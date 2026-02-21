ETV Bharat / state

Fat Burning Exercises Whole Sitting in Chair
Fat Burning Exercises Whole Sitting in Chair (Getty Image)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 8:24 AM IST

3 Min Read
Fat Burning Exercises Whole Sitting in Chair : ప్రస్తుత ఈ బీజి లైఫ్​లో ఎవరికి సమయం దొరకట్లేదు. ఆఫీస్​ నుంచి అలిసిపోయి ఇంటికి రావడం, అన్ని పనులు చేసి తిన్న తర్వాత పడుకోవడం మళ్లి ఉదయాన్నే లేచి జాబ్​కి వెళ్లడం. ఇదే రొటీన్​గా జరుగుతుంది. ఈ బీజి షెడ్యూల్​ కారణాల వల్ల ఉదోగ్యులు ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అనేది చూపడం లేదు. దగ్గరల్లో షాపుకి వెళ్లలన్న కూడా నడవడాని బదులుగా బైక్​నే ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో శరీరాన్ని ఎక్కువగా కష్టపెట్టకుండా దానికి సుఖాన్ని అలవాటు చేస్తున్నారు. ఇలా చేయడంతో మానవ శరీరంపై అనేక రోగాలు దారి చేరుతున్నాయి.

వయసుతో సంబంధం లేకుండా అనారోగ్యం బారిన : ఇలా పలు కారణాల వల్ల ఈ ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరూ అనారోగ్యం బారినపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా యువత ఎక్కువగా రకరకాల వ్యాధులతో సతమతమవుతున్నారు. కాని ఇవన్నీ మారాలంటే మీ జీవనశైలి మారాలి. దానికోసం ప్రత్యేక వ్యాయామాలు చేయనవసరము లేదు. మీరు కూర్చున్న కుర్చీలోనే కొన్ని కసరత్తులు చేస్తే చాలు. ఇలా చేసి కూడా శరీర దృఢత్వాన్ని పెంచుకోవచ్చని దానికోసం ఎంతో టైం ఏం పట్టదు. మీరు కాఫీ తగినంత సేపు చాలు అంటున్నారు ప్రముఖ క్రీడా వైద్యులు డాక్టర్​ రజత్​ చౌహాన్​. మరి సులువుగా చేసే వ్యాయామాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

  • మీరు ఈ వ్యాయామాన్ని కుర్చిలో కూర్చొని లేదా నిలబడి కూడా చేయొచ్చు. కాలి వేళ్లను నేలపై పెట్టి మడమ భాగాన్ని పైకెత్తాలి. ఇలా వీలును తగినట్టుగా కనీసం 10-30 సార్లు చేస్తే సరిపోతుంది. దీని వల్ల ప్రయోజనం ఏంటంటే కాఫ్​ కండరాల నుంచి గుండె వరకు రక్తం సరఫరా బాగా జరుగుతుంది. అంతేకాదు కాళ్లు దృఢంగా మారతాయి. మడమల నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి.
  • రెండవది వ్యాయామం పెద్ద పనేమి లేదు. కుర్చీలో నుంచి లేచి కూర్చువడం. దీన్ని స్వాట్స్​ అంటారు. ఇలా కనీసం 30 నుంచి యాభై సార్లు చేస్తే సరిపోతుంది. దీని వల్ల ప్రయోజనాలు చాలా ఉన్నాయి. క్యాలరీలు బర్న్​ అవుతాయి. అలాగే శరీర ఆకృతి మరింత అందంగా మారుతుంది. రకరకాల గాయాలు నయమవుతాయి.
  • కుర్చిలో నిటారుగా కూర్చున్నా తర్వాత ఒక నారింజ పండును చిదిమేస్తున్నట్లు దాన్ని బలంగా రెండు చేతులూ వెనక్కి పోనివ్వాలి. అలా అయిదు నుంచి పది సెకన్లు ఉండాలి. ఇలా మీకు ఎన్ని వీలైతే అన్ని సార్లు చేయవచ్చు. దీని వల్ల ప్రయోజనం మీ శరీరంలో ఉండే అన్ని నొప్పులు తగ్గే అవకాశం ఉంది. భుజాల నొప్పులు, మెడ నొప్పులు తగ్గుతాయి. మరి ముఖ్యంగా అధిక సమయం మొబైల్​తో ఫోన్​ మాట్లాడేవారికి ఇది ఉపయుక్తం. శ్వాస సమస్యల నుంచీ కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
  • కూర్చున్న చోట నుంచి తలను మోకాళ్ల వరకు వంచాలి. అలా వంగాక కొంత సమయం అలాగే ఉండాలి. ఇలా వీలైనన్ని సార్లు చేస్తే చాలు. దీని వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం కూర్చునే వారికి వచ్చే సమస్యలు తగ్గుతాయి. నడుం నొప్పి తగ్గుతుంది. కుర్చీలో నిటారుగా కూర్చున్నవారికి మంచి ఉపమశమం ఈ వ్యాయామం.
  • కూర్చున్న సమయంలో దీర్ఘశ్వాస తీసుకోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. దీని వల్ల ఒత్తిడికి దూరం కావచ్చు.

హిమాలయాల్లో కఠినమైన పరుగు పందెం : కర్ణాటకలోని మణిపాల్​లో ఎంబీబీఎస్​ పూర్తి చేశారు డాక్టర్​ రజత్​ చౌహాన్. ఆ తర్వాత యూకేలోని నాటింగ్​హోమ్​ యూనివర్సిటీలో స్పోర్ట్స్​ మెడిసిన్​ చేసి తిరిగి ఇండియాకు వచ్చారు. ఈయన గత పది సంవత్సరాలుగా హిమాలయ పర్వతాల్లోని లద్దాక్​, లేహ్​ ప్రాంతాల్లో కఠినమైన పరుగు పందేలు నిర్వహిస్తున్నారు. అక్కడ గడ్డికట్టే చలిలో మైనన్​లో ఉండే ఉష్ణోగ్రతల్లో 55 కి.మీ పరుగు పందేలు అలాగే 111,222, 333 కి.మీ నిర్వహించి మంచి పేరు పొందారు. అంతేకాదు ఆయన హైదరాబాద్​లోని సర్దార్​ వల్లభ్​భాయ్​ పటేల్​ జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో అనేక మంది పోలీసు అధికారులకు దేహదారుఢ్య ట్రైనింగ్​ క్లాసెస్​ నిర్వహించారు.

