తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్తగేట్లతో ముస్తాబు - ఈనెల 25న ప్రారంభోత్సవం
కర్ణాటకాంధ్ర జీవనాడికి కొత్తరూపు - పూర్తయిన 33 నూతన క్రస్ట్ గేట్ల బిగింపు ప్రక్రియ - 25న తుంగభద్ర నూతన గేట్ల ప్రారంభోత్సవం - హాజరుకానున్న కర్ణాటక, ఏపీ ముఖ్యమంత్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 7:21 AM IST
Tungabhadra DAM New Gates : కర్ణాటకాంధ్ర జీవనాడి తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్తగేట్లతో ముస్తాబైంది. మూడు రాష్ట్రాల ప్రజల సాగు, తాగు అవసరాలను తీర్చుతున్న జలాశయానికి 33 నూతన క్రస్ట్ గేట్లు బిగించే ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఈ నెల 25న తుంగభద్ర నూతన గేట్ల ప్రారంభోత్సవానికి కర్ణాటక, ఏపీ ముఖ్యమంత్రులు డీకే శివకుమార్, చంద్రబాబు తరలిరానున్నారు.
కర్ణాటక-ఆంధ్రప్రదేశ్ బహుళార్థక సాధక ప్రాజెక్టు తుంగభద్ర జలాశయానికి నూతన గేట్లు బిగించడంతో కొత్త రూపు సంతరించుకుంది. కర్ణాటకలోని బళ్లారి, విజయనగర, కొప్పళ, రాయచూరు జిల్లాలు ఉమ్మడి ఏపీలో అనంతపురం, కర్నూలు, కడప, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల వాసులకు తాగునీరు, సాగునీరు అందిస్తోంది. కర్ణాటకాంధ్ర జీవనాడిగా పేరొందిన ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మించి 73 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఏడాది కిందట జలాశయం 19వ గేటు కొట్టుకుపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందారు.
అనంతరం దానికి నిపుణుల సహాయంతో స్టాప్లాగ్ గేట్ బిగించి నీటి వృథాను ఆపారు. తర్వాత కాలంలో నిపుణుల బృందం సూచన మేరకు 33 పాత క్రస్ట్ గేట్లను తొలగించి కొత్త వాటిని అమర్చారు. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తికావడంతో ఈ ప్రాంత కర్షకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నెల 25న కర్ణాటక, ఏపీ ముఖ్యమంత్రులు డీకే శివకుమార్, చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా మునిరాబాద్ వద్ద గేట్లను లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.
73 ఏళ్లు గడిచినా: విజయనగర జిల్లా హొసపేటె సమీపంలోని మల్లాపుర వద్ద తుంగభద్ర జలాశయానికి 1945 ఫిబ్రవరి 28న పునాది రాయి పడింది. ఈ జలాశయం నిర్మాణానికి మల్లాపుర చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని 54 వేల 452 మందిని వేర్వేరు ప్రాంతాలకు తరలించారు. మొత్తం 86 వేల 293 ఎకరాలను సేకరించారు. జలాశయం నిర్మాణంలో 12 వేల మంది, కాలువల నిర్మాణానికి 38 వేల మంది కలిపి మొత్తం 50 వేల మంది కార్మికులు శ్రమించారు. అప్పటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూడా జలాశయ నిర్మాణాన్ని పరిశీలించారు. 1953లో తుంగభద్ర జలాశయాన్ని ప్రారంభించారు. 73 ఏళ్లు గడిచినా నేటికీ ఎక్కడా పగుళ్లు, లీకులు రాలేదు
తుంగభద్ర జలాశయం ఎడమ వైపున లెఫ్ట్ బ్యాంక్ మెయిన్ కెనాల్ను నిర్మించారు. ఇది 204 కిలో మీటర్ల దూరం వెళ్తూ, కొప్పళ, రాయచూరు జిల్లాలకు సాగు, తాగునీటిని అందిస్తోంది. ఈ కాలువ సామర్థ్యం 4 వేల 100 క్యూసెక్కులు. దీని కింద 2 లక్షల 43 వేల 900 హెక్టార్ల ఆయకట్టు సాగులోకి వచ్చింది. కుడివైపున కుడి ఎగువ కాలువ సున్నా కిలోమీటర్ల నుంచి ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా బొమ్మనహాళ్ వరకు 105.43 కిలో మీటర్ల మేర ఉంటుంది. ఈ కాలువ సామర్థ్యం 4 వేల క్యూసెక్కులు.
పడమటి కనుమల్లో కురిసే వర్షాలే ఆధారం: కర్ణాటకలో 80 వేల 908 హెక్టార్లు, ఏపీలో 76 వేల 937 హెక్టార్ల ఆయకట్టు దీని కింద సాగులోకి వస్తుంది. కుడి దిగువ కాలువ సున్నా కిలో మీటర్ల నుంచి కర్నూలు జిల్లా సరిహద్దు వరకు 250 కిలో మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కర్నూలు-కడప కాలువగా ఆ జిల్లాల్లో సాగు, తాగునీటిని అందిస్తోంది. దీని కింద కర్ణాటకలో 37 వేల 503 హెక్టార్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 63 వేల 522 హెక్టార్ల ఆయకట్టు సాగులో ఉంది. మొత్తంగా జలాశయం పరిధిలోకి కర్ణాటకలో 9 లక్షల 26 వేల 824 ఎకరాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 7 లక్షల 20 వేల 54 ఎకరాలు, తెలంగాణలో 87 వేల ఎకరాల స్థిరీకరించిన ఆయకట్టు ఉంది.
తుంగభద్ర జలాశయానికి పడమటి కనుమల్లో కురిసే వర్షాలే ఆధారం. ఏడాదిలో మొత్తం 230 టీఎంసీల వరద నీరు ఈ ప్రాజెక్టుకు వస్తుందని అంచనా. ఈ వరద నీటిలో కర్ణాటక 138.99 టీఎంసీలు, ఉమ్మడి ఏపీ 73.01 టీఎంసీలు కలిపి మొత్తం 212 టీఎంసీలు ఉపయోగించు కోవచ్చు. 18 టీఎంసీలు ఆవిరి, వృథా కింద లెక్కగట్టారు. తుంగభద్ర జలాశయం సామర్థ్యం 16 వందల 33 అడుగులు, 133 టీఎంసీలు. అయితే ప్రస్తుతం 104 టీఎంసీలకు సామర్థ్యం పడిపోయింది. సుమారు 29 టీఎంసీల పరిధి మేర పూడిక పేరుకుపోయింది.
తుంగభద్ర డ్యాంకు 7 దశాబ్దాలకుపైగా చరిత్ర - త్వరలోనే అందుబాటులోకి కొత్త గేట్లు
సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - వెంటనే ఆ కుటుంబాలను తరలించాలని ఆదేశం