పిల్లలూ ఆ పాత బావుల వైపు వెళ్లకండి - నడుము చుట్టూ ట్యూబ్లు ధరించండి
రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న అధిక ఉష్ణోగ్రతలు - వేసవి సెలవుల్లో ఉపశమనం కోసం బావులు, స్విమ్మింగ్ పూల్స్కు చేరుతున్న చిన్నారులు - ఈత సరదా సమయాల్లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచనలు
Published : May 4, 2026 at 2:40 PM IST
Follow Precautions while Swimming : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. విద్యార్థులకు వేసవి సెలవులు ఉండటంతో ఎండల నుంచి ఉపశమనం కోసం స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా ఈత నేర్చుకోవడానికి బావులు, జలాశయాలు, కుంటలు, చెరువుల చెంతకు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిన్నారుల ఈత సరదా కొన్నిసార్లు వారి ఇంట విషాదాన్ని మిగుల్చుతోంది. ఈతకు వెళ్లి మృత్యుఒడికి చేరిన పలు ఘటనలు ప్రతి ఏడాది జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నీట మునిగే సమయాల్లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో అనూష తన పిల్లలకు ఈత నేర్పించేందుకు వెళ్లి అనూహ్యంగా మృతి చెందిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీంతో తన ఇద్దరు పిల్లలు అనాథలుగా మారారు.
- సూర్యాపేట జిల్లా పెన్పహాడ్ మండలం మాచారం శివారు రాజీవ్నగర్లో గడ్డం పెద్ద సంజీవ రెడ్డి తమ మనవడు, మనవరాలికి గ్రామ శివారులోని బావి వద్ద ఈత నేర్పించేందుకు వెళ్లి నీటిలో మునిగి మృతి చెందారు.
ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి :
- పాడుపడిన, లోతైన బావులు, చెరువులు, కుంటల పరిసరాల్లోకి వెళ్లకండి.
- పిల్లలు సరదాగా నీటిలో దిగే సమయాల్లో ఈత వచ్చిన పెద్దలు వారిని పర్యవేక్షించాలి.
- ఈత నేర్చుకునే సమయాల్లో నడుము చుట్టూ ఉండే ట్యూబ్లు ధరించడం ఉత్తమం.
- ట్యూబ్ను ధరించినప్పటికీ నడుముకు తాడుకట్టి ఆ తాడును బయట చెట్టు, స్తంభం తదితరాలకు పటిష్ఠంగా ఉండేలా జత చేయాలి.
- సరదా కోసం ఒకరినొకరు ముంచుకోవడం లాంటి ఆటలు ఆడకపోవడం మంచిది.
- బావుల్లో మునిగే ముందు దానిలోని మోటార్కు విద్యుత్తు కనెక్షన్ తొలగించి దిగాలి.
- వేసవి సెలవులు కావడంతో పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రులు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- చిన్నారులను ఒంటరిగా ఎక్కడికి పంపించవద్దు. సాధ్యమైనంత వరకు మన పర్యవేక్షణ వారిపై నిరంతరం ఉండేలా చూసుకోవాలి.
పిల్లలు సరదాగా నీటిలో దిగే సమయాల్లో ఈత వచ్చిన పెద్దలు పర్యవేక్షించాలి. ఈత నేర్చుకునే సమయాల్లో నడుము చుట్టూ ఉండే బెండ్ ధరించడం వల్ల తొందరగా స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. బావుల్లో మునిగే ముందు మోటార్కు విద్యుత్తు కనెక్షన్ తీసేసి దిగాలి. పిల్లలు ఈత నేర్చుకుంటున్న సమయంలో సాధ్యమైనంత వరకు పెద్దలు పర్యవేక్షణ చేయాలి'' - క్రాంతి కుమార్, తుంగతుర్తి ఎస్సై
పూల్ వద్ద లైవ్గార్డ్స్ ఏర్పాటు : రాష్ట్రంలో ఈతకొలనులు (స్విమ్మింగ్ పూల్స్) చాలా ఉండగా, అనేక ప్రాంతాల్లో వాటి నిర్వహణలో పూర్తి స్థాయి నిబంధనలు పాటించడం లేదనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. దాని పరిశుభ్రత, నీటి శుద్ధీకరణతో పాటు ప్రమాదాలకు అవకాశం లేకుండా సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని నిబంధనలు ఉన్నాయి. అయితే వీటిని పాటిస్తున్నట్లు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు.
పూల్ నిర్వహకులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- స్విమ్మింగ్ పూల్ లోతు ఒకవైపు 3 అడుగులు, మరోవైపు అత్యధికంగా 5.5 అడుగులు మాత్రమే ఉండాలి.
- చర్మ సంబంధిత, ఇతర వ్యాధులు రాకుండా ప్రమాణాల మేరకు స్విమ్మింగ్పూల్లోని నీటిని ఆధునిక పరికరాల సహాయంతో నిరంతరం శుద్ధి చేయాలి.
- స్విమ్మింగ్ పూల్లో ప్రమాదాల బారిన పడకుండా నిబంధనలతో కూడిన బోర్డు లేదా ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేసి అవగాహన కల్పించాలి.
- లైఫ్ జాకెట్లు ధరించిన ఇద్దరు లైవ్గార్డులు నిరంతర పర్యవేక్షణ చేయాలి.
