టైర్లలో పరిమితికి పెంచి గాలి నింపుతున్నారా - అయితే జాగ్రత్త!
పరిమితికి మించి గాలి పెడితే ఒత్తిడి పెరిగి ప్రమాదం - టైరు కొనుగోలు చేసే సమయంలో దాని తయారీ సంవత్సరం తెలుసుకోవడం ముఖ్యం - కారు ఇంజిన్ వద్ద మంటలకు వైరింగ్ లోపమే కారణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 1:26 PM IST
Accidents Happening Due To Pressure In Tyres : ఒక మనిషికి జీవితకాలం ఉన్నట్లే ప్రతి టైరుకు కూడా 3 నుంచి 4 సంవత్సరాల వరకు జీవితకాలం ఉంటుంది. తర్వాత అది గట్టి పడుతుంది. టైరులో పరిమితికి మించి గాలి పెడితే ప్రయాణ సమయాల్లో అనుకోకుండా టైరు గోతుల్లో పడినప్పుడు దాని మీద ఒత్తిడి మరింత పెరుగుతుంది. అది టైరులో ఉన్న తాళ్లు, ఇనుప వైర్లు విరిగిపోయేలా కూడా చేస్తుంది. టైరు భాగంలో ఎక్కడైనా అరిగిపోయినా, పగిలినా ఒత్తిడి ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చి టైరు పగిలిపోతుంది. టైరు వేడెక్కి పగలడం అనేది అపోహేనని, వేడెక్కిపోయిన జాతీయ రహదారులపై ఆగకుండా వెళితే అరిగిపోయిన టైర్లు పేలిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని చెబుతున్నారు.
జాగ్రత్త అవసరం: కృష్ణా జిల్లాలో వేసవి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. టైర్లు పేలిపోవడం, కార్లు కాలిపోవడం వంటి ఘటనలు ఎన్నో చోటు చేసుకుంటున్నాయి. వాహనాలపై సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వలనే ఇటువంటి సంఘటనలు జరుగుతుంటాయని మోటారు రంగ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఎండలు కొంతమేర కార్లపై ప్రభావితం చూపినా యజమాని పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పాత టైర్లతోనే ప్రమాదం :
- టైరు కొనుగోలు చేసే సమయంలో దాని తయారీ సంవత్సరం ఎప్పుడో చూసుకోవాలి.
- మార్కెట్లో రీబటన్ వేసిన వాటిని సెకండ్హ్యాండ్లో అమ్ముతుంటారు. ఇవి కొనేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- నాసిరకమైన టైర్లు కొనుగోలు చేయకపోవడమే మంచిది.
జరిగిన ప్రమాదాలు:
- ఇటీవల అజిత్సింగ్నగర్ పై వంతెన మీద వెళుతున్న ఆర్టీసీ బస్సు టైరు అకస్మాత్తుగా పేలిపోయింది. అప్పుడు బస్సు వేగం తక్కువగా ఉండడంతో డ్రైవర్ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడంతో పెను ప్రమాదమే తప్పింది.
- బెంజిసర్కిల్ వద్ద వారం రోజుల క్రితం ఆన్లో ఉన్న ఒక కారు ఇంజిన్ నుంచి ఒక్కసారిగా పొగలు వచ్చాయి. వెంటనే డ్రైవరు కిందకు దిగి బానెట్ ఎత్తి చూసేలోగా మంటలు వ్యాపించాయి.
మంటలకి కారణం వైరింగ్ లోపమే : కారు ఇంజిన్ వద్ద మంటలు వస్తున్నాయంటే దానికి కారణం వైరింగ్ లోపాలే అంటున్నారు. కారుకు అవసరమైన ఉపకరణాలు అన్నింటినీ కంపెనీలు బిగించి ఇస్తాయి. కానీ చాలా మంది వాటిని తొలగించి కొత్త హారన్, ఎల్ఈడీ లైట్లు వంటివి అదనంగా పెట్టుకుంటారు. ఆ క్రమంలో కంపెనీ ఇచ్చిన వైరింగ్ను కట్ చేయడం వల్ల మాత్రమే సమస్య మొదలవుతుంది. ఉపకరణాలకు తగ్గట్టుగానే కంపెనీ బ్యాటరీ కెపాసిటీని ఇస్తారు. అదనంగా బిగించే వాటితో బ్యాటరీపై మరింత భారం పడి వైరింగ్ వేడెక్కుతుంది. దీనికి వేసవి ఎండలు తోడై, ప్లాస్టిక్ తొడుగు నెమ్మదిగా కరిగిపోయి షార్ట్ సర్క్యూట్ వంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.
కారులో పొగలు రాగానే : కారు ఇంజిన్లో నుంచి పొగలు రాగానే చాలా మంది కంగారు పడి, కారును వదిలేసి దూరంగా వెళ్లిపోతారు. ఆ సమయంలో ఏ మాత్రం కంగారుపడకుండా బానెట్ ఎత్తి బ్యాటరీ వైర్లను తప్పించాలి. వెంటనే కాలుతున్న వైర్లపై నీరు లేదా ఇసుక చల్లి ఆర్పివేయాలి. ఎంత ప్రయత్నించినా ఒక్కోసారి ఎలక్ట్రికల్ లోపంతో తలుపులు తెరుచుకోవు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో అద్దాలు ధ్వంసం చేసి బయటకు రావాలి. బానెట్ను బలవంతంగా పైకి లేపి బ్యాటరీ వైరింగ్ను తప్పించాలి.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :
- ఒకవేళ వాటర్ సర్వీసింగ్ చేయిస్తే వైరింగ్లో ఏమాత్రం నీరు లేకుండా బ్లోయర్తో నీరు ఆరిపోయేలా చేయాలి. ఆ తర్వాత మాత్రమే ఇంజిన్ ఆన్ చేయాలి.
- కారులో కంపెనీ ఇచ్చినవి కాకుండా అదనపు ఉపకరణాలు బిగించేప్పుడు పరిమితి మించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- వైరింగ్ను కట్ చేస్తే మాత్రం దానికి ఇన్సులేషన్ టేపు సక్రమంగా వేయాలి.
- వారానికి ఒక సారి ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్, ఇంజిన్ గమనించాలి.
- ద్విచక్రవాహనాలకు కూడా ఇదే విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎండలో పెట్టకుండా నీడలో పెట్టుకుంటే మేలు.
