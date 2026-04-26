ఎల్పీజీ కష్టాలకు చెక్ - బయోగ్యాస్తో పైసా ఖర్చులేకుండానే వంటలు
పశువుల పేడే ఇంధనంగా బయోగ్యాస్ తయారు చేసుకున్న గిరిజనులు - పది సంవత్సరాలుగా పైసా ఖర్చులేకుండానే వంటలకు వినియోగిస్తూ జీవనం - ఎల్పీజీకు ప్రత్యామ్నాయంగా బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి చేస్తూ వినియోగం
Published : April 26, 2026 at 10:40 PM IST
Using Biogas In Tribal Areas in Adilabad : పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగులపై ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పట్టణాల్లోని హోటళ్లు, చిరు తిళ్ల వ్యాపారులు అనేక అవస్థలు పడ్డారు. ఇళ్లలో గ్యాస్ బుకింగ్ చేయాలన్నా కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి. గ్యాస్ కొరత లేదని ఓ వైపు ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో వినియోగదారుల్లో మాత్రం గ్యాస్ తిప్పలు తప్పడం లేదు. ముందుగా గ్యాస్ను బుకింగ్ చేసుకున్నప్పటికీ నాలుగు, అయిదు రోజుల తరువాత వాటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. పంపిణీలో జాప్యం కారణంగా ప్రజలంతా అవస్థలు పడుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో గ్యాస్ కొరత సమస్యను అధిగమించేందుకు అనేక మంది ఇండక్షన్ స్టౌలు, కట్టెల పొయ్యిల పైన ఆధారపడుతున్నారు.
అయితే మన ఇంటి వద్దే గ్యాస్ ఉత్పత్తి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇదే జరిగితే చాలా వరకు మన గ్యాస్ కష్టాలు తీరినట్లే కదా. దీనికోసం గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా బయోగ్యాస్ను వినియోగించవచ్చు. ఇదే తరహాలో ఇప్పటికే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పలు గిరిజన గ్రామాల్లో ప్రజలు పశువుల పేడతో బయోగ్యాస్ తయారు చేస్తున్నారు. పైసా ఖర్చు లేకుండా వంటలు చేసుకుంటున్నారు. వీరికి గ్యాస్ సిలిండర్ల అవసరం కూడా లేదు.
రాపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లోనే గ్యాస్ : పశ్చిమాసియా యుద్ధం పరిస్థితులు కారణంగా గ్యాస్ కొరత ఏర్పడుతోంది. ఇది మన ఇంటి వంటపైనే ప్రభావం చూపుతోంది. అయితే జిల్లాలోని పలు గిరిజన గ్రామాల్లోని కుటుంబాలు గ్యాస్ చింత లేకుండా ప్రశాంతంగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. గ్యాస్కు రాపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లోనే గోబర్ బయోగ్యాస్ ప్లాంటు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. సొంతంగా బయోగ్యాస్ తయారు చేసుకుని ఇంట్లో వంట చేసుకునేందుకు వినియోగించుకుంటున్నారు.
తొట్టెను నింపితే సరిపోతుంది : ఇది పశువుల పేడనే ఇంధనంగా చేసుకుని పనిచేస్తుంది. దీనికోసం రోజుకు రెండు తట్టల పశువుల పేడని నీటితో కలిపుతారు. ఈ మిశ్రమాన్ని ప్లాంటు వద్ద ఏర్పాటు చేసుకున్న తొట్టెను నింపితే సరిపోతుంది. దీనిని వినియోగించి నలుగురు ఉన్న ఒక కుటుంబానికి రోజుకు సరిపడా గ్యాస్ వినియోగించుకోవచ్చు. ఇంట్లో బయోగ్యాస్ ప్లాంటు ఉన్నందున ఎల్పీజీ గ్యాస్ సంక్షోభం ఏర్పడినా వాళ్లపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. కొరత ఏర్పడినా, ధరలు పెరిగినా ఎలాంటి సమస్యలు రావు.
"మాకు బయోగ్యాస్ ప్లాంటును స్వచ్ఛంద సంస్థ వారు ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చారు. పది సంవత్సరాలుగా పశువుల పేడతో ఇంటి వద్దే గోబర్ గ్యాస్ తయారు చేసుకుంటున్నాం. దీని సాయంతోనే వంటలు చేసుకుంటున్నాం. ఎల్పీజీ గ్యాస్ కోసం వెచ్చించే డబ్బులు ఆదా అవుతోంది. ప్రస్తుత గ్యాస్ కొరతతో మాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు" - చతుర్వాడ్ ద్వారాకాబాయి, జామ్ని, గోండ్గూడ
ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు : 2018లో నాబార్డ్ పథకంలో భాగంగా ఇంటి ఆవరణలో బయోగ్యాస్ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేసుకున్నామని వినియోగదారులు కమల పేర్కొన్నారు. దీనిని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పటి నుంచి బయోగ్యాస్పైనే వంటలు వండుకుంటున్నాని చెప్పారు. రోజూ పశువుల పేడను కలిపి తొట్టెలో వేస్తున్నామన్నారు. దీంతో బయోగ్యాస్ తయారవుతోందని అన్నారు. తమకు సిలిండర్ల అవసరం పూర్తిగా లేదని వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో గ్యాస్ బుక్ చేయాలి, దాని కోసం వేచి చూడాలి అనే అవస్థలు పడాల్సిన అవసరమే లేదని వివరించారు.
"2018లో నాబార్డ్ పథకంలో భాగంగా ఇంటి ఆవరణలో బయోగ్యాస్ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అప్పటి నుంచి బయోగ్యాస్పైనే వంటలు వండుకుంటున్నాం. రోజూ పశువుల పేడను కలిపి తొట్టెలో వేస్తున్నాం. బయోగ్యాస్ తయారవుతోంది. దీంతో మాకు సిలిండర్ల అవసరం పూర్తిగా లేదు. దీంతో గ్యాస్ బుక్ చేయాలి, దాని కోసం వేచి చూడాలి అనే అవస్థలు పడాల్సిన అవసరమే లేదు" - కమల, బయోగ్యాస్ వినియోగదారులు
