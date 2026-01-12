ఏడాది పొడవునా పండగలు - ఆచార సంప్రదాయాలు కాపాడుతున్న గిరిజనులు
గిరిజన ప్రాంతాల్లో నెల రోజుల పాటు సంక్రాంతి - ఫిబ్రవరిలో చీపుర్ల పండగ - ఏప్రిల్, మే నెలలో ఇటుకల పండగ - ప్రతి పండగ వెనుకా శాస్త్రీయతతోపాటు సామాజిక కోణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
January 12, 2026
Manyam Festival Traditions: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో మన్యం ఆహ్లాదకర వాతావరణం, ప్రశాంతతకు నిలయంగా వెలుగొందుతోంది. ఇక్కడ కొండల మధ్య జీవనం సాగిస్తున్న ఆదివాసీ గిరిజనులు సంప్రదాయాలకు పెద్దపీట వేస్తూ జీవిస్తారు. సాధారణంగా హిందూ పండగలంటే వినాయకచవితి, దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి, శివరాత్రి, ఉగాది వంటివే మనకు గుర్తుకొస్తాయి. మన్యంలో పండగలు నిర్వహించే తీరు భిన్నంగా ఉంటుంది. గిరిజనులు ఏడాది పొడవునా ఏదో ఒక పండగ నిర్వహిస్తూ వారి ఆచార సంప్రదాయాలను కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు.
సంక్రాంతి పండగ నెల రోజులు: జనవరిలో వచ్చే సంక్రాంతి పండగ మనకు మూడు రోజుల్లో ముగుస్తుంది. కానీ గిరిజన ప్రాంతాల్లో దీన్ని నెల రోజులపాటు నిర్వహిస్తారు. సంప్రదాయ థింసా నృత్యాలతో సందడి చేస్తుంటారు. ఫిబ్రవరిలో చీపుర్ల పండగ నిర్వహిస్తారు. అడవుల్లో చీపుర్ల సేకరణకు వెళ్లే ముందు దీన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇదీ నెల రోజుల పాటు ఉంటుంది. ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఇటుకుల పండగ చేస్తారు.
ఆ నెల రోజులూ గిరిజనులంతా అమితానందోత్సాహాలతో ఉంటారు. ఈ సమయంలో వారు పనులకు వెళ్లరు. మగవారు మాత్రం అడవుల్లో వేటకు వెళ్తారు. మహిళలు తాచేరు వసూలు చేస్తూ సందడి చేస్తారు. ఆగస్టు నెలలో కొర్ర కొత్త వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. పంటలకు తెగుళ్లు రాకుండా జోల్డా పండగ, కోతలు పూర్తయ్యాక శీతాలు వేడుక నిర్వహిస్తుంటారు. ఊరు దోషం పండగను నిత్యం చేస్తూనే ఉంటారు. ఇవే కాక సంక్రాంతి నుంచి గిరిజన గ్రామాల్లో గ్రామ దేవతల జాతరలు జరుగుతుంటాయి. ఇలా ప్రతి గ్రామంలోనూ ఇవి నిర్వహిస్తారు.
వినూత్నంగా హోలీ: తాజంగిలో హోలీ వేడుకలను సంప్రదాయ బద్ధంగా నిర్వహిస్తారు. ఇందుకోసం సుమారు 70 అడుగుల ఎత్తున కట్టెలతో భారీ హోలీ శిఖరాన్ని నిర్మిస్తారు. దానిపై ఓ ఎర్రటి జెండాను కడతారు. హోలీ రోజున తెల్లవారుజామున ఈ కట్టెల శిఖరాన్ని కాలుస్తారు. శిఖరాగ్రంలో ఉన్న జెండా ఎటువైపు పడుతుందో ఆ దిక్కున ఆ సంవత్సరం బాగా పంటలు బాగా పండి గ్రామం సుభిక్షంగా ఉంటుందని గిరిజనుల నమ్మతుంటారు. ఆ జెండా కింద పడుతున్నప్పుడు పట్టుకున్న వ్యక్తికి అదృష్టం వరిస్తుందన్న నమ్మకం వారిలో ఉంది. ఇతన్ని గ్రామంలోని శ్రీకృష్ణుని ఆలయం వరకూ ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి సత్కరిస్తారు.
మూడేళ్లకోసారి భక్తిశ్రద్ధలతో రామడోలి: చింతపల్లి మండలం తాజంగికి భిన్నప్రాంతాల సమాహారంగా పేరుంది. ఒడిశా నుంచి వలస వచ్చిన వీరు ఇప్పటికీ సంప్రదాయ పండగలను ఏటా ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఇందులో ప్రధానమైనది రామడోలి. మూడేళ్లకోసారి భక్తిశ్రద్ధలతో వినూత్నంగా నిర్వహిస్తారు. అవతార పురుషుడైన శ్రీరాముడిని తలచుకుంటూ మంచి పరిపాలన, పాడి పంటలు, ఆయురారోగ్యాలు కలిగించాలని ఆ భగవంతునిని ప్రార్థిస్తూ ఈ వేడుకలు చేస్తారు. గ్రామస్థులంతా బంధువులను ఆహ్వానించి మర్యాదలు చేస్తారు.
శాస్త్రీయతతోపాటు సామాజిక కోణాలు: గిరిజనులు సంప్రదాయ బద్ధంగా నిర్వహించే ప్రతి పండగ వెనుకా శాస్త్రీయతతోపాటు సామాజిక కోణాలు దాగి ఉన్నాయి. సంక్రాంతి తర్వాత నుంచి నిర్వహించే గ్రామదేవతల జాతరల వెనుక బలమైన కారణమే ఉంది. యుక్తవయసు వచ్చిన గిరిజన యువతీ యువకులు ఈ జాతర్లలో ఒకరినొకరు చూసుకునే అవకాశం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో పూర్వీకులు జాతరలు ఏర్పాటు చేశారు. జాతర్లలో ఒకరికొకరు ఇష్టపడితే పెద్దల అంగీకారంతో అదే గ్రామదేవత సన్నిధిలో వివాహం చేసే ఆచారం ఇప్పటికీ ఉంది. ఇలా సంప్రదాయానికి సామాజికను జత చేస్తూ గిరిజనలు ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నారు.
