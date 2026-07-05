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అసంపూర్ణ బ్యారేజీతో అన్నదాతకు అవస్థలు - వేల ఎకరాల్లో సాగు ప్రశ్నార్థకం

125 ఏళ్ల కిందట కృష్ణా జిల్లా వత్సవాయి మండలం పోలంపల్లి వద్ద మునేరు వాగుపై 10 లక్షలతో ఆనకట్ట - 2004లో పోలంపల్లి ఆనకట్టకు ఆనుకుని బ్రిడ్జి కమ్ బ్యారేజీ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన

Polampalli Bridge Cum Barrage
Polampalli Bridge Cum Barrage (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 9:53 PM IST

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Incomplete Barrage Construction in Polampalli Dam Area : బ్యారేజీ కట్టేస్తామంటూ హడావుడి చేశారు. నీరిచ్చి రైతులను ఉద్ధరిస్తామంటూ ఊదరగొట్టారు. ఆగమేఘాలపై పనులు ప్రారంభించి అర్ధాంతరంగా వదిలేశారు. ఫలితంగా మునేరు వరద వచ్చిన ప్రతిసారీ ఆనకట్ట దెబ్బతినడం వేల ఎకరాల్లో పంటలను ముంచెత్తడం! నాటి పాలకులు, అధికారులు తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయం నేటికీ శాపంలా వెంటాడుతోంది. అన్నదాతలకు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగుల్చుతోంది.

అనాలోచిత బ్యారేజీ నిర్మాణం రైతులను వెంటాడుతున్న శాపం (ETV Bharat)

25 వేల ఎకరాలకు నీరు : 125 ఏళ్ల కిందట సర్ ఆర్ధర్ కాటన్‌ ఉమ్మడి ఏపీలోని కృష్ణా జిల్లా వత్సవాయి మండలం పోలంపల్లి వద్ద మునేరు వాగుపై రూ.10 లక్షలతో ఆనకట్ట నిర్మించారు. అప్పట్లో నిర్మించిన లోలెవల్ బ్యారేజీ ఆధారంగానే ఇప్పటికీ పెనుగంచిప్రోలు, నందిగామ, వత్సవాయి మండలాల్లో 25 వేల ఎకరాలకు నీరు అందుతోంది. మునేరుకి ఏటా జూన్, జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్‌లో భారీగా వరద వస్తూ ఉంటోంది. ఈ సమయంలో 10 టీఎంసీల నీరు కృష్ణా నది ద్వారా సముద్రంలో కలుస్తోంది.

ఒక TMC నీటిని నిల్వ చేసేలా : వృథాగా పోతున్న నీటిలో కనీసం ఒక TMC నీటిని నిల్వ చేసేలా 2004లో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి హయాంలో జలయజ్ఞంలో భాగంగా పోలంపల్లి ఆనకట్టకు ఆనుకుని బ్రిడ్జి కమ్ బ్యారేజీ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. మొదట్లో రూ.5 కోట్లతో పనులు మొదలుపెట్టారు. డ్యాం నిర్మించే ప్రదేశం తెలంగాణ సరిహద్దులో ఉండటంతో రాకపోకలకు వీలుగా బ్యారేజీ కట్టాలని నిర్ణయించారు. ఎలాంటి ఉపయోగం లేకున్నా కృష్ణా - ఖమ్మం జిల్లాలను అనుసంధానం చేస్తామంటూ అంచనాలు భారీగా పెంచేశారు. ఈ అనాలోచిత నిర్ణయం అసలుకే ఎసరు పెట్టింది.

పొలాలను ముంచెత్తుతూ : రూ.35 కోట్లతో నాలుగేళ్ల పాటు పనులు చేశారు. కాంక్రీట్ డ్యాం, బ్యారేజీ నిర్మాణం, దానికి అనుసంధానంగా మట్టికట్ట నిర్మాణాన్ని తలపెట్టారు. అయితే బ్యారేజీకి 60 గేట్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండగా కేవలం 21 కానాలు నిర్మించారు. గేట్లు కూడా పెట్టకుండా మధ్యలో వదిలేశారు. ఇప్పుడు ఆ అరకొర బ్యారేజీ రైతుల పాలిట శాపంగా మారింది. ఏటా వరదలు వచ్చిన ప్రతిసారీ లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు మట్టికట్ట కారణంగా వెనక్కి తన్ని అటు తెలంగాణ, ఇటు ఆంధ్రావైపు పొలాలను ముంచెత్తుతోంది.

2012లో వచ్చిన భారీ వరదలకు కరకట్టకు తెలంగాణ వైపు 120 మీటర్ల గండి పడి 50 ఎకరాలకు పైగా సాగు భూములు కోతకు గురయ్యాయి. ఆ ప్రాంతంలో కొండలు లేకున్నా అనువుకాని ప్రదేశమైనా అనాలోచితంగా బ్యారేజీ నిర్మాణం చేపట్టడమే ఈ పరిస్థితికి కారణమనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

ప్రయోజనం శూన్యం : 125 ఏళ్ల నాటి పోలంపల్లి ఆనకట్ట బ్యారేజీ నిర్మాణం తర్వాత వరదల తాకిడికి బలహీనపడింది. చాలా వరకు కాంక్రీట్‌ గోడ కొట్టుకుపోయింది. భారీ వరద నీటి వల్ల గండ్లు పడి ఊర్లకు ఊర్లను ముంచెత్తుతోంది. నీరు తెలంగాణ వైపు మళ్లకుండా ప్రధాన కాలువ వైపు వచ్చేలా రైతులు చందాలు వేసుకుని మునేరులో నిలువుగా మట్టి, రాళ్లతో కట్టలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయితే వరదలు రాగానే కట్టలు కొట్టుకుపోవడంతో ప్రయోజనం శూన్యం.

సమస్య పరిష్కరించాలంటే ఆనకట్ట బాగు చేయటానికి ముందే అవసరం లేని బ్యారేజీని తొలగించాలని గండ్లు పూడ్చాలని రైతులు కోరుతున్నారు. పాత లోలెవల్ బ్యారేజీని పటిష్టం చేయాలంటున్నారు.

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TAGGED:

MUNERU FLOODS
KRISHNA DISTRICT IRRIGATION ISSUES
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POLAMPALLI BRIDGE CUM BARRAGE

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