ఎల్​పీజీ కష్టాలకు చెక్​ - బయోగ్యాస్​తో పైసా ఖర్చులేకుండానే వంటలు

పశువుల పేడే ఇంధనంగా బయోగ్యాస్​ తయారు చేసుకున్న గిరిజనులు - పది సంవత్సరాలుగా పైసా ఖర్చులేకుండానే వంటలకు వినియోగిస్తూ జీవనం - ఎల్​పీజీకు ప్రత్యామ్నాయంగా బయోగ్యాస్​ ఉత్పత్తి చేస్తూ వినియోగం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 10:40 PM IST

Using Biogas In Tribal Areas in Adilabad : పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో గ్యాస్​ సిలిండర్ల బుకింగులపై ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పట్టణాల్లోని హోటళ్లు, చిరు తిళ్ల వ్యాపారులు అనేక అవస్థలు పడ్డారు. ఇళ్లలో గ్యాస్​ బుకింగ్​ చేయాలన్నా కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి. గ్యాస్​ కొరత లేదని ఓ వైపు ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో వినియోగదారుల్లో మాత్రం గ్యాస్​ తిప్పలు తప్పడం లేదు. ముందుగా గ్యాస్​ను బుకింగ్ చేసుకున్నప్పటికీ నాలుగు, అయిదు రోజుల తరువాత వాటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. పంపిణీలో జాప్యం కారణంగా ప్రజలంతా అవస్థలు పడుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో గ్యాస్​ కొరత సమస్యను అధిగమించేందుకు అనేక మంది ఇండక్షన్​ స్టౌలు, కట్టెల పొయ్యిల పైన ఆధారపడుతున్నారు.

అయితే మన ఇంటి వద్దే గ్యాస్ ఉత్పత్తి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇదే జరిగితే చాలా వరకు మన గ్యాస్​ కష్టాలు తీరినట్లే కదా. దీనికోసం గ్యాస్​కు ప్రత్యామ్నాయంగా బయోగ్యాస్​ను వినియోగించవచ్చు. ఇదే తరహాలో ఇప్పటికే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలోని పలు గిరిజన గ్రామాల్లో ప్రజలు పశువుల పేడతో బయోగ్యాస్​ తయారు చేస్తున్నారు. పైసా ఖర్చు లేకుండా వంటలు చేసుకుంటున్నారు. వీరికి గ్యాస్​ సిలిండర్ల అవసరం కూడా లేదు.

పశువుల పేడే ఇంధనంగా బయోగ్యాస్​ తయారీ (ETV Bharat)

రాపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లోనే గ్యాస్ : పశ్చిమాసియా యుద్ధం పరిస్థితులు కారణంగా గ్యాస్​ కొరత ఏర్పడుతోంది. ఇది మన ఇంటి వంటపైనే ప్రభావం చూపుతోంది. అయితే జిల్లాలోని పలు గిరిజన గ్రామాల్లోని కుటుంబాలు గ్యాస్​ చింత లేకుండా ప్రశాంతంగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. గ్యాస్​కు రాపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లోనే గోబర్​ బయోగ్యాస్​ ప్లాంటు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. సొంతంగా బయోగ్యాస్​ తయారు చేసుకుని ఇంట్లో వంట చేసుకునేందుకు వినియోగించుకుంటున్నారు.

తొట్టెను నింపితే సరిపోతుంది : ఇది పశువుల పేడనే ఇంధనంగా చేసుకుని పనిచేస్తుంది. దీనికోసం రోజుకు రెండు తట్టల పశువుల పేడని నీటితో కలిపుతారు. ఈ మిశ్రమాన్ని ప్లాంటు వద్ద ఏర్పాటు చేసుకున్న తొట్టెను నింపితే సరిపోతుంది. దీనిని వినియోగించి నలుగురు ఉన్న ఒక కుటుంబానికి రోజుకు సరిపడా గ్యాస్ వినియోగించుకోవచ్చు. ఇంట్లో బయోగ్యాస్​ ప్లాంటు ఉన్నందున ఎల్పీజీ గ్యాస్​ సంక్షోభం ఏర్పడినా వాళ్లపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. కొరత ఏర్పడినా, ధరలు పెరిగినా ఎలాంటి సమస్యలు రావు.

"మాకు బయోగ్యాస్​ ప్లాంటును స్వచ్ఛంద సంస్థ వారు ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చారు. పది సంవత్సరాలుగా పశువుల పేడతో ఇంటి వద్దే గోబర్​ గ్యాస్​ తయారు చేసుకుంటున్నాం. దీని సాయంతోనే వంటలు చేసుకుంటున్నాం. ఎల్పీజీ గ్యాస్​ కోసం వెచ్చించే డబ్బులు ఆదా అవుతోంది. ప్రస్తుత గ్యాస్​ కొరతతో మాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు" - చతుర్వాడ్​ ద్వారాకాబాయి, జామ్ని, గోండ్​గూడ

బయోగ్యాస్​పై వంట చేస్తున్న కమల (ETV Bharat)

ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు : 2018లో నాబార్డ్​ పథకంలో భాగంగా ఇంటి ఆవరణలో బయోగ్యాస్​ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేసుకున్నామని ​ వినియోగదారులు కమల పేర్కొన్నారు. దీనిని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పటి నుంచి బయోగ్యాస్​పైనే వంటలు వండుకుంటున్నాని చెప్పారు. రోజూ పశువుల పేడను కలిపి తొట్టెలో వేస్తున్నామన్నారు. దీంతో బయోగ్యాస్​ తయారవుతోందని అన్నారు. తమకు సిలిండర్ల అవసరం పూర్తిగా లేదని వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో గ్యాస్ బుక్​ చేయాలి, దాని కోసం వేచి చూడాలి అనే అవస్థలు పడాల్సిన అవసరమే లేదని వివరించారు.

"2018లో నాబార్డ్​ పథకంలో భాగంగా ఇంటి ఆవరణలో బయోగ్యాస్​ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అప్పటి నుంచి బయోగ్యాస్​పైనే వంటలు వండుకుంటున్నాం. రోజూ పశువుల పేడను కలిపి తొట్టెలో వేస్తున్నాం. బయోగ్యాస్​ తయారవుతోంది. దీంతో మాకు సిలిండర్ల అవసరం పూర్తిగా లేదు. దీంతో గ్యాస్ బుక్​ చేయాలి, దాని కోసం వేచి చూడాలి అనే అవస్థలు పడాల్సిన అవసరమే లేదు" - కమల, బయోగ్యాస్​ వినియోగదారులు

