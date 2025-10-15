మీరు ఎక్కడపడితే అక్కడ వాహనం పార్కింగ్ చేస్తున్నారా? - అయితే మీ బండి మిస్ అయినట్లే!
2024లో 7,835 వాహనాల మాయం - చోరులకు కలిసొస్తున్న పార్కింగ్ స్థలాల కొరత - రాష్ట్రంలో గంటకు ఒక వాహనం మిస్సింగ్
Published : October 15, 2025 at 9:38 AM IST
Vehicles Missing Issue in Telangana : ఇంటి ముందు పార్క్ చేసిన వాహనం తెల్లారేసరికి కనిపించకుండా పోయింది. బ్యాంకులో పని చూసుకొని వచ్చేలోపు బయట పార్క్ చేసిన కారు మాయమైంది. ఇలా వెహికల్స్ ఎక్కడ పార్క్ చేసినా దొంగలు చిటికెలోనే మాయం చేస్తున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలతో సంబంధాలను పెట్టుకొని వాటిని సరిహద్దులు దాటించేస్తున్నారు. ఆపై నంబర్ ప్లేట్లను మార్చి దర్జాగా అమ్ముకుని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ చోరీలను పోలీసులు అంతగా పట్టించుకోకపోవడం కూడా వారికి ఊతమిస్తోంది. గతేడాది తెలంగాణలో సగటున రోజుకు 21 చొప్పున మొత్తం 7,835 వాహనాలు మిస్సింగ్ అయ్యాయంటే పరిస్థితి తీవ్రత ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే దాదాపు గంటకు ఒకటి చొప్పున ఎత్తుకెళ్లినట్లు లెక్క.
అంతా వ్యవస్థీకృతం : నగరాలు, పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా తమ స్థాయికి తగ్గ బైక్, కార్లను కొనుక్కుంటున్నారు. అందుకే ఇటీవల కాలంలో వాహనాల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. దీంతో పార్కింగ్ సమస్యలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి. ఇదే అదనుగా వాహనచోరులు రెచ్చిపోతున్నారు. వాస్తవానికి ఈ చోరీలు చాలా వ్యవస్థీకృతంగా(ఆర్గనైజ్డ్గా) జరుగుతున్నాయి. సరిహద్దు రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, మహారాష్ట్రతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోనూ ఇదే తరహాలో చోరీలు చేస్తున్న ముఠాలు కలిసికట్టుగా ఈ తరహా నేరాలకు పాల్పడుతున్నాయి.
ఒక రాష్ట్రంలో చోరీ చేసిన వాహనాలను పక్క రాష్ట్రంలోని ముఠాలకు అప్పగిస్తున్నారు. ఇందుకు ప్రతిగా నగదు లేదా అక్కడ చోరీ చేసిన మరో వాహనాన్ని తీసుకుంటున్నారు. వాటికి డూప్లికేట్ నంబర్ ప్లేట్లను తగిలించి తక్కువ ధరకు అమ్ముకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా బైక్లు అమ్మే ఏజెంట్ల ద్వారా వీటిని విక్రయిస్తున్నారు. ఒక్క వాహనం(బైక్, కారు) చోరీ చేస్తే కనీసం రూ.25 వేల వరకూ గిట్టుబాటవుతోంది.
చేతికొచ్చేసరికి పనికిరావు : వాహనం పోయిందంటే చాలా సందర్భాల్లో పోలీసులు నామమాత్రంగా కేసు నమోదు చేసి వదిలేస్తున్నారు. ఎక్కడైనా మరీ ఎక్కువగా చోరీ ఘటనలు జరుగుతుంటే అప్పుడు రంగంలోకి దిగుతున్నారు. ఒకవేళ చోరీ అయిన వాహనం దొరికినప్పటికీ న్యాయస్థానం ద్వారా బాధితుడి చేతికొచ్చేసరికి వినియోగించేందుకు పనికిరాని స్థితికి చేరుకుంటోంది. అందుకే కొంతమంది వాహనం దొరికినప్పటికీ దాన్ని తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపడంలేదు.
ఈ ప్రాంతాలే కీలకం :
- ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన దొంగతనాలను విశ్లేషించిన పోలీసులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు అధికంగా జరుగుతున్నట్లు గుర్తించారు.
- హైదరాబాద్లో చాలా మెట్రోస్టేషన్ల వద్ద పార్కింగ్ సదుపాయం లేకపోవడం ఉన్నప్పటికీ రుసుము ఎక్కువగా ఉండటంతో వాహనదారులు సమీపంలో ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ వాహనాలు పార్క్ చేసి వెళ్తున్నారు. పైగా మెట్రోస్టేషన్కు సమీపంలో పార్క్ చేశారంటే వెంటనే రారనే ధీమాతో దొంగలు చోరీ చేస్తున్నారు.
- పార్కులు,హోటళ్లు, బ్యాంకులు, బార్లు, వైన్స్ బయట నిలిపి ఉంచిన వాహనాలు చాలా మాయమవుతున్నాయి.
- కాలనీల్లో ఇళ్లు, అపార్టుమెంట్ల బయట నిలిపి ఉంచిన వాటిని ఎత్తుకెళ్తున్నారు.
- చోరీలు చేయడంలో ఆరితేరిన దొంగలు వాహనాల తాళాన్ని సులభంగా తీస్తున్నారు. మొదట కొద్దిగా బల ప్రయోగం ద్వారా హ్యాండిల్లాక్ను తీసి, తర్వాత లోపల ఉన్న వైర్లు కలిపి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు.
- పాత బైక్లను తమ వద్ద ఉన్న ఇతర తాళాలతో సులువుగా తెరుస్తున్నారు. అందుకే ప్రతి రెండేళ్లకోసారి తాళం మార్చుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- కొంత మంది టీనేజీ పిల్లలు మానసిక రుగ్మతతో ఇలాంటి చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. వీరు ఇలాంటి వెహికల్స్లో తిరగడాన్ని థ్రిల్గా ఫీల్ అవుతుంటారు. ఈ విధంగా కార్లు ఎత్తుకెళ్లడాన్ని కార్ జాకింగ్ అంటారు. సాధారణంగా వీరు తిరిగినంత సేపు తిరిగి ఎక్కడో ఒకచోట వాహనాన్ని వదిలేసి వెళ్లిపోతుంటారు.
ఆడవేషంలో వచ్చి ఫ్రెండ్ ఇంట్లో చోరీ - పక్కాగా ప్లాన్ చేయబోయి చిక్కాడిలా
పోయిన బంగారం మొత్తం దొరికేసింది : చెన్నూరు SBI బ్యాంకు కేసులో కీలక పురోగతి