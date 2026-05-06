బీఎస్సీ నర్సింగ్ కాలేజీలో ర్యాగింగ్ కలకలం! - విద్యార్థిని సోదరుడు ఫిర్యాదు చేయడంతో వెలుగులోకి
వరంగల్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీ ఆవరణలోని బీఎస్పీ నర్సింగ్ కాలేజీలో ర్యాగింగ్ - ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన - సీనియర్లు, జూనియర్ల మధ్య ఓ విషయమై వివాహం
Published : May 6, 2026 at 1:19 PM IST
Ragging In BSc Nursing College KMC : వరంగల్లోని కాకతీయ మెడికల్ కళాశాల ఆవరణలోని బీఎస్సీ నర్సింగ్ కాలేజీలో ఇటీవల జరిగిన ర్యాగింగ్ సంబంధిత ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గత శుక్రవారం సమీపంలో బీఎస్సీ నర్సింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ బీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ ఫస్ట్, సెకండ్ సెమిస్టర్ చదువుతున్న విద్యార్థినుల మధ్య విద్యార్థినుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది.
జూనియర్వి మమ్మల్నే డబ్బులు అడుగుతావా? : ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి బస్సు డీజిల్ ఖర్చులు వసూలు చేయాలని జూనియర్ విద్యార్థిని సీనియర్లను ఫోన్ ద్వారా అడిగినందుకు సీనియర్లు ఆమెతో దురుసుగా మాట్లాడారు. ఫోన్ను లాక్కున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జూనియర్వి మమ్మల్నే డబ్బులు అడుగుతావా?, హాస్టల్లో ఫోన్ ఎలా వాడుతున్నావంటూ మాటల పోరు మొదలుపెట్టారు. అలా బాధితురాలి ఫోన్ను సీనియర్లు లాక్కున్నారు. దీంతో ఈ విషయం వివాదాస్పదమైంది.
బాధితురాలి సోదరుడి ఫిర్యాదు : సీనియర్లు, జూనియర్ల మధ్య జరిగిన గొడవ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ విద్యార్థిని సోదరుడికి తెలిసింది. దీంతో తన సోదరికి ఏమైన జరుగుతుందేమోనన్న భయంతో బాధిత విద్యార్థిని సోదరుడు డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (డీఎంఈ) పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ ఫిర్యాదు ముందే కళాశాల ప్రిన్సిపల్ సునీత ఇరు వర్గాలను పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి సమస్యను పరిష్కరించారు. కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ సునీత ఇరు పక్షాలను పిలిచి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి సమస్యను పరిష్కరించారు. డే స్కాలర్లు హాస్టల్లోకి వెళ్లవద్దని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వరంగల్ కలెక్టర్ డా. సత్యశారద కూడా ఈ విషయంపై ప్రిన్సిపల్తో మాట్లాడి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఆరంభంలోనే భయం మొదలు : విద్యార్థుల భవిష్యత్ను నిర్మించే పవిత్ర దేవాలయాలు విద్యాలయాలు. అలాంటి ప్రదేశంలో ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం నిజంగా దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే, భవిష్యత్తుపై కోటి ఆశలతో కళాశాలల్లో చేరతారు విద్యార్థులు. అక్కడి వాతావరణం అందరికీ నిత్యనూతనంగానే ఉంటుంది. స్నేహితులు, ఉపాధ్యాయులు అంతా కొత్తవారే ఉంటారు. దీనికి తోడు ఇంటి నుంచి దూరంగా వచ్చామనే కాస్తంత బెంగ కూడా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే సీనియర్ల ర్యాగింగ్ వారిలో ఆరంభంలో భయం మూటగట్టుకునేలా చేస్తోంది. ర్యాగింగ్ కల్చర్ క్యాంపస్ వాతావరణాన్ని కూడా కలుషితం చేస్తోంది. సున్నిత మనస్కులైన కొంతమంది విద్యార్ధులు ర్యాగింగ్ను తట్టుకోలేరు. అటు తల్లిదండ్రులకూ తమ బాధ చెప్పుకోలేక సతమతమవుతుంటారు. దీంతో ఆత్మహత్యే శరణ్యమని భావిస్తారు. ఫలితంగా ఎంతోమంది విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్తును ర్యాగింగ్ కారణంగా నాశనం చేసుకుంటున్నారు.
ర్యాగింగ్ వల్ల విద్యార్థుల ఆత్మహత్య : ప్రారంభంలో సీనియర్లు, జూనియర్ల మధ్య పరిచయం, సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచేందుకు ప్రారంభమైన ర్యాగింగ్ ప్రస్తుతం అవమానాలు, హింసాత్మక ఘటనలు, మానసిక వేధింపులు, వరకు చేరుకుంది. ఒకప్పుడు ఫ్రెషర్స్ పార్టీ వరకు మాత్రమే పరిమితమైన ర్యాగింగ్ ఇప్పుడు ఏడాదంతా కొనసాగుతూ జూనియర్ విద్యార్థులను నిరంతరం వేధించే స్థాయికి చేరుకుంది. కొంతమంది సీనియర్లు మరీ కఠినంగా వ్యవహరిస్తూ లైంగిక వేధింపులకు కూడా పాల్పడుతున్న ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీంతో ఆత్మాభిమానం చంపుకోలేని ఎంతోమంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. కొందరు మాత్రమే భయాన్ని వీడి తల్లిదండ్రులు, అధ్యాపకులకు విషయాన్ని చెబుతున్నారు. అలాంటి కొద్ది సందర్భంలో మాత్రమే ఈ ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
కాలేజీలు, సంస్థలు చేయవలసినవి :
- ప్రతి కళాశాలలో యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ, స్క్వాడ్ ఏర్పాటు చేయాలి
- ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్, స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉండాలి
- హాస్టల్లో సీసీటీవీ, వార్డెన్ అన్ని వేళలా అందుబాటులో ఉండాలి
- ప్రతి స్టూడెంట్, పేరెంట్ ఆన్లైన్ యాంటీ-ర్యాగింగ్ అండర్టేకింగ్ సమర్పించాలి
- ర్యాగింగ్ జరిగితే వెంటనే బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి.
- స్కూల్ నుంచే అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ పోస్టర్లు, వీడియోలు, సెమినార్లు కల్పించాలి.
- సీనియర్ జూనియర్ హెల్దీ ఇంటరాక్షన్ కోసం మెంటారింగ్ సెల్ ఏర్పాటు చేయాలి.
- ర్యాగింగ్ చేసినట్లు తెలిస్తే కఠినమైన శిక్షలు జైలు, జరిమానా, కాలేజీ నుంచి బహిష్కరణ వంటివి అమలు చేయాలి
ర్యాగింగ్పై ఎన్ఎంసీ పోర్టల్లో కంప్లైంట్ - వెంటనే యాక్షన్
వైద్య విద్యార్థులకు చేదు అనుభవాలు - సీనియర్ల పైశాచికత్వంతో నరకం చూస్తున్న జూనియర్లు!