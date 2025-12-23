ETV Bharat / state

హనుమంతుని స్ఫూర్తి - అడవి, వన్యప్రాణులను కాపాడేలా 'హనుమాన్​'

ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇప్పటికే గవర్నింగ్ బాడీ ఏర్పాటు - AI సహాయంతో వన్యప్రాణులను కాపాడేందుకు ఆంబులెన్స్‌లు, రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లు - ఏనుగుల దాడుల నివారణకు ప్రాజెక్టు

PROJECT HANUMAN ANDHRA PRADESH (ETV)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 23, 2025

Updated : December 23, 2025 at 3:55 PM IST

Project Hanuman Andhra Pradesh : అడవి, మనిషి వేరు వేరు కాదు. అడవిని కాపాడుకుంటేనే మనిషికి మనుగడ. ఈ సూత్రాన్ని చాలా గట్టిగా నమ్ముతారు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్. అందుకే అత్యంత కీలకమైన పర్యావరణ, అటవీ శాఖల బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. కేవలం ఆ బాధ్యతలు తీసుకుని వదిలేయడం కాదు. పర్యావరణానికి, అడవులకు తన వంతుగా ఏం చేయగలరో అన్నీ చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే హనుమాన్ పేరిట ఎంతో కీలకమైన ప్రాజెక్టును మొదలు పెట్టారు. మనుషుల వల్ల జంతువులకు, జంతువుల వల్ల మనుషులకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా చూడడమే ఈ ప్రాజెక్టు ఉద్దేశం. మరి ఈ హనుమాన్ ద్వారా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టనున్నారు? అసలు ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యాలేంటి? పవన్ ప్లాన్ ఏంటి? ఇవన్నీ వివరంగా తెలుసుకుందాం.

ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్‌కు శ్రీకారం : ఇలాంటి ఘటనలు కొత్తేమీ కాదు. అటవీ ప్రాంతాలను ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాల్లో తరచూ ఇలాంటి వార్తలు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. అడవుల విస్తీర్ణం క్రమంగా తగ్గుతుంటే వన్యప్రాణులు మాత్రం ఎక్కడికి పోతాయి. ఆహారం కోసం ఊళ్లు, పొలాల మీద పడుతున్నాయి. పులులు కూడా ఇలాగే దాడి చేసి మేకలు, కోళ్లను తినేస్తున్నాయి. ఎవరైనా అడ్డు వస్తే దాడులు చేస్తున్నాయి. తిండి కోసం అవి ఇలా యుద్ధమే చేయాల్సి వస్తోంది. ఇలా ఆహారం కోసం జనావాసాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మనుషులతో ఘర్షణ జరుగుతోంది. కొన్ని ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి లేదా గాయపడుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు మనుషులూ గాయపడడం, మృత్యువాత పడడం కూడా జరుగుతోంది. రోజురోజుకీ ఈ ఘర్షణ పెరుగుతోంది. ఇకపై ఇలాంటివి జరగకూడదని సంకల్పించుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అందుకోసం ఓ ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్‌కు శ్రీకారం చుట్టారు.

హనుమంతుని స్ఫూర్తి - అడవి, వన్యప్రాణులను కాపాడేలా 'హనుమాన్​' (ETV)

ప్రాజెక్టు H.A.N.U.M.A.N! : వన్యప్రాణులకు, మనుషులకు మధ్య ఎలాంటి యుద్ధ వాతావరణం కనిపించకూడదు. వాటి వల్ల మనుషులకు, మనుషుల వల్ల వాటికి ఎలాంటి ప్రాణాపాయం ఉండకూడదు. ఈ లక్ష్యాలతోనే రూపు దిద్దుకుంది H.A.N.U.M.A.N ప్రాజెక్టు. (Healing and Nurturing Units for Monitoring, Aid & Nursing of Wildlife). పర్యావరణ, అటవీశాఖ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్న డిప్యుటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ఈ ప్రాజెక్టుపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. హనుమంతుని స్ఫూర్తితోనే ఆ పేరు పెట్టారు. అడవి , వన్యప్రాణులను కంటికిరెప్పలా కాపాడడమే ప్రాజెక్టు ఉద్దేశం. ఇందుకోసం ఆవిష్కరణలు, సత్వర స్పందన వ్యవస్థ, మానవ వనరులను సిద్ధం చేసుకోవాలని ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్టు కోసం సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ టెక్నాలజీని వాడనున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యూమన్-వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ ఫ్లిక్ట్ మిటిగేషన్ ఫౌండేషన్ : ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇప్పటికే గవర్నింగ్ బాడీ ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యూమన్-వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ ఫ్లిక్ట్ మిటిగేషన్ ఫౌండేషన్ అని నామకరణం చేశారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఛైర్‌పర్సన్ గా నియమితులయ్యారు. అటవీ శాఖ కార్యదర్శి సహా మొత్తం 18 మంది సభ్యులతో ఈ ఫౌండేషన్‌ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు అటవీశాఖ కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించి అడవిని, నదులను, వన్యప్రాణులను కాపాడుకోవాలి అనేది డిప్యుటీ సీఎం పవన్ ఆకాంక్ష. అందుకే ఆయనే ప్రత్యేకంగా చొరవ చూపించి మరీ ఈ ప్రాజెక్టుపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పటికే అధికారులు ఉపముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చారు. తరవాతే పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇటీవల కలెక్టర్ల సదస్సులోనూ ఇందుకు సంబంధించిన చర్చ రాగా కాంతిలాల్ దండే సమాధానం ఇచ్చారు.

AI సహాయంతో : ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా AI సహాయంతో వన్యప్రాణులను కాపాడేందుకు ఆంబులెన్స్‌లు, రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఏనుగులు, మనుషుల మధ్య ఘర్షణలు తగ్గించడంపై శ్రద్ధ పెట్టనున్నారు. ఇందుకోసం డ్రోన్స్, హెచ్చరికలు జారీ చేసే స్మార్ట్ అప్లికేషన్స్, మొబైల్ రెస్క్యూ యూనిట్స్ అందుబాటులోకి రానున్నాయి. తనకు ఎంతో ఇష్టమైన హనుమాన్‌ పేరునే సూచించి ఈ ప్రాజెక్టుకు నామకరణం చేశారు. అంతే కాదు. క్షేత్రస్థాయిలో సమర్థంగా అమలు చేసేందుకు పంచాయతీ రాజ్‌తో పాటు వ్యవసాయం, ఉద్యానవన శాఖలతో సమన్వయం చేసుకోవాలని పవన్ సూచించారు.

ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు తలకెత్తుకోవడం అంత ఆషామాషీ కాదు. అడవితో ముడిపడిన విషయం. ఆచితూచి అడుగులు వేయాలి. తగ్గట్టుగానే హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ రూపకల్పన చేశారు. ఉపముఖ్య మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాలతో అధికారులు అన్ని విధాలుగా అధ్యయనం చేసి కీలక అంశాలు ఇందులో పొందుపరిచారు. మరి ఈ ప్రాజెక్టు అమలు ఎలా ఉండనుంది? వేటిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టనున్నారు?

సోలార్‌ ఆధారంగా సైరన్స్ : ఈ డిసెంబర్ 9వ తేదీన ఈ ప్రాజెక్టును అధికారికంగా డిప్యుటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన బ్రౌచర్ ఆధారంగా చూస్తే హనుమాన్ ప్రాజెక్టులో 4 కీలక అంశాలున్నాయి. మొదటిది అప్లికేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్. ఇందులో భాగంగా AI టెక్నాలజీ వినియోగించనున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో వన్యప్రాణుల కదలికలు పర్యవేక్షించేందుకు వర్చువల్ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అంటే ఎప్పుడైనా జంతువులు జనావాసాల్లోకి, పంట పొలాల్లోకి వచ్చినప్పుడు సైరన్స్ మోగే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ఇవి సోలార్‌ ఆధారంగా పని చేస్తాయి. అలానే జంతువుల దాడిలో ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు పరిహారం అందించడం ఆలస్యమవుతోంది. ఈ సమస్య రాకుండా ప్రత్యేకంగా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మొబైల్ అప్లికేషన్‌ సిద్ధం చేస్తారు. వీటి ద్వారా పరిహారాలు త్వరగా అందుతాయి. అయితే ఈ యాప్ ఇంకా అభివృద్ధి దశలో ఉంది. వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి పూర్తి చేయాలని పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు.

రెండో కీలకమైన అంశం వన్యప్రాణుల సంరక్షణ, వైద్యం. ఇందులో భాగంగానే అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తారు. పొరపాటున ఏదైనా ఘర్షణలో జంతువులు గాయపడితే వెంటనే వైద్యం అందించేందుకు వసతులు కల్పిస్తారు. అదే సమయంలో రీహాబిలిటేషన్ కూడా ఉంటుంది. సరైన విధంగా వాటిని సంరక్షించి మళ్లీ అడవిలోకి వదిలేంత వరకూ అధికారులదే బాధ్యత. రాష్ట్ర, జిల్లా, స్థానిక స్థాయుల్లో కమిటీలు ఏర్పాటు మూడో ప్రధాన అంశం. పాముల వల్ల ఎవరికీ హాని కలగకుండా, వాటికి మనుషుల కారణంగా హాని లేకుండా చూసేందుకు గ్రామానికో సర్ప మిత్ర ఏర్పాటు చేయనున్నారు. నాలుగో ముఖ్యమైన అంశం ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్. అంటే వన్య ప్రాణుల రక్షణ , వైద్యం అందించేందుకు మొబైల్ ఆంబులెన్స్‌ల ఏర్పాటు, రెస్క్యూకు సంబంధించిన వసతులను కల్పించడం, కోతులపై దాడులు చేయకుండా కాపాడటం. ఇవన్నీ హనుమాన్‌ ప్రాజెక్టు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలు.

ఏనుగుల బెడద తప్పించేందుకు చర్యలు : ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ వాహనాలలో ప్రాథమిక వైద్యానికి అవసరమైన పరికరాలన్నీ ఉంటాయి. డ్రోన్స్, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, జీపీఎస్, నైట్ విజన్ అన్నీ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు. అయితే ఉత్తర, దక్షిణ ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో ఏనుగులు, పులులు, చిరుతలతో పాటు పాములు, కోతులు, అడవిపందులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఎలుగుబంట్లు ఎక్కువ. ఈ ప్రాంతాల్లోనే మనుషులు, జంతువుల మధ్య ఘర్షణలు తలెత్తుతున్నాయి. టెక్నికల్‌గా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ హాట్‌స్పాట్‌లు. ఇక ఏనుగుల విధ్వంసం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. 2021 నుంచి ఇప్పటి వరకూ కుప్పం, పలమనేరు, చిత్తూరు ప్రాంతాల్లో ఏనుగుల దాడుల్లో సుమారుగా 23 మంది చనిపోయినట్టు అంచనా. 4 వేల ఎకరాల్లో పంటలు ధ్వంసమయ్యాయి. అందుకే ఈ ఏనుగుల బెడదను తప్పించేందుకు ప్రత్యేకంగా చర్యలు చేపడుతున్నారు.

శాశ్వత పరిష్కారం! : పంటలను ఏనుగులు పాడు చేసిన ప్రతిసారీ ప్రభుత్వం అందుకు పరిహారం చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఇందుకోసం కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. అందుకే ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలని భావించారు డిప్యుటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్. ప్రత్యేక చొరవతో కర్ణాటక, తమిళనాడు నుంచి 4కుంకీ ఏనుగులను తెప్పించారు. వీటి సంరక్షణ కోసం పలమనేరులో 20 ఎకరాల స్థలం కేటాయించారు. మదపుటేనుగులను ఇవి తరిమికొడతాయి. తద్వారా తరచూ మనుషులు, ఏనుగుల మధ్య జరిగే ఘర్షణలను తగ్గించవచ్చని పవన్ భావిస్తున్నారు. అన్నమయ్య, తిరుపతి జిల్లాల్లోనూ కుంకీ ఏనుగులు పొలాలపై దాడులు చేస్తున్న ఏనుగులను తరిమికొట్టి క్రమంగా అడవుల్లోకి పంపేందుకు సహకరిస్తాయి. ఇప్పటికే ఈ క్యాంప్‌ను సందర్శించిన పవన్ కల్యాణ్ మావటీలకు వ్యక్తిగతంగా 50 వేల రూపాయల నగదు అందజేశారు.

రేడియో కాలర్స్ ఏర్పాటు : చిత్తూరు జిల్లాలో ఎక్కువగా మామిడి పంట వేసినప్పుడు ఏనుగులు దాడులు అధికమవుతున్నాయి. ఇదే విషయం అధికారులు చాలా సందర్భాల్లో గుర్తించారు. పైగా ఈ సమయంలోనే రైతులకు ఎక్కువ మొత్తంలో నష్టాలు వస్తున్నాయి. అందుకే ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసే విధంగా రైతులను ప్రోత్సహించే దిశగా కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. తద్వారా పంట నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఐతే ఇది చెప్పినంత సులభం కాదు. ఆల్టర్నేటివ్ పంటలు వేసినప్పుడు రైతుల ఆదాయంపై అంచనాలు ఉండాలి. అందుకే దీనిపైనా ఫోకస్ పెట్టాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ అధికారులకు సూచించారు. మామిడి పంటకు బదులుగా తేనెటీగల పెంపకంపై దృష్టి సారించాలన్న ప్రతిపాదనలున్నాయి. ఇక ఏనుగులను ట్రాక్ చేసి సరైన విధంగా వాటిని అడవిలోకి పంపేందుకు రేడియో కాలర్స్ అమర్చేందుకు కేంద్రప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చింది. ఈ మేరకు ఎక్కడైతే ఏనుగుల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాలపై అధికారులు దృష్టి పెట్టనున్నారు .

నిజానికి ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యాలన్నీ గొప్పవే. సరైన విధంగా అమలు జరిగితే వన్య ప్రాణులతో పాటు ఇటు పంట పొలాలను, ప్రాణాలను కాపాడుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. కాకపోతే కొన్ని సవాళ్లూ లేకపోలేదు. వేటగాళ్ల నుంచి జంతువులను కాపాడుకోవడం అత్యంత కీలకం. ఈ విషయంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో అడ్డుకట్ట వేయడం సాధ్యం కావడం లేదు. అయితే డిప్యుటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ మాత్రం ఈ అంశంపై చాలా సీరియస్‌గా ఉన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వన్య ప్రాణులకు హాని కలగకూడదన్న సంకల్పంతో ఉన్నారు. డివిజన్‌కు ఓ ఆంబులెన్స్ ఏర్పాటు, ప్రత్యేక బృందాలతో నిఘా లాంటి చర్యలతో అడవిని, జంతువులను కాపాడుకోవాలని భావిస్తున్నారు.

