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ఒకే ఆస్తి ఇద్దరికి రిజిస్ట్రేషన్ - ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు అధికారుల తూట్లు

అనంతపురం జిల్లాలో అక్రమ, డబుల్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ ఘటనలు - భూ బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు - 1908 నాటి స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల చట్టానికి సవరణలు చేసిన ప్రభుత్వం

Double Land Registration in Anantapur
Double Land Registration in Anantapur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 4:28 PM IST

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Double Registration in Anantapur : ఒకరి ఆస్తిని మరొకరికి, ఒకే ఆస్తిని ఇద్దరికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఘటనల్లో అసలైన భూ యజమానులకు న్యాయం చేసేలా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ల ఎక్కువగా జరిగినట్లు ఫిర్యాదులు రావడంతో 1908 నాటి స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల చట్టానికి కూటమి ప్రభుత్వం సవరణలు చేసింది. బాధితులకు ఊరట కల్పించింది. సవరణను అమలు చేయాల్సిన రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు మాత్రం తమకు సంబంధం లేదంటూ చేతులు దులుపుకుంటున్నారని భూ బాధితులు వాపోతున్నారు.

అనంతపురం జిల్లాలో కొంతకాలంగా కొందరు సబ్ రిజిస్ట్రార్లు అక్రమాలకు పాల్పడి నకిలీ పత్రాలతో రిజిస్ట్రేషన్లు, డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్లు చేసినట్లు బాధితులు చెబుతున్నారు. అనంతపురం అర్బన్ కార్యాలయంలో పనిచేసిన ఓ సబ్ రిజిస్ట్రార్ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో సుమారు పది వరకు డబుల్, అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు చేసినట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై అనేక ఫిర్యాదులు రావడంతో ఆ సబ్ రిజిస్ట్రార్‌ను ప్రభుత్వం 6 నెలల క్రితం సస్పెండ్ చేసింది.

ఒకే ఆస్తి ఇద్దరికి రిజిస్ట్రేషన్ - ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు అధికారుల తూట్లు (ETV Bharat)

రిజిస్ట్రేషన్ అధికారుల తూట్లు: కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది జనవరిలో 1908 నాటి స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల చట్టంలో సవరణలు చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఈ అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లతో ఆస్తి యజమానికి అన్యాయం జరిగిందని, మోసపూరితమైన లావాదేవీ జరిగిందని తేల్చిన తరువాత కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ నిర్ధారించి ఆ దస్తావేజును రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వం చట్టసవరణ చేసింది. అయితే ఈ చట్టసవరణ పాతవాటికి వర్తించదంటూ విజ్ఞప్తులను తోసిపుచ్చి, కోర్టుకు వెళ్లాలని, సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌లు సూచిస్తున్నారని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులకు రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు తూట్లు పొడుస్తున్నారని చెబుతున్నారు.

లోపాన్ని ఆసరా చేసుకొని: ఆస్తి లావాదేవీల దస్తావేజును రద్దు చేయాలంటే సివిల్ కోర్టుకు మాత్రమే గతంలో అధికారం ఉండేది. ఈ ప్రక్రియతో సబ్ రిజిస్ట్రార్లు బాధ్యతగా వ్యవహరించడం లేదని, ఆస్తి యజమానులు అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్​తో బాధితులుగా మారుతున్నారని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. తప్పు చేసిన సబ్ రిజిస్ట్రార్‌లు కోర్టుకు వెళ్లాలని చెబుతూ చట్టంలో ఉన్న లోపాన్ని ఆసరా చేసుకొని మోసగాళ్లకు కొమ్ముకాస్తున్నారన్న విషయం కూటమి ప్రభుత్వ విచారణలో తేలింది.

"డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు చేసే అధికారం కలెక్టర్​కు ఇవ్వడంతో మేం ఆయనను కలిశాం. ఆయన డీఆర్​కు ఇచ్చామన్నారు. డీఆర్​ ఏమో మాకు అధికారం లేదు కోర్టుకు వెళ్లమని చెబుతున్నారు. అన్ని కార్యాలయాల చుట్టూ ఎంత తిరిగినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. సుమారు 16 ఏళ్లు అయింది. ఇప్పటివరకు ఎవరూ ఇది మా భూమి అని వచ్చింది లేదు. ఇప్పుడేమో మా పేరుతో కాకుండా వేరే వాళ్ల పేరుతో భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు." - బాధితులు

డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ల రద్దు కోరుతూ: అక్రమ, డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిందని, తమ ఆస్తిని మరొకరికి హక్కులు బదిలీ చేశారని బాధితులు కోర్టులో ఆధారాలు చూపితేనే అలాంటి ఆస్తుల లావాదేవీలను కోర్టు రద్దుపరిచేది. కానీ ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ల చట్టంలో 21, 22 ఐ సెక్షన్ ను సవరించి 22 Cగా సవరణ చేసింది. దీని ప్రకారం మోసపూరిత, డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్లను రద్దు చేసే అధికారం కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలోని త్రిసభ్య కమిటీకి బదిలీ చేసింది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల మేరకు గతంలో జరిగిన అక్రమ, డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్లను రద్దు కోరుతూ జిల్లా రిజిస్ట్రార్, కలెక్టర్​కు నివేదిక పంపాల్సి ఉంటుందని రెవెన్యూ అధికారులు చెబుతున్నారు.

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