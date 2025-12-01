క్రాఫ్ట్స్లో కొత్తదనం- అభిరుచితోనే ఆదాయం
ఆసక్తి, అభిరుచికి కాస్త సృజనాత్మకత తోడైతే ఏ పనిలోనైనా అద్భుతాలు చేయొచ్చు అంటున్నారు ప్రశాంతీ సుధీర్
Income With Passion Inspiring Story On Telugu Women : ఆసక్తి, అభిరుచికి కాస్త సృజనాత్మకత తోడైతే చాలు ఏ పనిలోనైనా అద్భుతాలు చేయొచ్చు. ఇందుకు చదువు, వయసు, హోదా వంటివేవీ అడ్డంకి కావు అని నిరూపిస్తున్నారు కర్ణాటకలో స్థిరపడిన తెలుగు మహిళ ప్రశాంతీ సుధీర్. క్లే, సెరామిక్ ఆర్ట్ని కాంటెంపరరీ స్టైల్లోకి మార్చి కొత్తదనాన్ని పంచుతున్నారు.
మనసుకి నచ్చిన పని చేసేటప్పుడు కలిగే సంతృప్తి కోట్లు పెట్టి వస్తువు కొన్నా కలగదంటారు ప్రశాంతీ. వారిది కృష్ణా జిల్లా సీతానగరం. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు రోజూ మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇంటికి వచ్చేవారు. ఆ సమయంలోనే ఈటీవీలో సఖి కార్యక్రమం ప్రసారమయ్యేది. దాన్ని చూస్తూ రకరకాల ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ తయారు చేసేవారని, నోట్స్ రాసుకుని సెలవురోజున నాన్నని తీసుకెళ్లి కావలసిన మెటీరియల్ తెచ్చుకునేదని ఆవిడ తెలుపుతున్నారు.
అలా తనకు క్రాఫ్ట్స్పైన ఇష్టం మొదలయ్యిందంటారు ప్రశాంతీ. కానీ, దాన్నే కెరియర్గా మార్చుకుంటారని మాత్రం అనుకోలేదావిడ. రాజమహేంద్రవరం ఆర్ట్స్ కాలేజీలో డిగ్రీ, రామచంద్రపురం వీఎస్ఎం కాలేజీలో పీజీ చేశారు. తర్వాత జూనియర్ లెక్చరర్ పరీక్షల కోసమని హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఆ సమయంలోనే తనకు సుధీర్తో పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పటికి ఆయన సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. తాను కొన్ని రోజులు లెక్చరర్గా పనిచేశారు. సుధీర్ కర్ణాటక క్యాడర్ ఐపీఎస్ కావడంతో ఇక్కడ ఉద్యోగాన్ని కొనసాగించలేకపోయినట్లు ఆవిడ వివరించారు.
క్లే హోమ్ : తరచూ ట్రాన్స్ఫర్లు అవ్వడం, బాబుని చూసుకోవడానికి టైమ్ కేటాయించాల్సి రావడం వల్ల ఇంట్లో ఉండి చేసే పనులేవైనా ఉన్నాయేమో వెతకడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడే మైసూర్లో నిర్వహిస్తోన్న ఓ హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్ వర్క్షాప్ గురించి తెలిసిందామెకు. అక్కడే టెర్రకోట నగల తయారీలో బేసిక్స్ నేర్చుకుని ప్రయోగాలెన్నో చేశారు. ఈలోగా వారికి బెల్గాంకి బదిలీ అయ్యింది. అక్కడ ఓ క్లబ్లో మహిళలంతా కలిసి స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారు. అందులో తాను తయారు చేసిన నగల్ని ప్రదర్శించారు. అవన్నీ అమ్ముడుపోవడంతో ప్రశాంతీకి ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చింది. దీంతో 2018లో క్లే హోమ్ పేరుతో వ్యాపారాన్ని ఆరంభించారు. ఇలా నాలుగేళ్లు గడిచాక కర్ణాటక ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచే హస్తకళల సంస్థ కావేరీ ఎంపోరియం మైసూర్లో స్టాల్ దక్కింది.
ఔత్సాహికుల కోసం వర్క్షాప్లు : ప్రభుత్వ ఆర్టిజన్ కార్డూ వచ్చింది. వ్యాపారమూ బాగానే సాగింది. అయితే, తర్వాత కొవిడ్ వారి పరిస్థితుల్ని మార్చేసింది. స్టాల్కి రెంట్ కట్టడమూ కష్టమైంది. దాంతో దాన్ని తీసేశారని చెబుతున్నారు ప్రశాంతీ. ఇక అప్పటి నుంచి ఎగ్జిబిషన్లలో మాత్రమే పాల్గొనేవారట. మరో పక్క ఔత్సాహికులకు ఈ కళను నేర్పించడం కోసం వర్క్షాప్లను నిర్వహించడం మొదలుపెట్టారు. తర్వాత వారికి బెంగళూరు బదిలీ అయ్యింది. అక్కడ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచే హ్యాండీక్రాఫ్ట్ సర్వీస్ సెంటర్లో సెరామిక్ పాటరీ తయారీ, ఆపై మరో ప్రైవేట్ సంస్థలో దానిలోనే అడ్వాన్స్డ్ శిక్షణ తీసుకున్నారు.
ఇక్కడే డెలికేట్గా ఉండే సెరామిక్ వస్తువులకు రిచ్లుక్ తీసుకురావడంపై దృష్టిపెట్టినట్లు వివారిస్తున్నారు. కార్వింగ్స్తో ఫ్యూజన్ స్టైల్లోకి మార్చారు. కొత్త రంగుల్ని వాడుతూ కప్పులు, జార్లు, ప్లేట్లు, జాడీలు వంటివాటిని థీమ్ స్టైల్లో డిజైన్ చేస్తున్నారు. వీటికి మంచి ఆదరణా లభిస్తోంది. రోజూ ఇంటి బాధ్యతలు చక్కబెట్టుకున్నాక తన పని మొదలవుతుందని ఆమె తెలుపుతున్నారు. వచ్చిన ఆదాయాన్ని మళ్లీ ఈ ముడిసరకు కోసమే పెట్టుబడిగా పెడుతున్నారు. స్థానిక మహిళలకు ఈ కళలో శిక్షణ ఇచ్చి ఉపాధీ కల్పిస్తున్నారు.
