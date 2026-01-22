ETV Bharat / state

మరోసారి భూముల మార్కెట్‌ విలువల పెంపు - ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి

పట్టణ ప్రాంతాల్లో భూముల మార్కెట్ విలువల సవరణకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం - మార్కెట్ విలువల్ని ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి తీసుకురానున్న సర్కారు - మార్కెట్ విలువల సవరణ నిర్ణయించనున్న జేసీ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ

Increase in Land Market Values in Urban Areas from February 1
Increase in Land Market Values in Urban Areas from February 1 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Increase in Land Market Values in Urban Areas from February 1: రాష్ట్రంలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో భూముల మార్కెట్ విలువలను సవరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకు అనుగుణంగా మార్కెట్ విలువల్ని ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి తీసుకురానుంది. నిబంధనల ప్రకారం పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఏటా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రెండేళ్లకోసారి నిర్మాణ విలువలైతే ఏటా పెంచుకునే వీలుంది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక గతేడాది ఫిబ్రవరిలో గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో భూముల విలువలు సవరించారు.

గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అశాస్త్రీయంగా పెంచగా వాటిని కొన్నిచోట్ల తగ్గించారు. మరికొన్నిచోట్ల యథాతథస్థితిని కొనసాగించారు. కొన్నిచోట్ల విలువలు పెంచారు. ఈ ఏడాది పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే భూముల మార్కెట్ విలువలు సవరించాలని రెవెన్యూశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయిప్రసాద్ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. సవరించిన మార్కెట్ విలువల్ని ఫిబ్రవరి ఒకటి నుంచి అమలు చేసేందుకు అనుమతించారు. మార్కెట్ విలువల సవరణను స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా జిల్లాస్థాయిలో జేసీ ఆధ్వర్యంలోని కమిటీ నిర్ణయిస్తుంది. మార్కెట్ విలువల వ్యవస్థ ఆధునికీకరణలో భాగంగా 2 నెలల్లో సమగ్ర విధానం రూపొందించాలని ఆదేశించారు.

జనవరి వరకు రూ.8,391 కోట్లు: 2024-25 సంవత్సరంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ రుసుముల రూపంలో రూ.8,843 కోట్లు వసూలు అయ్యాయి. 2025-26 సంవత్సరానికి రూ.11,221 కోట్ల లక్ష్యం నిర్దేశించారు. జనవరి 9 నాటికి రూ.8,391 కోట్లు వచ్చాయి. సగటు వృద్ధి రేటు 27.98 శాతం కాగా స్టాంపు రుసుము మినహాయింపు రూ.714 కోట్లుగా ఉంది.

ఇదిలా ఉండగా ఇటీవలే నకిలీ పత్రాలతో నిషేధిత భూముల రిజిస్ట్రేషన్లపై ప్రభుత్వం కొరడా ఝుళిపించింది. వాటిని రద్దు చేసే అధికారాన్ని జిల్లా కలెక్టర్​ సారథ్యంలోని ఒక కమిటీకి అప్పగించింది. రిజిస్ట్రార్ కన్వీనర్‌గా ఉండే ఈ కమిటీలో జాయింట్ కలెక్టర్, రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి (RDO) సభ్యులుగా ఉంటారు. ఈ మేరకు రిజిస్ట్రేషన్ల చట్టానికి సవరణ చేస్తూ రెవెన్యూశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్​ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ అధికారి ఉద్దేశపూర్వకంగా నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే చర్యలు తీసుకుంటారు. ఐజీ (ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్) అనుమతితో క్రిమినల్‌ కేసు కూడా నమోదు చేస్తారు.

పార్టీలకు నోటీసులు జారీ: ఫిర్యాదు అందిన 15 రోజుల్లోనే రిజిస్ట్రార్‌ ప్రాథమిక విచారణ చేయాలి. ఆధారాలు ఉన్నాయని తేలితే గనక రద్దు చర్యలు ప్రారంభించాలి. ఆధారాలు లేకపోతే ఫిర్యాదును తిరస్కరించాలి. అందుకు గల కారణాలను ఫారం-3లో నిర్వహించే రిజిస్టర్‌లో మాత్రమే నమోదు చేయాలి. తప్పుడు పత్రాలతో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసినట్లు తేలితే విచారణ ప్రారంభిస్తారు. దస్తావేజులో పేర్కొన్న పార్టీలకు నోటీసులు జారీ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటారు.

రికార్డుల్లో తగిన మార్పులు: రిజిస్ట్రేషన్‌ రద్దు చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌కు పంపిస్తారు. ఈ సమాచారాన్ని రెవెన్యూ, పురపాలక, పంచాయతీ అధికారులకు పంపాలి. వారు తమ రికార్డుల్లో మ్యుటేషన్‌ లేదా అడంగల్‌ తగిన మార్పులు చేయాలి. రిజిస్ట్రార్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తర్వాత నెల రోజుల్లో ఐజీకి అప్పీలు చేసుకోవచ్చు. ఆయన వాటిని 6 నెలల్లో పరిష్కరించి ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలి. ఐజీ నిర్ణయంపై అభ్యంతరం ఉంటే రెవెన్యూ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఛైర్మన్‌గా ఉండే కమిటీకి అప్పీలు చేసుకోవచ్చు. దీనిపై వారు 6 నెలల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలి. కమిటీ నిర్ణయం తీసుకున్న 3 వారాల్లోనే ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుంది.

అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లపై ప్రభుత్వం కొరడా - ఆ భూముల దస్తావేజు రద్దు

తక్కువ స్టాంప్ డ్యూటీతోనే - భూవివాదాల పరిష్కారం ఇక సులభతరం

TAGGED:

INCREASE MARKET VALUES OF LAND
భూముల మార్కెట్‌ విలువల పెంపు
INCREASE LAND MARKET VALUES
LAND MARKET VALUE INCREASE
INCREASE IN LAND MARKET VALUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.