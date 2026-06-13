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"మార్గదర్శి" ఆదాయపు పన్ను నోటీసుల కొట్టివేత - రామోజీరావు పిటిషన్లపై తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు

మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌కు ఆదాయపు పన్ను శాఖ నోటీసుల కొట్టివేత - ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్‌ 271డీ కింద నోటీసులు - జై లక్ష్మీ మిల్స్‌ కేసులో సుప్రీం తీర్పును పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు

Margadarsi Financiers High Court Quashed
Margadarsi Financiers High Court Quashed (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 8:58 AM IST

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Margadarsi Financiers High Court Quashed : మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌కు ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్‌ 271డీ కింద ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఇచ్చిన నోటీసులను తెలంగాణ హైకోర్టు శుక్రవారం కొట్టివేసింది. జై లక్ష్మీ మిల్స్‌ కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పును పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌కు ఆదాయపు పన్ను శాఖ 2008లో జారీ చేసిన షోకాజ్‌ నోటీసులను సవాల్ చేస్తూ రామోజీరావు-హెచ్​యూఎఫ్​ వేర్వేరుగా 5 పిటిషన్‌లు దాఖలు చేశారు. వీటిపై జస్టిస్‌ పి.శ్యాంకోశీ, జస్టిస్‌ సుద్దాల చలపతిరావులతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టి శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అంతకు ముందు పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ మార్గదర్శి ఫైనాన్స్‌ సంస్థ డిపాజిట్‌లను నగదు రూపేణా స్వీకరించలేదని స్పష్టం చేశారు.

సెక్షన్‌ 271డీ కింద నోటీసులు : సంస్థకు చెందిన అన్ని లావాదేవీలు చట్టబద్ధమైన బ్యాంకింగ్‌ మార్గాలైన డిమాండ్‌ డ్రాఫ్ట్‌లు, అకౌంట్‌ పేయీ చెక్కుల ద్వారానే జరిగాయని కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అంతేగాకుండా ఐటీ అధికారులు ఆదాయపు పన్ను చట్టం-1961లోని సెక్షన్‌ 271డీ కింద అనుసరించాల్సిన చట్టపరమైన ప్రక్రియను అనుసరించలేదన్నారు. హెచ్​యూఎఫ్​పై భారీ జరిమానాలు విధించడానికి గల కారణాలను అధికారులు మదింపు ఉత్తర్వుల్లో నమోదు చేయలేదని పేర్కొన్నారు. ఇది చట్టపరమైన ప్రక్రియకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న ధర్మాసనం, జై లక్ష్మీ మిల్స్‌ కేసులో సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన తీర్పు నేపథ్యంలో హెచ్‌యూఎఫ్‌కు ఆదాయపు పన్ను శాఖ జారీ చేసిన షోకాజ్‌ నోటీసులను కొట్టివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

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