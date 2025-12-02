ETV Bharat / state

అడవి అంచున అక్షర విప్లవం - ప్రతి ఇంటా ఓ ఉద్యోగి

పేరు ‘రెడ్డిపాలెం’ ఉండేది గిరిజనులే - జడ్జిల నుంచి తహసీల్దార్ల వరకు అందరూ ఇక్కడివారే - అభివృద్ధిలోనూ ఆదర్శం, ఏడుసార్లు ఏకగ్రీవంతో ఐకమత్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 7:18 PM IST

Every Household in Reddypalem Has an Employee: అది నల్లమల అటవీ అంచున ఉన్న ఒక చిన్న గిరిజన పల్లె. అక్కడ ఇసుక వేస్తే రాలనంత మంది లేరు. ఉన్నది కేవలం 250 కుటుంబాలు మాత్రమే. కానీ, ఆ ఊరి ఖ్యాతి మాత్రం రాష్ట్రమంతటా విస్తరించింది. కారణం ఆ ఊరిలో ప్రతి ఇంటా ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉండటమే! అవును, అక్షరమే ఆయుధంగా, చదువే ఆస్తిగా మార్చుకున్న ఆ ఊరి బిడ్డలు, ఇప్పుడు ఉన్నత పదవుల్లో వెలుగుతున్నారు. గిరిజన పల్లె అంటే వెనకబాటుకు చిరునామా అనే ముద్రను చెరిపేసి, ప్రగతికి సరికొత్త నిర్వచనం చెబుతున్న ఆ ఊరే పల్నాడు జిల్లా బొల్లాపల్లి మండలంలోని 'రెడ్డిపాలెం'.

పేరులో 'రెడ్డి' - ఊరంతా గిరిజనులే: ఈ ఊరి పేరు రెడ్డిపాలెం అయినా, ఇక్కడ నూరు శాతం ఎస్సీ, ఎస్టీ సామాజిక వర్గాల వారే నివసిస్తుంటారు. అటవీ ప్రాంతానికి ఆనుకుని ఉన్నప్పటికీ, వీరు నాగరికతలో, చదువులో మైదాన ప్రాంతాలకు ఏమాత్రం తీసిపోరు. వీరి విద్యాభివృద్ధికి పునాదులు స్వాతంత్య్రానికి పూర్వమే పడ్డాయి. 1912లోనే ఈ గ్రామంలో రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చిని నెలకొల్పారు. దానితో పాటే ఒక పాఠశాలను కూడా ప్రారంభించారు. ఈ బడి గ్రామంలో విద్యా విప్లవానికి నాంది పలికింది. ఇక్కడి చదువుల తల్లే, నేడు ఆ ఊరి తలరాతను మార్చేసింది.

65 మంది సర్కారు కొలువుల్లో: ప్రస్తుతం ఈ చిన్న గ్రామం నుంచి ఏకంగా 65 మంది వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. నరసరావుపేట సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు న్యాయాధికారి మధుస్వామి తండ్రి బాలస్వామిది ఈ ఊరే. బాలస్వామి గతంలో వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో డిప్యూటీ కమిషనర్‌గా పని చేశారు. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలో తహసీల్దార్‌గా పని చేస్తున్న మొగిలి కిరణ్‌ కూడా ఈ ఊరి బిడ్డనే.

వీరితో పాటు 16 మంది ఉపాధ్యాయులు, 8 మంది బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఉన్నారు. పోలీస్, పోస్టల్, రిజిస్ట్రేషన్, కమర్షియల్ టాక్స్ వంటి అనేక శాఖల్లో ఇక్కడి వారు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఊరికి సమీపంలోని శ్రీచక్ర సిమెంట్‌ కర్మాగారంలో మరో 40 మందికి పైగా పని చేస్తున్నారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులను కూడా కలుపుకుంటే, గ్రామంలోని ప్రతి ఇంట్లోనూ ఎవరో ఒకరు ఉద్యోగి ఉండటం విశేషం.

సొంతూరి రుణం తీర్చుకుంటూ: ఉద్యోగాలు వచ్చాక ఊరిని మర్చిపోలేదు ఆ బిడ్డలు. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో సబ్‌ రిజిస్ట్రార్లుగా పని చేస్తున్న విజయ్, జ్ఞానసుందరరాజు, రాజేంద్ర సారథ్యంలో 'రెడ్డిపాలెం ఉద్యోగుల సంఘం' ఏర్పాటైంది. తమ జీతాల నుంచి కొంత మొత్తాన్ని వెచ్చించి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వంపై ఆధారపడకుండా సొంత నిధులతో ఇంటింటికీ తాగునీటి కుళాయి కనెక్షన్లు ఇప్పించారు. ప్రతి ఇంటికి మరుగుదొడ్డి నిర్మించుకునేలా ప్రోత్సహించారు. ఊరంతా సిమెంట్‌ రోడ్లు వేయించారు. గ్రామంలో పచ్చదనం కోసం మొక్కలు నాటారు.

పండగ నాడు సందడి: ఏటా డిసెంబరు 3న నిర్వహించే పునీత ఫ్రాన్సిస్‌ శౌరి చర్చి పండగకు రెడ్డిపాలెం కొత్త కళను సంతరించుకుంటుంది. ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన ఉద్యోగులందరూ ఆ రోజు గ్రామానికి చేరుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రస్థాయి వాలీబాల్‌ పోటీలు నిర్వహిస్తారు.

ఐకమత్యమే బలం: రాజకీయంగానూ ఈ గ్రామం ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. 1981లో రెడ్డిపాలెం స్వతంత్ర గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పడింది. ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది సార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి. అందులో ఏడుసార్లు సర్పంచ్ ఎన్నిక ఏకగ్రీవం కావడం వీరి ఐకమత్యానికి నిదర్శనం. ఈ విషయాన్ని గ్రామానికి చెందిన ఉపాధ్యాయుడు కాండ్రకుంట ప్రకాష్‌ గర్వంగా వెల్లడించారు. నల్లమల అడవి బిడ్డల విజయ ప్రస్థానం, నేటి తరానికి నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం.

