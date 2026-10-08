భద్రతతో పాటు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు - మత్స్యకారులకు ఇన్కాయిస్ సేవలు
INCOIS Ocean Services మత్స్యకారులకు సముద్రమే ప్రధాన జీవనాధారం. ఇన్కాయిస్ సముద్ర వాతావరణం, అలల ఉద్ధృతి, గాలుల తీవ్రత, ప్రమాద హెచ్చరికలు, భౌగోళిక సమాచారం అందిస్తూ మత్స్యకారుల భద్రతతో పాటు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కల్పిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:27 PM IST
INCOIS Ocean Services : మత్స్యకారులకు సముద్రమే జీవనాధారం వారి రోజువారీ జీవితం పూర్తిగా వేటపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు, వందల మైళ్ల దూరం సముద్రంలోకి ప్రయాణించినప్పటికీ, వారు ఒట్టి చేతులతో తిరిగి వస్తారు. అయితే, సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందడంతో పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. మత్స్యకారులు ఆ పరిజ్ఞానం అందిపుచ్చుకుంటే సురక్షితంగా ఉండొచ్చు. సముద్రంలో వాతావరణ పరిస్థితులు, అలల ఉద్ధృతి, గాలుల తీవ్రత, ప్రమాదాలపై ముందస్తు హెచ్చరికలు, అక్కడి భౌగోళిక స్థితిగతుల సమాచారాన్ని ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తోంది. ఓషనోగ్రఫీ ఆధారంగా అందిస్తున్న సేవలు మత్స్యకారులకు భద్రతతో పాటు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను సమకూరుస్తోంది.
సాంప్రదాయ పడవలపైన వేట : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 193 కిలోమీటర్ల మేర సముద్ర తీరం విస్తరించి ఉంది. 11 మండలాల పరిధిలో 104 గ్రామాలున్నాయి. రణస్థలం మండలం ధోనిపేట నుంచి ఇచ్ఛాపురం మండలం డొంకూరు వరకు తీర ప్రాంతం విస్తరించి ఉంది. 18,700 కుటుంబాలు 3,37,800 జనాభా ఉన్నారు. లక్షమంది వరకు ఉపాధి నిమిత్తం గుజరాత్తోపాటు దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలకు వలస వెళుతున్నారు. జిల్లాలో ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం క్రమం తప్పకుండా 15 వేల మంది మెకనైజ్డ్ బోట్లు, మరో 20 వేల మంది సాంప్రదాయ పడవలపైన వేట సాగిస్తున్నారు. 3,584 ఇంజిన్ బోట్లు, 2,679 సాంప్రదాయ తెప్పలు వేటకు వినియోగిస్తున్నారు. వీరికి ఇస్రోతో అనుసంధానమైన ఇన్కాయిస్ సంస్థ ఆర్థిక, సామాజిక, వ్యక్తిగత భద్రత కల్పిస్తోంది.
వేటకు వెళ్లే ముందు పరిస్థితుల అంచనా : ఉపగ్రహాలు సముద్ర పరిశీలనా వ్యవస్థల నుంచి సేకరించిన సమాచారాన్ని విశ్లేషిస్తూ సముద్ర పరిస్థితులపై ఇన్కాయిస్ ఒక అంచనా వేస్తుంది. అలల ఎత్తు, గాలుల వేగం, సముద్ర ప్రవాహాలు, నీటి ఉష్ణోగ్రతలు ప్రకృతి విపత్తులను ముందే గుర్తించి సమాచారాన్ని చేరవేస్తుంది. దీని ఆధారంగా మత్య్సకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లే ముందు పరిస్థితులను అంచనా వేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ముందస్తు హెచ్చరికలతో నష్టాలను తగ్గించుకునేందుకు వీలవుతుంది. మత్స్యకారులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుంటే సమయం, ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. సముద్రంలో వేట సాగిస్తుండగా వాతావరణంలో వచ్చే ఆకస్మిక మార్పులతో వేగంగా తీరానికి చేరుకుని ప్రమాదాలను నివారించొచ్చు అని మత్స్యశాఖ ఏడీ సత్యనారాయణ తెలిపారు.
- తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఇన్కాయిస్ సంస్థ సముద్రంపై అధ్యయనం చేస్తోంది.
- సముద్రంలో చేపలు ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉన్నాయో ముందే మత్స్య కారులకు సమాచారం ఇస్తుంది.
- పీఎఫ్జడ్ ఉపగ్రహం ద్వారా గుర్తించిన ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల ద్వారా చేపలు గుంపులుగా ఉండే ప్రాంతాల సమాచారాన్ని తెలుపుతుంది.