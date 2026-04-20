ETV Bharat / state

విజయవాడ స్టేషన్లో రాత్రి 10 దాటితే కనిపించని ఆర్టీసీ బస్సులు - ఇళ్లకు చేరలేక ప్రయాణికుల అగచాట్లు

విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్​లో రాత్రివేళ తప్పని ఎదురుచూపులు - 10 గంటల తర్వాత కనిపించని ఆర్టీసీ బస్సులు - ఇళ్లకు చేరాలంటే ప్రయాణికుల జేబులకు చిల్లు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rail Passegers Troubles In Night Time At Vijayawada Station: విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్​కు రోజుకు 250 రైళ్లు వస్తుంటాయి. వీటి ద్వారా దాదాపు లక్షమంది ప్రయాణికులు వస్తారు. అయితే సెలవులు, పండగల్లో మాత్రం ఈ సంఖ్య 2 లక్షలకు దాటుతోంది. మరి ఇంత కీలకమైనటువంటి ఈ రైల్వేస్టేషన్​లో రాత్రి 10:30 గంటల తర్వాత రైలు నుంచి దిగేటటువంటి ప్రయాణికుల పరిస్థితి మాత్రం ఎంతో దారుణంగా ఉంటోంది. ముఖ్యంగా అర్థరాత్రి సమయంలో మాత్రం ప్రయాణికులకు ఇంటికి వెళ్లే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు.

సికింద్రాబాద్ టు విజయవాడ టు విశాఖ, విజయవాడ టు చెన్నై, విజయవాడ టు బెంగుళూరు ఈ మార్గాల్లో ప్రయాణించే రైళ్లల్లో సమయం రాత్రి 10 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 2 గంటల మధ్యలోనే కీలకమైనవి దాదాపు 20 వరకు ట్రైన్లు వస్తున్నాయి. ఇందులో ప్రధానంగా గోదావరి, గౌతమి, విశాఖ, హౌరా చెన్నై మెయిల్, ఫలక్​నుమా, విశాఖ ఎల్​టీటీ ఎక్స్​ప్రెస్, కాకినాడ చెన్నై సర్కారు, తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్, గుంటూరు టు రాయఘడ్​, సింహపురి, మచిలీపుట్నం టు బీదర్ ఎక్స్​ప్రెస్, కోణార్క్ టు భువనేశ్వర్ మొదలైనటువంటి ఈ ట్రైన్స్​లో వేలాది మంది ప్రయాణికులు రాత్రి సమయాల్లోనే దిగుతున్నారు.

రాత్రుళ్లు బస్సులు లేక అవస్థలు: విజయవాడ, నందిగామ, జగ్గయ్యపేట, మైలవరం, తాడేపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, కంకిపాడు, ఉయ్యూరు మొదలైన ప్రాంతాల వారు రాత్రివేళ రైలు నుంచి దిగి ఎక్కువ డబ్బులను చెల్లించలేక తెల్లవారుజాము వరకు రైల్వేస్టేషన్​ ఆవరణలోనే కూర్చొని లేక పడుకునో అక్కడే ఉంటున్నారు. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్​లో సరిగ్గా రాత్రి 10:30 తర్వాత రైలు నుంచి దిగి బయటకు వచ్చేవారి కష్టాలు వర్ణనాతీతమనే చెప్పాలి. అదే విధంగా హైదరాబాద్​, విశాఖ వంటి ప్రముఖ నగరాల నుంచి విజయవాడకు చేరుకునేందుకు ట్రైన్ టికెట్లకు ఎంత వెచ్చిస్తారో అంతకంటే ఎక్కువగానే వారి వారి ఇళ్లకు చేరడానికి వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.

ఇక మరోవైపు ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ రాత్రి 10 గంటల తర్వాత రోడ్లపై తిరగడం ఆగిపోతున్నాయి. అయితే ఒకే ఒక్క బస్సు మాత్రం రాత్రి 11:30 గంటలకు స్టేషన్​ నుంచి పెనమలూరుకు ఉన్నది. మిగతావి ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా ఆటో లేదా క్యాబ్, ర్యాపిడో మాత్రమే ఉన్న ఏకైక దిక్కు. అంతేకాకుండా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులతో కలిసి స్టేషన్​లో దిగేవారిని చూసినట్లయితే ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులను ఆటోలను నడిపే డ్రైవర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక దగ్గర్లోని ఉన్నటువంటి విజయవాడ స్టేషన్​కు వెళ్లాలన్నా సరే తక్కువలో చూసుకున్నా ఒక్కొక్కరికి రూ.30-40 వసూలు చేస్తున్నారు.

ట్రైన్ టికెట్ కంటే రెట్టింపు ఖర్చు: విజయవాడ స్టేషన్​ నుంచి పడమటకు ఆటోలో ఉదయం వేళ రూ.100 తీసుకుంటారు. రాత్రి 10:30 గంటల తర్వాత మాత్రం దాదాపు రూ. 250 లను చెల్లించక తప్పట్లేదు. ఆటోనగర్, కానూరు, తాడిగడప, రామవరప్పాడు, తాడేపల్లి, సింగ్​నగర్, మధురానగర్ లాంటి ప్రాంతాలకు అయితే ఏకంగా రూ.300-500 మొత్తాన్ని వసూలు చేస్తుండటం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం.

అంతేకాకుండా రాయనపాడు స్టేషన్​లో పరిస్థితిని గమనిస్తే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో రైళ్లల్లో ఇక్కడకు వచ్చి దిగేవారు తెల్లవారేవరకూ స్టేషన్​లో ఉండాల్సిందే. ఒకవేళ వెళ్లాలంటే రైలు టికెట్ కంటే కూడా రెట్టింపు ఖర్చు చేయాల్సిన అగత్యం ఏర్పడుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కొన్ని ఆర్టీసీ బస్సులనైనా తిప్పినట్లయితే ప్రయాణికులకు ఎంతో మేలుగా ఉంటుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

"పరీక్షను రాయడానికి విజయవాడకు వచ్చాను. రాయనపాడు స్టేషన్​లో అర్ధరాత్రి సమయంలో రైలును ఆపారు. స్టేషన్​ నుంచి విజయవాడలోకి వెళ్లేందుకు రవాణా సదుపాయం లేక ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించాలని స్థానిక అధికారులను కోరుతున్నా"-మధు,సికింద్రాబాద్‌

TAGGED:

VIJAYAWADA RAILWAY STATION
PASSENGERS FACE PROBLEMS
RAIL PASSENGERS HARDSHIP VIJAYAWADA
TRAIN PASSENGERS FACING TROUBLES
RAIL PASSENGERS TROUBLES VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.