూ. 170గా ప్రకటించింది.
ఈ ఏడాది ఐటీడీఏ ఆధ్వర్యంలో చింతపల్లి కేంద్రంగా నిర్వహిస్తున్న మాక్స్ ద్వారా కిలో నాణ్యమైన కాఫీ పండ్లకు ధరలు నిర్ణయించింది. అవి మొదటి రకం అయితే రూ.60, రెండో రకానికి చెందినవి రూ.55గా ప్రకటించింది.
మరింత ధరలు పెరిగే అవకాశం: ఈ నేపథ్యంలో ప్రైవేటు వ్యాపారులతో పాటు మాతోట వంటి రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు కేజీ పండ్లను రూ.70-రూ. 80 వరకూ కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్ధం అవుతున్నాయి. అయితే గిరిజన రైతులు మాత్రం ప్రస్తుతానికి ఎవరికీ విక్రయించేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఎండబెట్టిన కాఫీ గుల్ల జీసీసీ ఏకంగా రూ. 270గా ప్రకటించడం గమనార్హం.
గతేడాది దీని ధర రూ.300 వరకూ వెళ్లింది. ప్రస్తుతం కేజీ కాఫీ పండ్ల ధర రూ.60 నుంచి రూ.70 వరకూ ఉంది. కానీ అదే ఎండిన చెర్రీ ధర విషయానికి వస్తే రూ.300 వరకూ పెరిగే అవకాశం ఉండడంతో రైతులంతా దాని వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. జీసీసీ లేదా ప్రైవేటు వ్యాపారులకు చెర్రీగానే విక్రయించే ఆలోచనలో ఉన్నారు. అందులోనూ ఈ సంవత్సరం దిగుబడులు తగ్గడంతో రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మరింత ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని రైతులు భావిస్తున్నారు. అందుకే వీరు తొందరపడి పంట విక్రయించడం లేదు.
లక్షల ఎకరాల్లో సాగు: మన్యం జిల్లా వ్యాప్తంగా 2.5 లక్షల ఎకరాల్లో కాఫీ పండ్ల సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతీ సంవత్సరం సుమారు 18,000 టన్నుల వరకూ ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. ఇక వ్యాపార లావాదేవీల విషయానికి వస్తే సుమారు రూ.150 కోట్ల నుంచి రూ. 200 కోట్ల వరకూ జరుగుతున్నాయి. దీనిపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా దాదాపు 1.5 లక్షల కుటుంబాలు ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు.
కార్మికులకు కూలి ధరలు పెంపు: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ (APFDC) సుమారు 4,000 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఈ తోటలను సాగు చేస్తోంది. మన్యంలో గిరి రైతులు కాఫీ పండ్లను పండిస్తారు. వీటిని అధికంగా వ్యాపారులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 2వ స్థానంలో మ్యాక్స్, జీసీసీ, నాంది, మాతోట వంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉండగా ఏపీఎఫ్డీసీ తోటల్లో కాఫీ కార్మికులకు చెల్లించే కూలి ధరలను సైతం పెంచింది. వీరికి రోజు కూలి ధర రూ.350.82, కేజీ కాఫీ పండ్ల సేకరణ ధర రూ.6.66 పెంచారు.
అరకు కాఫీ సాగుకు బెర్రీబోరర్ వ్యాప్తి: ఈ ఏడాది అరకులోయ, చింతపల్లి, అనంతగిరి, పెదబయలు ప్రాంతాల్లో బెర్రీబోరర్ (కాయ తొలుచు పురుగు) 150 ఎకరాల్లో వ్యాపించినట్లు గుర్తించారు. ఆ ప్రాంతాల్లో సాగు చేసిన కాఫీ పండ్లను మిగిలిన పండ్లతో కలిపి విక్రయించకుండా అధికారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావం కారణంగా ఈ సంవత్సరం దిగుబడులు కాస్త తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. బెంగళూరు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈ ఏడాది ప్రారంభ ధరలు ఆశాజనకంగానే ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. దీంతో సీజను ఆరంభంలోనే కొనుగోళ్లకు వ్యాపారులు పోటీ పడుతున్నారు.
