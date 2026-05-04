పిల్లలూ ఆ పాత బావుల వైపు వెళ్లకండి - నడుము చుట్టూ ట్యూబ్​లు ధరించండి

రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న అధిక ఉష్ణోగ్రతలు - వేసవి సెలవుల్లో ఉపశమనం కోసం బావులు, స్విమ్మింగ్​ పూల్స్​కు చేరుతున్న చిన్నారులు - ఈత సరదా సమయాల్లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచనలు

Follow Precautions while Swimming (ETV Bharat)
Published : May 4, 2026 at 2:40 PM IST

Follow Precautions while Swimming : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. విద్యార్థులకు వేసవి సెలవులు ఉండటంతో ఎండల నుంచి ఉపశమనం కోసం స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా ఈత నేర్చుకోవడానికి బావులు, జలాశయాలు, కుంటలు, చెరువుల చెంతకు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిన్నారుల ఈత సరదా కొన్నిసార్లు వారి ఇంట విషాదాన్ని మిగుల్చుతోంది. ఈతకు వెళ్లి మృత్యుఒడికి చేరిన పలు ఘటనలు ప్రతి ఏడాది జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నీట మునిగే సమయాల్లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :

  • నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలో అనూష తన పిల్లలకు ఈత నేర్పించేందుకు వెళ్లి అనూహ్యంగా మృతి చెందిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీంతో తన ఇద్దరు పిల్లలు అనాథలుగా మారారు.
  • సూర్యాపేట జిల్లా పెన్​పహాడ్​ మండలం మాచారం శివారు రాజీవ్​నగర్​లో గడ్డం పెద్ద సంజీవ రెడ్డి తమ మనవడు, మనవరాలికి గ్రామ శివారులోని బావి వద్ద ఈత నేర్పించేందుకు వెళ్లి నీటిలో మునిగి మృతి చెందారు.

ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి :

  • పాడుపడిన, లోతైన బావులు, చెరువులు, కుంటల పరిసరాల్లోకి వెళ్లకండి.
  • పిల్లలు సరదాగా నీటిలో దిగే సమయాల్లో ఈత వచ్చిన పెద్దలు వారిని పర్యవేక్షించాలి.
  • ఈత నేర్చుకునే సమయాల్లో నడుము చుట్టూ ఉండే ట్యూబ్​లు ధరించడం ఉత్తమం.
  • ట్యూబ్​ను ధరించినప్పటికీ నడుముకు తాడుకట్టి ఆ తాడును బయట చెట్టు, స్తంభం తదితరాలకు పటిష్ఠంగా ఉండేలా జత చేయాలి.
  • సరదా కోసం ఒకరినొకరు ముంచుకోవడం లాంటి ఆటలు ఆడకపోవడం మంచిది.
  • బావుల్లో మునిగే ముందు దానిలోని మోటార్​కు విద్యుత్తు కనెక్షన్​ తొలగించి దిగాలి.
  • వేసవి సెలవులు కావడంతో పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రులు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
  • చిన్నారులను ఒంటరిగా ఎక్కడికి పంపించవద్దు. సాధ్యమైనంత వరకు మన పర్యవేక్షణ వారిపై నిరంతరం ఉండేలా చూసుకోవాలి.

పిల్లలు సరదాగా నీటిలో దిగే సమయాల్లో ఈత వచ్చిన పెద్దలు పర్యవేక్షించాలి. ఈత నేర్చుకునే సమయాల్లో నడుము చుట్టూ ఉండే బెండ్​ ధరించడం వల్ల తొందరగా స్విమ్మింగ్​ నేర్చుకోవచ్చు. బావుల్లో మునిగే ముందు మోటార్​కు విద్యుత్తు కనెక్షన్​ తీసేసి దిగాలి. పిల్లలు ఈత నేర్చుకుంటున్న సమయంలో సాధ్యమైనంత వరకు పెద్దలు పర్యవేక్షణ చేయాలి'' - క్రాంతి కుమార్​, తుంగతుర్తి ఎస్సై

పూల్​ వద్ద లైవ్​గార్డ్స్​ ఏర్పాటు : రాష్ట్రంలో ఈతకొలనులు (స్విమ్మింగ్​ పూల్స్​) చాలా ఉండగా, అనేక ప్రాంతాల్లో వాటి​ నిర్వహణలో పూర్తి స్థాయి నిబంధనలు పాటించడం లేదనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. దాని పరిశుభ్రత, నీటి శుద్ధీకరణతో పాటు ప్రమాదాలకు అవకాశం లేకుండా సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని నిబంధనలు ఉన్నాయి. అయితే వీటిని పాటిస్తున్నట్లు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు.

పూల్​ నిర్వహకులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • స్విమ్మింగ్​ పూల్​ లోతు ఒకవైపు 3 అడుగులు, మరోవైపు అత్యధికంగా 5.5 అడుగులు మాత్రమే ఉండాలి.
  • చర్మ సంబంధిత, ఇతర వ్యాధులు రాకుండా ప్రమాణాల మేరకు స్విమ్మింగ్​పూల్​లోని నీటిని ఆధునిక పరికరాల సహాయంతో నిరంతరం శుద్ధి చేయాలి.
  • స్విమ్మింగ్​ పూల్​లో ప్రమాదాల బారిన పడకుండా నిబంధనలతో కూడిన బోర్డు లేదా ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేసి అవగాహన కల్పించాలి.
  • లైఫ్​ జాకెట్లు ధరించిన ఇద్దరు లైవ్​గార్డులు నిరంతర పర్యవేక్షణ చేయాలి.

